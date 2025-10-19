Rajasthan News Live: आज राजस्थान से बिहार रवाना होगी BJP नेताओं की टोली, अंता में कांग्रेस स्टार प्रचारक संभालेंगे कमान

Rajasthan News Live, 19 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. भाजपा नेताओं की टोली बिहार विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान से बिहार रवाना होगी. वे राजस्थानी वोटर को साधने का प्रयास करेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत. बिहार में चुनाव जीतेंगे. भीलवाड़ा में देर रात शहर में चाकूबाजी से दहशत फैल गई. महाराज की होटल के पास दोस्त ने दोस्त को चाकू मारा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

