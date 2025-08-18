Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज लेंगे अहम बैठकें, जयपुर में आज  से ’सक्षम जयपुर अभियान’ शुरू

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. सीएम भजनलाल शर्मा आज अहम बैठकें लेंगे. सीएम बजट घोषणाओं की प्रगति का फीडबैक लेंगे. जयपुर जिले में आज से ’सक्षम जयपुर अभियान’ शुरू हो रहा है. मौसम विभाग ने 27 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 18, 2025, 07:13 IST | Updated: Aug 18, 2025, 07:16 IST

Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज लेंगे अहम बैठकें, जयपुर में आज  से ’सक्षम जयपुर अभियान’ शुरू
Live Blog

Rajasthan News Live, 18 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे, वहीं, प्रदेश की राजधानी में आज से ’सक्षम जयपुर अभियान’ शुरू होने जा रहा है. 23 सितंबर तक जिलेभर में अलग-अलग तिथियों पर शिविर होंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

07:16:36
Rajasthan News Live

जयपुर: गाजियाबाद की फ्लाइट अब स्थाई रूप से बंद. एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट हो रही थी गाजियाबाद के लिए संचालित. फ्लाइट IX-1176/1178 हो रही थी संचालित. गाजियाबाद से सुबह 8:55 बजे जयपुर पहुंचती थी फ्लाइट. जयपुर से सुबह 9:30 बजे फ्लाइट होती थी गाजियाबाद के लिए रवाना. 15 अगस्त से बंद हुआ फ्लाइट का संचालन. गाजियाबाद की एकमात्र फ्लाइट बंद होने से यात्रियों को परेशानी.    

