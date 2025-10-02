Rajasthan News Live, 2 October: कोटा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा होगा. वे दशहरे मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. रावण दहन का कार्यक्रम शाम 7:15 बजे दशहरा मैदान में आयोजित होगा. सीएम का कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय आज शाम 4:55 बजे निर्धारित है. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहेंगे.