Rajasthan News Live: आज महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सचिवालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण किया.
Rajasthan News Live, 2 October: कोटा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दौरा होगा. वे दशहरे मैदान में आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. रावण दहन का कार्यक्रम शाम 7:15 बजे दशहरा मैदान में आयोजित होगा. सीएम का कोटा एयरपोर्ट पर पहुंचने का समय आज शाम 4:55 बजे निर्धारित है. इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मौजूद रहेंगे.
नेछवा सीकर, सांड को मारने पर थाने का घेराव, सीकर के नेछवा इलाके में एक सांड को बोलेरो गाड़ी से टक्कर मारकर मौत के घाट उतारने के मामले को लेकर गाड़ौदा धाम महंत महावीर जति महाराज के नेतृत्व में थाने का घेराव किया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया. पुलिस ने जीप को जब्त कर एक को हिरासत में लिए है.
किशनगढ़, जर्जर इमारत की एक दीवार का हिस्सा अचानक गिर गया भरभरा कर, अजमेर रोड स्थित गोपाल बिल्डिंग लम्बे समय से जर्जर स्थिति में, आज सुबह अचानक गिरा बिल्डिंग के एक हिस्से का मलबा, नीचे गली से गुजर रहा एक राहगीर आया मलबे की चपेट में गनीमत रही नहीं हुआ गंभीर चोटिल आई मामूली चोटें , सुबह का समय होने से गली थी सुनसान गली में पूरे दिन लगी रहती लोगो की आवाजाही, पिछले कुछ साल से इमारत जर्जर स्थित में नगर परिषद की ओर से इसको लेकर बिल्डिंग पर नोटिस है चस्पा, हादसे के बाद बिल्डिंग की गली को बेरीकेट्स से किया गया ब्लॉक, आमजन की गली में आवाजाही बंद मलबे के पत्थर से मामूली चोटिल का प्राथमिक उपचार के बाद छूटी, स्थानीय पार्षद और नगर परिषद की टीम पहुंची मौके पर गोपाल बिल्डिग की जर्जर हालात पर प्रशासन को लेना होगा सख्त फैसला अनदेखी कभी भी पड़ सकती भारी.
आज जयपुर में सोना 0.3% गिरकर ₹1,26,952 प्रति 10 ग्राम हुआ, जबकि चांदी 0.75% बढ़कर ₹1,544.25 प्रति 10 ग्राम हो गई है. यह मिला-जुला रुझान निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है.
जयपुर में दशहरा उत्सव के कारण, गुरुवार को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है. रावण दहन स्थलों के आसपास पार्किंग निषिद्ध रहेगी और बसें बदले हुए रूटों से चलेंगी. नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील है.
देशभर में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है. 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर में संघ की स्थापना हुई थी. इस अवसर पर सीकर में विभिन्न स्थानों पर शस्त्र पूजन और शारीरिक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. विशेष रूप से सीकर रोड पर CKS हॉस्पिटल के सामने आयोजित विजयदशमी उत्सव में संघ के सह सरकार्यवाह अरुण कुमार उपस्थित रहे. इस कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने दंड योग और शारीरिक प्रदर्शन किए, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और मातृशक्ति की सहभागिता देखी गई. शहर के अन्य हिस्सों में भी विविध आयोजन किए जा रहे हैं, जो संघ के 100वें स्थापना वर्ष को गरिमामय बना रहे हैं.
Rajasthan Weather Update, 2 october: भारतीय मौसम विभाग (IMD) जयपुर ने राजस्थान में आज से अगले 5 दिनों (2 से 7 अक्टूबर) तक भारी से अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. जयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर मंडलों में जमकर बादल बरसने की संभावना है. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और कच्छ के लो-प्रेशर क्षेत्र के कारण भारी वर्षा का अनुमान है, जिससे कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं
Brutal Attack on Cow: राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा, लक्ष्मणगढ़ में एक बेजुबान गोवंश को पहले टक्कर मारी गई और फिर जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर कुचल दिया गया. इस जघन्य कृत्य के खिलाफ सांसद हनुमान बेनीवाल और छात्र नेता निर्मल चौधरी ने ट्वीट कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
Gitanjali Wangchuk in Jodhpur: पर्यावरण कार्यकर्ता और लद्दाखी समाजसेवी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक अपने बच्चों के साथ जोधपुर पहुंची हैं, जिससे शहर में हलचल मच गई है. गीतांजलि गुरुवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में अपने पति से मिलने का प्रयास कर सकती हैं.
Barmer News: बाड़मेर शहर के सर्किट हाउस के पीछे की तरफ स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन पर कब्जे की नीयत से खड़ा किया गया रावण इस बार विवाद का बड़ा कारण बन गया. यह जमीन पहले से ही पौधरोपण क्षेत्र के रूप में चिन्हित की गई थी. बावजूद इसके, कुछ लोगों ने वहां जेसीबी मशीन लगाकर ज़मीन को समतल किया और रावण का चबूतरा बनाने की कोशिश शुरू कर दी. जैसे ही यह मामला आसपास के लोगों की नज़र में आया, स्थानीय नागरिकों ने इसका कड़ा विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि सार्वजनिक संपत्ति पर इस तरह का निर्माण न केवल अवैध है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के साथ भी खिलवाड़ है.