Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: जयपुर के परकोटे में फिर जमीदोज हुआ जर्जर मकान, मलबे के नीचे दबी दो महिलाएं

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. दौसा में आज सीएम भजनलाल शर्मा का आज का प्रस्तावित दौरा स्थगित हो गया. जयपुर में आज होने वाली जिला स्तरीय जनसुनवाई स्थगित हो गई. मौसम को लेकर 3 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 18, 2025, 09:17 AM IST | Updated: Sep 18, 2025, 10:06 AM IST

Trending Photos

नहीं आई एंबुलेंस तो प्रेगनेंट बीवी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति, रुला देंगी बाड़मेर की ये तस्वीरें
5 Photos
Barmer News

नहीं आई एंबुलेंस तो प्रेगनेंट बीवी को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचा पति, रुला देंगी बाड़मेर की ये तस्वीरें

विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!
9 Photos
Rajasthan famous Food

विदेशी भी हैं राजस्थान की इस मिठाई के दीवाने, स्वाद ऐसा कि जीत लेगी आपका दिल!

जयपुर और उदयपुर में हाथ से बनी मिनिएचर पेंटिंग, चमकीले रंगों से सजी राजमहल की शान
7 Photos
Rajasthan News,

जयपुर और उदयपुर में हाथ से बनी मिनिएचर पेंटिंग, चमकीले रंगों से सजी राजमहल की शान

Dussehra 2025: राजस्थान के इस जिले में दशहरे पर मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण
6 Photos
Dussehra 2025

Dussehra 2025: राजस्थान के इस जिले में दशहरे पर मनाया जाता है शोक, भगवान की तरह पूजता है रावण

Rajasthan News Live: जयपुर के परकोटे में फिर जमीदोज हुआ जर्जर मकान, मलबे के नीचे दबी दो महिलाएं
Live Blog

Rajasthan News Live, 18 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौसा दौरा स्थगित कर दिया गया है. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वच्छता का संदेश देंगी. मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

10:06:11
Rajasthan News Live

बांदीकुई (दौसा) पिचूपाड़ा कलां निवासी लल्लू राम प्रजापत का शव दमगिरिया पुलिया पास मिलने का मामला, मृतक माधोगंज मंडी में परचूनी की दुकान पर करता था मजदूरी, भाई कहना है 15तारीख को एक लाख रुपए लेकर निकला घर से, 16तारीख को थाने पहुंच भाई के घर ना लौटने की बताई थी बात, परिजनों और ग्रामीणों का आरोप पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने में की आनाकानी, लोग हत्या की जता रहे आशंका, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे पुलिस थाने, पुलिस ने शव रखवाया अस्पताल मोर्चरी में.

10:04:26
Rajasthan News Live

बीकानेर से खबर नहरी सिंचाई पानी का मामला, टेल तक पहुचा किसानों के पास पानी, 530 क्यूसक पानी को लेकर लंबे समय से किसान कर रहे थे माँग, कल पानी कम देने की उठी थी माँग, किसान नेता श्याम सिंह भाटी के प्रयास के बाद 24 घंटे बाद टेल तक मिला पानी, किसानों के चेहरे पर खुशी, बरसलपुर ब्रांड 860 हेड से जुड़ा है मामला.

09:44:52
Rajasthan News Live

बांसवाड़ा, पीएम नरेंद्र मोदी का 25 सितंबर क़ो प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरा, माही परमाणु बिजली घर परियोजना का शिलान्यास करेंगे पीएम, इसी कार्यक्रम में पीएम रेलवे परियोजना की कर सकते है घोषणा, रतलाम - डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल परियोजना की कर सकते है घोषणा, रेलवे विभाग इस परियोजना की तैयारीयों में जुटा हुआ, सीएम भजनलाल शर्मा लगातार रेल मंत्री से लगातार कर रहे चर्चा, रेल बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारीयों के भी आने की मिल रही सूचना, बांसवाड़ा जिले की जनता आजादी के बाद से रेल का कर रही इंतजार.

07:06:50
Rajasthan News Live

जयपुर: शहर बीजेपी उपलब्ध करवाएगी रोजगार के संसाधन. घुमंतू बस्ती के परिवारों को काम धंधे के लिए देगी हाथ ठेले. जयसिंहपुर खोर की चेतना बस्ती के लोगों को मिलेगा रोजगार. संघ के घुमंतू जाति उत्थान न्यास के प्रयास ला रहे रंग. न्यास से महानगर संयोजक राकेश कुमार शर्मा के प्रयास से मिल रहा रोजगार. बस्ती के 51 परिवारों को काम धंधे के लिए दिए जाएंगे ठेले. एक एक ठेले पर करीब 25-25 हजार रुपए. जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा ठेलों पर काम धंधे के लिए सामग्री भी दी जाएगी. पार्टी के सामाजिक सरोकार के तहत इन परिवार को दिए जा रहे है रोजगार के संसाधन.

07:05:45
Rajasthan News Live

जयपुर: सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्वच्छता का दिया संदेश, जंतर मंतर के आसपास झाड़ू लगाकर स्वच्छता का दिया संदेश, पर्यटन, पुरातत्व विभाग के अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता व आमजन स्वच्छता अभियान में शामिल.

07:05:24
Rajasthan News Live

Jaipur: अब 15 वर्ष पुराने डीजल व्यावसायिक वाहन होंगे डि-रजिस्टर. परिवहन विभाग करने जा रहा इस तरह की कवायद. दरअसल एनजीटी आदेश के मुताबिक, जयपुर शामिल है नॉन अटेनमेंट सिटी की सूची में. जहां 15 वर्ष से पुराने डीजल व्यावसायिक वाहन नहीं किए जा सकते संचालित. इन वाहनों के आरसी नवीनीकरण, परमिट और ट्रांसफर पर है रोक. विभाग वाहन 4.0 पोर्टल पर 15 वर्ष पूर्ण होते ही करेगा डि-रजिस्टर. परिवहन विभाग की तकनीकी टीम कर रही इसके पहलुओं का अध्ययन.    
 

Tags

Trending news