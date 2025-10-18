Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: आज भरतपुर दौरे पर CM भजनलाल शर्मा, धनतेरस पर खूब खनकेंगे MMTC के सोने-चांदी के सिक्के

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर रहेंगे. दीपावली पूजन के लिए जयपुर में बिक्री होगी. आज धनतेरस है. दोपहर 12.18 बजे से 19 को दोपहर 1.51 बजे तक खूब शॉपिंग होगी. यह शुभ मुहूर्त बताया जा रहा है. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा बिहार जाएंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 18, 2025, 06:26 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 12:30 PM IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 18 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा बिहार जाएंगे. आज 2 विधानसभा क्षेत्र में नामांकन रैलियों में शामिल होंगे. सीएम भजनलाल शर्मा आज मेंहदीपुर बालाजी आएंगे. हेलीकॉप्टर से बालाजी पहुंचने का कार्यक्रम है. पाली में भीषण बस हादसा हो गया है. 2 की मौत हो गई. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

12:30:41
Rajasthan News Live

राजसमंद: कचरा पात्र उठाने वाले वाहन में लगी भीषण आग, धूं धूं कर जल गया ट्रक का पूरा कैबिन, आग लगने के कारणों का अभी नहीं चला पता, राजसमंद नगर परिषद कार्यालय के पास की घटना, घटना की सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां पहुंची मौके पर,आग पर पाया काबू मौके पर लोगों की लगी भीड़

11:56:40
Rajasthan News Live

जोधपुर: दीपावली से पहले बहू के साथ ससुर और पति द्वारा मारपीट मारपीट का वीडियो आया सामने नंदवान गांव का बताया जा रहा है. वीडियो घटना की सूचना मिलने के साथ विवेक विहार थाना पुलिस ने की कार्रवाई आरोपी ससुर और पति को किया गिरफ्तार. पीड़ित महिला द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर शांति भंग में किया गिरफ्तार.
 

11:22:22
Rajasthan News Live

जयपुर-मरुधरा की हवाओं में जहर,
शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब,
प्रदेश के 4 शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी,
भिवाडी का AQI सबसे ज्यादा 232,
बीकानेर का AQI 227,जोधपुर का AQI 225,
हनुमानगढ का AQI 205 तक पहुंचा,
दीपावली पर प्रदूषण और बढ़ने की संभावना.

10:43:06
Rajasthan News Live

KOTA: कोटा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 52 लाख की शराब ट्रक के चिलर प्लांट में छिपा कर कर रहे थे तस्करी, प्लांट को कटर से काटने पर 599 कार्टन हुए बरामद, गोपालपुरा टोल के पास नाकाबंदी के दौरान पकड़ी शराब, पंजाब में बिकने वाली मार्किंग की पेटियां, गुजरात नंबर प्लेट का ट्रक, ड्राइवर को किया गिरफ्तार, आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद के नेतृत्व में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त नरेश मालव के अधीन हुई बड़ी कार्यवाही,    
 

10:42:39
Rajasthan News Live

बूंदी: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी खेल स्टेडियम की सौगात ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दी खेल स्टेडियम के लिए 1 करोड़ की सौगात, भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरिराज जैन, नगरपालिका अध्यक्ष नीलम भारती सहित, भाजपा कार्यकर्ताओं ने जताया स्पीकर बिरला का.

10:40:27
Rajasthan News Live

रामदेवरा, जैसलमेर: दीपावली पर्व की पूर्व संध्या पर सैकड़ो किलो फूलों से सजा बाबा का दरबार, पुष्कर से आए जीवनराम व उनकी टीम के द्वारा सजाया गया बाबा के दरबार को, एक दर्जन से अधिक विविध प्रकार के फूलों से सजा बाबा का दरबार, पुष्कर से विशेष रूप से 500 किलो फूल लेकर पहुंचे जीवन राम रामदेवरा, साल में चार बार विशेष रूप से सजाया जाता है बाबा के समाधि स्थल को.
 

07:27:15
Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर दौरे पर, दोपहर 12:55 बजे नदबई कृषि उपज मंडी हेलीपैड पर पहुंचेंगे. 1 बजे नदबई जिला चिकित्सालय भवन का शिलान्यास. 1:15 बजे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यक्रम में होंगे शामिल. चतुर्थ किश्त के लाभहस्तांतरण हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम में लेंगे भाग. 2:25 बजे कार्यक्रम के बाद पैतृक गांव अटारी के लिए रवाना. 4:20 बजे अटारी में कार्यक्रम के बाद जयपुर के लिए होंगे रवाना.
 

07:26:33
Rajasthan News Live

दौसा सीएम भजनलाल शर्मा आज आएंगे मेंहदीपुर बालाजी. हेलीकॉप्टर से बालाजी पहुंचने का कार्यक्रम. सीएम ग्यारह बजे पहुंचेंगे बालाजी. जहां बालाजी की पूजा अर्चना का कार्यक्रम. सीएम की बालाजी में है गहरी आस्था सीएम अक्सर आते रहते हैं बालाजी. सुरक्षा के लिहाज से किए गए पुख्ता बंदोबस्त. दौसा और करौली जिले का पुलिस प्रशासन का अमला रहेगा मौजूद. वहीं मंदिर प्रबंधन ने भी की सीएम के स्वागत की तैयारी.
 

07:25:51
Rajasthan News Live

पाली में भीषण बस हादसा, दो की मौत, दर्जनों घायल पाली ज़िले के खारड़ा क्षेत्र में जोधपुर-पाली हाईवे पर देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. अहमदाबाद से जोधपुर की ओर आ रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं.
 

