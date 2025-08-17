Rajasthan News Live: कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी परीक्षा आज, बारां में 2 पारियों में 10800 अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, ताबीज-जींस पर प्रतिबंध

Rajasthan News Live, 17 August: जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, जिसमें 6 लाख 76 हजार अभ्यर्थी भाग लेंगे. यह परीक्षा 3705 पदों के लिए दो पारियों में, सुबह 9 से 12 बजे और दोपहर 3 से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी. बोर्ड अध्यक्ष मेजर आलोक राज के अनुसार, परीक्षा में ताबीज और जींस पहनने की अनुमति नहीं होगी, हालांकि जनेऊ, कड़ा, किरपान और पगड़ी की अनुमति दी गई है.