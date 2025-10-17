Rajasthan News Live, 17 October 2025: जयपुर में रोडवेज कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक्सग्रेसिया/बोनस दिए जाने की मांग तेज हो गई है. निगम मुख्यालय की शाखा सचिव यतिका कंवर के नेतृत्व में फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने बोनस भुगतान की मांग को लेकर वित्तीय सलाहकार मनीष शुक्ला को ज्ञापन सौंपा.