Rajasthan News Live: कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी परीक्षा आज, बारां में 2 पारियों में 10800 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, ताबीज-जींस पर प्रतिबंध

Rajasthan News Live, 17 August: पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 आज, 6.76 लाख अभ्यर्थी 3705 पदों के लिए देंगे परीक्षा. ताबीज-जींस पर रोक, जनेऊ, कड़ा, किरपान, पगड़ी को अनुमति.

Published: Aug 17, 2025, 08:00 IST | Updated: Aug 17, 2025, 09:32 IST

Rajasthan News Live: कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी परीक्षा आज, बारां में 2 पारियों में 10800 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, ताबीज-जींस पर प्रतिबंध
Live Blog

Rajasthan News Live, 17 August: जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें 6 लाख 76 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे. यह परीक्षा 3705 पदों के लिए दो पारियों में, सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज के अनुसार, परीक्षा में ताबीज और जींस पहनने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि जनेऊ, कड़ा, किरपान और पगड़ी की अनुमति दी गई है.

09:32:14
Rajasthan News Live: सुमेरपुर के पास एक छोटे से गांव चामुंडेरी में प्रधानाचार्य की प्रस्तुति
09:32:05
Rajasthan News Live: 5 अगस्त को उत्तराखंड में बादल फटने का मामला
08:27:42
Baran News: अंता अस्पताल में हाहाकार,रोज इलाज के लिए आ रहे 1500 मरीज, स्टाफ की कमी से हो रही उपचार में देरी

Baran News: बारां जिले के अंता में स्थित उप जिला चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है. मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए लंबी कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है. 12 नर्सिंग स्टाफ को डेपुटेशन पर अन्यत्र भेजने से कामकाज प्रभावित हुआ है. गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी केवल दो दिन ही हो पाती है. 
 

पढ़ें पूरी खबर

08:05:07
Bhilwara News: भीलवाड़ा में घी और कुकिंग मीडियम पैकिंग का भंडाफोड़, सील गोदाम में चलता मिला काम

Bhilwara News: सुभाष नगर में सील गोदाम में घी व कुकिंग मीडियम की पैकिंग का भंडाफोड़! खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 128 किलो माल सीज किया, लाइसेंस नहीं मिला. नमूने जांच के लिए भेजे गए, FSSAI नियमों के तहत कार्रवाई होगी.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:03:57
Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 6 जिलों के लिए भारी आज का दिन, भयंकर बारिश के साथ आंधी-तूफान का अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

Rajasthan Weather Update: मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने आगामी दिनों के लिए राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. 17 से19 अगस्त को डूंगरपुर, सिरोही और उदयपुर जिलों में अतिभारी बारिश होने की संभावना है, जबकि 20 अगस्त को उदयपुर और सिरोही जिलों में भी अतिभारी बारिश की चेतावनी दी गई है. 
 

 पढ़ें वेदर अपडेट

