Rajasthan News Live: आज राजस्थान से बिहार रवाना होगी BJP नेताओं की टोली, अंता में कांग्रेस स्टार प्रचारक संभालेंगे कमान

Add Zee News as a Preferred Source
Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. बिहार विधानसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए राजस्थान से बिहार भाजपा नेताओं की टोली रवाना होगी. अंता के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमान संभालेंगे. दीपावली के त्योहार पर जयपुर पुलिस अलर्ट मोड में है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Oct 19, 2025, 06:09 AM IST | Updated: Oct 19, 2025, 11:53 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 19 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. भाजपा नेताओं की टोली बिहार विधानसभा में चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान से बिहार रवाना होगी. वे राजस्थानी वोटर को साधने का प्रयास करेंगे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत. बिहार में चुनाव जीतेंगे. भीलवाड़ा में देर रात शहर में चाकूबाजी से दहशत फैल गई. महाराज की होटल के पास दोस्त ने दोस्त को चाकू मारा.

11:53:48
Rajasthan News Live

जयपुर
शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई, 1875 किलो मिलावटी मसाले नष्ट. जयपुर में अवैध मसाला फैक्ट्री का भंडाफोड़, 1875 किलो मिलावटी मसाले जब्त. “शुद्ध आहार - मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई. चावल की किनकी में रंग मिलाकर बना रहे थे हल्दी, 1400 किलो मिलावटी हल्दी नष्ट. पुलिस व खाद्य सुरक्षा टीम की संयुक्त कार्रवाई, बिना लाइसेंस संचालित हो रही थी फैक्ट्री. CMHO जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के निर्देशन में हुई कार्रवाई. नमूने जांच हेतु भेजे गए, मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी.

10:39:06
Rajasthan News Live

Bikaner: खाजूवाला हथियार खरीद के मामले में वांछित दो आरोपी गिरफ्तार, खाजूवाला पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए दोनों आरोपी, खाजूवाला निवासी राजेश तरङ, भलूरी बज्जू निवासी श्रवण सिंह सोडा को किया गिरफ्तार, कुछ समय पहले खाजूवाला पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ की थी कार्रवाई, हथियार सप्लाई के मामले में दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से काफी मुकदमे हैं दर्ज, सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह सहित टीम ने की कार्रवाई, खाजूवाला थानाधिकारी सुरेन्द्र प्रजापत ने दी जानकारी.    
 

10:36:21
Rajasthan News Live

बीकानेर से खबर. सीएम भजनलाल शर्मा का दीपावली तोहफा, बीजेपी के पदाधिकारियों को मिला विशेष उपहार, जिला महामंत्री कैलाश बिश्नोई ने विशेष उपहार को लेकर सीएम का जताया आभार, कहा - दीपावली की शुभकामनाओं के साथ सभी की खुशहाली की कामना का संदेश मिला.
 

09:01:00
Rajasthan News Live

जयपुर:. 3 IAS जाएंगे बिहार इलेक्शन में ड्यूटी. अम्बरीश कुमार, पुष्पा सत्यानी, निशांत जैन जाएंगे बिहार. इस दौरान तीन IAS अफसरो को दिया गया चार्ज. अम्बरीश कुमार का चार्ज गायत्री राठौड़ को दिया गया. पुष्पा सत्यानी का चार्ज जुगल किशोर मीना को दिया. निशांत जैन का चार्ज डॉ. गौरव सैनी को दिया.    
 

08:51:50
Rajasthan News Live

अजमेर में चोरों ने मंदिर से उखाड़ी चामुंडा माता की मूर्ति, मंदिर से 50 फीट दूरी पर रख कर भागे, चांदी का छत्र और मुकुट चुराया, मंदिर में तीसरी बार हुई चोरी, भिनाय थाना क्षेत्र केरिया खुर्द गांव की घटना.

08:29:55
Rajasthan News Live

जोधपुर: जैसलमेर बस दुखान्तिका से जुड़ा मामला. एक और घायल की हुई मौत. मृतकों की संख्या हुई 24. पोकरण निवासी मनोज भाटिया (55) ने भी दम तोड़ा. वेंटिलेटर पर थे मनोज भाटिया, 70 फीसदी झुलस गए थे. दिन में पोकरण के रहने वाले महिपाल सिंह की भी हुई मौत. अभी तीन ओर गंभीर रूप से झुलसे घायल चल रहे है वेंटिलेटर पर.

08:27:57
Rajasthan News Live


जैसलमेर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ़ DST टीम व कोतवाली पुलिस की संयुक्त बड़ी कार्रवाई, शहर के SBK कॉलेज के पास की गई कार्रवाई, 30 ग्राम MD मादक पदार्थों के साथ दो युवकों को किया गिरफ्तार, शहर कोतवाल प्रेमदान रतनू, DST प्रभारी भीमराव सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई. 

08:16:01
Rajasthan News Live

जैसलमेर: इंदिरा गांधी मुख्य नहर की सागरमल गोपा की 30RD पर बनी नहर टूटी, नहर टूटने से बह रहा करोड़ों लीटर पानी व्यर्थ, कई गांव के डुबाने का हो सकता है खतरा, नहर टूटने पर IGNP विभाग के अधिकारियो पर ग्रामीणों ने लगाई भ्रष्टाचार के आरोप, हाल ही में 10 करोड़ से अधिक नहर मरम्मत का हुआ था टेंडर, मौके पर नहीं हुआ कोई भी नहर मरम्मत का कार्य, नहर के पटडे कमजोर होने के कारण हुआ है हादसा, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की जांच की मांग.
 

07:04:52
Rajasthan News Live

धनतेरस और त्योहारी सीजन को संपत्ति बाजार के लिए हमेशा शुभ माना जाता है. यही वजह है कि हर साल इस मौके पर रजिस्ट्री और प्रॉपर्टी सौदों में तेजी देखी जाती है. पिछले पांच सालों के आंकड़े बताते हैं कि शहर का रियल एस्टेट मार्केट लगातार मजबूती से बढ़ा है.

07:03:43
Rajasthan News Live

अंता के विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक संभालेंगे कमान, दीपावली बाद कांग्रेस के नेता करेंगे चुनाव प्रचार, अंता उतारे गए स्टार प्रचारकों को लेकर खबर.

07:04:00
Rajasthan News Live

राजस्थान से बिहार रवाना होगी भाजपा नेताओं की टोली, बिहार विधानसभा में करेंगे चुनाव प्रचार. राजस्थानी वोटर को साधने का करेंगे प्रयास. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत. बिहार में चुनाव जीतेंगे.

