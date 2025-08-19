Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाएंगे दिल्ली, सावन जाने के साथ ही रुठा मानसून

Rajasthan News Live, 19 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 1 बजे विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे. सावन जाने के साथ ही मानसून रूठ गया है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई महंगी हो गई है. मेडिकल कॉलेज की फीस 6 हजार रुपए बढ़ाई गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

