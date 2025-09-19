Rajasthan News Live: जयपुर में 204 केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 आज, भजनलाल कैबिनेट की होगी बैठक

Rajasthan News Live, 19 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 12.00 बजे होगी. इसमें पीएम मोदी के दौरे पर चर्चा होगी. जयपुर में 204 केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 होनी है. नकल रोकने के लिए 103 उप समन्वयक और 39 उड़नदस्तों की नियुक्ति की गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

