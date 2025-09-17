Rajasthan News Live: PM मोदी के जन्मदिन के चलते बीकानेर में 'साइकिल रैली' आज, प्रदेश भर की पंचायतों में लगेगा सेवा पखवाड़ा शिविर

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिनभर व्यस्त रहेंगे. वह एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे. पीएम मोदी के जन्मदिन पर आज 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेशभर में सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Trending Photos
Rajasthan News Live, 17 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज पीएम मोदी का जन्मदिन है. इसके चलते प्रदेश की सभी पंचायतों में सेवा पखवाड़ा शिविर लगेगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज सुबह सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर 'सेवा पखवाड़ा' के तहत बीकानेर में पहली बार “Tour de Thar” साइकिल रैली का आयोजन होना है. आज से फिर से प्रदेश में मानसून की वापसी होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आज जन्म दिन. प्रधानमंत्री के जन्म दिन पर शहर में होंगे कई आयोजन. भाजपा की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का होगा आयोजन शहर भाजपा व देहात भाजपा की ओर से होंगे आयोजन. शहर जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पालीवाल एवं देहात दक्षिण अध्यक्ष त्रिभुवनसिंह भाटी सेवा पखवाडा के तहत होंगे विभिन्न आयोजन.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 7:00 सिटी पार्क मानसरोवर से स्वच्छता सेवा पखवाड़े अभियान की करेंगे शुरुआत.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज बस्सी दौरा, कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर डॉ.जितेंद्र कुमार सोनी पहुंचे बस्सी, कलेक्टर ने तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश, सीएम शर्मा ग्रामीण-शहरी सेवा शिविर अभियान का करेंगे आगाज, ग्रामीण शहरी सेवा में आमजन की समस्याओं का होगा निस्तारण.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहेंगे दिनभर व्यस्त. सुबह 07.00 बजे- स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में करेंगे सीएम होंगें शामिल. सिटी पार्क, मानसरोवर में होगा कार्यक्रम 09.00 बजे पीएम मोदी जन्म दिवस पर आयोजित प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन. जवाहर कला केन्द्र में आयोजित होगी प्रदर्शनी 10.00 बजे शहरी सेवा शिविर का सीएम करेंगे उद्घाटन सामुदायिक केन्द्र, तिलक नगर, मालवीय नगर में होगा कार्यक्रम 11.30 बजे- स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार अभियान का करेंगे कार्यक्रम आगाज इन्दौर से प्रधानमंत्री मोदी भी वर्चुअली जुड़ेंगे कार्यक्रम से .
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर “सेवा पखवाड़ा” के तहत बीकानेर में पहली बार “Tour de Thar” साइकिल रैली का आयोजन, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे रैली का नेतृत्व, सुबह 8:30 बजे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से जूनागढ़ किले तक होगी रैली, स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मुख्य उद्देश्य. बीकानेर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर लाने की अनूठी पहल.