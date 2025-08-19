Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाएंगे दिल्ली, सावन जाने के साथ ही रुठा मानसून

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. सीएम भजनलाल शर्मा आज दिल्ली जाएंगे. खाटूश्याम जी आ रहे श्याम भक्तों का सामान चोरी हो गया. सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई महंगी हुई. अगस्त महीने के 18 दिन में सिर्फ 28 मिमी पानी बरसा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Trending Photos
Rajasthan News Live, 19 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज 1 बजे विशेष विमान से दिल्ली जाएंगे. सावन जाने के साथ ही मानसून रूठ गया है. सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई महंगी हो गई है. मेडिकल कॉलेज की फीस 6 हजार रुपए बढ़ाई गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
जालोर: बागरा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा, नाड़ी में डूबने से तीन मासूम बच्चों की हुई मौत, तीनों बच्चों की गांव की नाड़ी में डूबने से हुई मौत, सूचना पर बागरा पुलिस पहुंची मौके पर,तीनों बच्चों के शव को नाड़ी निकाल कर लिया कब्जे में, पुलिस ने सियाणा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए तीनों मृतक बच्चों के शव, तीन बच्चों की मौत के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल, बागरा थाना क्षेत्र के बिबलसर गांव की है घटना.
Jaipur News: राजस्थान में राजधानी जयपुर में मुहाना थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है. पुलिस ने जन्माष्टमी के दिन सुमेर नगर में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर दिया है. यहां ई–रिक्शा चालक मनोज कुमार की गला रेतकर हत्या की गई थी.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है. हर रोज नए-नए रंग दिखा रहा मौसम पलटी मार चुका है. शॉर्ट ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में घनघोर घटाएं छा गई हैं. मौसम विभाग ने इन जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी कर दिया है.
जयपुर: अगस्त महीने में हाल-ए-मौसम. सावन जाने के साथ ही रुठा मानसून. अगस्त महीने के 18 दिन में सिर्फ 28 मिमी पानी बरसा. इस महीने में औसत 75 प्रतिशत कम हुई बारिश. अक्सर जून-जुलाई में होती है कम बारिश. अगस्त में जमकर बरसते हैं बादल. लेकिन इस बार जून में हुई थी सामान्य से तीन गुना बारिश. जबकि जुलाई में डेढ़ गुना ज्यादा बरसे थे बादल. अब अगस्त के आखिरी हफ्ते में मानसून के एक्टिव होने की उम्मीद. नया सिस्टम डवलप होने से हल्की से मध्यम बारिश के आसार.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रदेश का दौरा कल से, आज से दो दिवसीय दौरे में रहेंगे किशोर मकवाना, इस दौरान पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा, जनप्रतिनिधियों से भी मिलेगे 3 सदस्यीय आयोग विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ. अनुसूचित जाति वर्ग के लिए संचालित योजनाओं की करेगा समीक्षा.
जयपुर: सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई हुई महंगी. मेडिकल कॉलेज की फीस 6 हजार रुपए बढ़ाई गई. MBBS में प्रवेश पर अब देने होगी 1.25 लाख रुपए फीस. पहले यह फीस थी 1.19 लाख रुपए. प्रदेश में हैं 30 सरकारी और राजमेस के मेडिकल कॉलेज.
जयपुर: फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वाले का खुला राज. बधिर बनकर ली थी नौकरी. मेडिकल बोर्ड के सामने भेजा था डमी. फलौदी भादूनगर निवासी ग्रेड प्रथम लिपिक अशोक की खुली पोल. अशोक ने सीएमओ तक पा ली थी पोस्टिंग. री-इन्वेस्टिगेशन में कर्मचारी की खुली पोल. कार्मिक विभाग ने कर्मचारी और डमी के खिलाफ कराई एफआईआर. हालांकि राज खुलने के बाद फरार हो गया कर्मचारी. वहीं एसओजी के आदेश के बाद तीन कर्मचारियों की हुई जांच. तीन में से दो निकले फर्जी. एक की रिपोर्ट अभी आना है बाकी.
CM भजनलाल शर्मा आज जायेंगे दिल्ली. 11:00 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे मुख्यमंत्री. 11:45 बजे पहुंचेंगे दिल्ली 12:40 बजे जोधपुर हाउस. पहुंचेंगे मुख्यमंत्री. दिल्ली में आज कई केंद्रीय नेताओं से सीएम करेंगे मुलाक़ात. राजस्थान से जुड़ी विकास परियोजनाओं के संबंध में करेंगे चर्चा. रात्रि विश्राम जोधपुर हाउस में करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा.