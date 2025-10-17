Rajasthan News Live: जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक्सग्रेसिया/बोनस दिए जाने की मांग तेज हो गई है.
Rajasthan News Live, 17 October 2025: जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक्सग्रेसिया/बोनस दिए जाने की मांग तेज हो गई है. निगम मुख्यालय की शाखा सचिव यतिका कंवर के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने बोनस भुगतान की मांग को लेकर वित्तीय सलाहकार मनीष शुक्ला को ज्ञापन सौंपा.
जयपुर, रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली पूर्व एक्सग्रेसिया/ बोनस देने की मांग, फेडरेशन ने बोनस भुगतान करने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, निगम मुख्यालय की शाखा सचिव यतिका कंवर के नैतृत्व में दिया ज्ञापन, फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारियों को एक्सग्रेसिया/बोनस देने की मांग की. वित्तीय सलाहकार मनीष शुक्ला को दिया ज्ञापन.
आज (17 अक्टूबर 2025) जयपुर में सोने का भाव स्थिर रहा (₹12,958/ग्राम 24 कैरेट). चांदी में मामूली गिरावट आई (₹188.90/ग्राम), लेकिन दिवाली-धनतेरस के कारण सोना-चांदी दोनों की मांग बाज़ार में ज़ोरों पर है.
बाड़मेर में सांसद खेल महोत्सव के आयोजन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस सरकारी आयोजन के पोस्टर पर पूर्व सांसद कैलाश चौधरी का नाम और फोटो शामिल होने पर मौजूदा सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कड़ा ऐतराज जताया है. बेनीवाल का कहना है कि उन्हें इस कार्यक्रम की कोई जानकारी तक नहीं दी गई, जबकि वे बाड़मेर के वर्तमान सांसद हैं. उन्होंने बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर सवाल उठाया है कि जब वे स्वयं सांसद हैं, तो यह आयोजन उनके नाम से क्यों नहीं हो रहा?
जयपुर के प्रतिष्ठित एसएमएस मेडिकल कॉलेज के अतिरिक्त प्रिंसिपल और न्यूरोसर्जन डॉ. मनीष अग्रवाल को रिश्वत लेने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने उन्हें एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा था. इस घटना ने चिकित्सा शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है. कार्मिक विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निलंबन आदेश जारी किए.
इस बार दीपावली का त्योहार राजस्थान के कारोबारियों के लिए छप्परफाड़ मुनाफा लेकर आने वाला है. बाज़ार विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदेशभर में इस बार त्योहारों के दौरान कुल टर्नओवर कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ सकता है और इसके ₹76,400 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है.
जयपुर, सेंट जेवियर्स स्कूल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, ई–मेल भेज कर दी गई बम से उड़ाने की धमकी, सूचना पर पुलिस, एटीएस, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वायड, सिविल डिफेंस सहित तमाम एजेंसियों पहुंची मौके पर, सबसे पहले छात्रों को निकाल गया स्कूल से सकुशल बाहर , अब टीम ने शुरू किया स्कूल में सर्च ऑपरेशन.
बाड़मेर खेल में मचे बवाल पर बड़ा सवाल “सांसद खेल महोत्सव” में मौजूदा सांसद नदारद, सरकारी आयोजन के पोस्टर पर पूर्व सांसद कैलाश चौधरी का नाम, जबकि , वर्तमान सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल को कार्यक्रम की जानकारी तक नहीं दी गई, सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर तीनों जिलों के जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर पूछा ,“सांसद मैं हूं, तो कार्यक्रम मेरे नाम से क्यों नहीं हो रहा?” पोस्टर में पूर्व सांसद का नाम और फोटो शामिल होने पर उन्होंने आपत्ति जताई, बेनीवाल ने कहा कि यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि कार्यक्रम किसके निर्देश और अनुमोदन से आयोजित हो रहा है, प्रशासन की चुप्पी इस पूरे मामले को बना रही और जटिल, सांसद ने कहा "प्रशासन इस विषय पर तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करे.
जयपुर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया जमादार भर्ती का नोटिफिकेशन कुल 72 पदों पर होगी भर्ती. नॉन टीएसपी 64, टीएसपी 8 पद. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू. आवेदन की अंतिम तिथि 15 नवंबर तय. भर्ती परीक्षा 27 दिसंबर को आयोजित होगी. नोटिफिकेशन के साथ जारी किया गया सिलेबस व परीक्षा स्कीम. पेपर दो घंटे का, 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे. गलत उत्तर पर एक तिहाई अंक की कटौती होगी. प्रश्न होंगे राजस्थान पर आधारित सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों से.
Chomu: आधी रात को पुलिस टीमों ने एक साथ मारे छापे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिए सैम्पल. पुलिस ने मिलावटी दूध, मावा करवाया नष्ट. 2 हजार लीटर दूध, 3 हजार किलो मावे के सैम्पल लेकर करवाया नष्ट. दूध पाउडर के 10 कट्टे, सोयाबीन का तेल , एसेंस किया बरामद. गागोरियों की ढाणी में चलती हैं मावे की भट्टियां. DST प्रभारी रामनिवास ने दिया कार्रवाई को अंजाम.
Jaipur: कुचामन में व्यापारी की हत्या का मामला. 1-1 लाख के 3 इनामी शूटर बंगाल से हुए गिरफ्तार. व्यापारी रमेश रुलानिया की हुई थी जिम में हत्या. ईनामी बदमाश धर्मेंद्र, गणपत और महेश हुए गिरफ्तार कुल चार बदमाश थे वांटेड, जिनमें से तीन पकड़े गए जुबैर अभी भी हैं फरार.
जयपुर: धनतेरस कल. कल दोपहर 12.18 बजे से 19 को दोपहर 1.51 बजे तक रहेगी. शनि प्रदोष का संयोग खरीदारी के लिए शुभ. ब्रह्मयोग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाई जाएगी धनतेरस. इस दिन झाडू खरीदकर रखने की मान्यता. धन-समृद्धि के लिए धनतेरस मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर की पूजा की जाती. इसी के साथ दीपावली उत्सव का होगा आगाज.