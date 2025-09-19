Rajasthan News Live: जयपुर में 204 केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 आज, भजनलाल कैबिनेट की होगी बैठक

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. जयपुर में 204 केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 होने जा रही है. 19 से 21 सितंबर तक 6 पारियों में परीक्षा होगी. पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर है. आज प्रदेश को 76 RPS अधिकारी मिलेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 19 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 12.00 बजे होगी. इसमें पीएम मोदी के दौरे पर चर्चा होगी. जयपुर में 204 केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा-2024 होनी है. नकल रोकने के लिए 103 उप समन्वयक और 39 उड़नदस्तों की नियुक्ति की गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
पुजारी सेवक महासंघ का द्वितीय प्रांतीय महा अधिवेशन होगा आज, महा अधिवेशन को लेकर तैयारियों को दिया जा रहा अंतिम रूप, प्रांतीय संरक्षक महंत मोहनदास सिंह चौहान के सानिध्य में होगा महा अधिवेशन, प्रदेश भर से करीब पांच हजार पुजारी अधिवेशन में लेंगे भाग, पुजारियों की समस्यायों को लेकर होगा मंथन, राज्य सरकार द्वारा मंदिरों की जमीनों का अधिकरण करने के आदेश होगा विस्तार से मंथन, जयपुर धर्मशाला में आयोजित होगा महाधिवेशन.
भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज. दोपहर 12.00 बजे होगी बैठक. पीएम मोदी के दौरे पर होगी चर्चा. कैबिनेट के बाद होगी मंत्रिपरिषद की बैठक सेवा नियमों को लेकर भी बैठक में होगा विचार.