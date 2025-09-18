Rajasthan News Live, 18 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौसा दौरा स्थगित कर दिया गया है. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वच्छता का संदेश देंगी. मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दर्ज की है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

