Rajasthan News Live: आज भरतपुर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा, धनतेरस पर खूब खनकेंगे MMTC के सोने-चांदी के सिक्के

Rajasthan News Live, 18 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा बिहार जाएंगे. आज 2 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन रैलियों में शामिल होंगे. सीएम भजनलाल शर्मा आज मेंहदीपुर बालाजी आएंगे. हेलीकॉप्टर से बालाजी पहुंचने का कार्यक्रम है. पाली में भीषण बस हादसा हो गया है. 2 की मौत हो गई. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

