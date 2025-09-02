Rajasthan News Live: कांग्रेस विधायक दल की आज होगी बैठक, 18 से ज्यादा जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. राजस्थान में भंसाली प्रोडक्शन्स के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है. आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है. बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में रणनीति तय होगी. राजस्थान में भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 2 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी. बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर मंथन होगा. पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत पार्टी के लगभग सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
जोधपुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, निवास स्थान पर लगा भाजपा नेताओ और कार्यकर्ताओं का तांता, आमजन भी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे हैं शेखावत के निवास शेखावत का कुछ देर में खेजड़ली मेले में जाने का कार्यक्रम, मेले में शामिल होने के बाद आज दोपहर को ही दिल्ली जाने का है कार्यक्रम.
जयपुर-मरुधरा में मूसलाधार बारिश से बांध फुल, 24 घंटे में ही प्रदेश के 13 बांध ओवरफ्लो हुए, जल संसाधन विभाग ने जारी किए ताजा आकंडे, जोधपुर में सबसे ज्यादा 211 एमएम बारिश दर्ज, 206 बांध ओवरफ्लो, 370 बांध आंशिक रूप से भरे, अब राजस्थान में सिर्फ 117 बांध ही खाली.
सांभरलेक(जयपुर), सांभरलेक SDM ऋषि राज कपिल निकले निरीक्षण पर, SDM अधिकारियों के साथ बारिश प्रभावित क्षेत्र का कर रहे दौरा, सांभरलेक क्षेत्र में भारी बारिश के बाद झील में हो रही पानी की आवक, सांभरलेक-नरेना स्टेट हाईवे पर भरा है दो फीट पानी, सांभरलेक-रूपनगढ़ स्टेट हाईवे पर भी चल रही चादर, प्रशासन ने एतिहात के तौर पर दोनों ही हाईवे किए बंद, भारी बारिश से दो दिन से नलियासर और झील में आ रहा है पानी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी छगन लाल यादव भी रहे मौजूद.
श्रीमाधोपुर में लगातार बारिश के कारण 250 साल पुराने श्री राम गोपाल मंदिर का बरामदा गिर गया. गनीमत रही कि हादसे के समय कोई श्रद्धालु मौजूद नहीं था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई. मंदिर लंबे समय से जर्जर हालत में था, जिससे अब सुबह की आरती भी नहीं हो सकी.
सिरोही गणपति विसर्जन के बाद नहाने गए युवक के डूबने का मामला, लगातार 36 घंटे की मशक्कत के बाद मिला युवक का शव, घटना स्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर नदी में मिला शव, एसडीआरएफ व पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर शव निकाला बाहर, आबूरोड सदर थाना क्षेत्र के किवरली स्थित बनास नदी की घटना, विसर्जन के बाद पांच युवक उतरे थे नदी में नहाने, एक बह गया था तेज बहाव में युवक की तलाश में पुलिस, गोताखोर व ग्रामीण भी लगातार कर रहे थे प्रयास.
Rajasthan RAS Officer Manisha Resham: राजस्थान की मिट्टी में न सिर्फ संस्कृति की खुशबू है, बल्कि ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत, लगन और अपनी प्रतिभा से मिसाल कायम करते हैं. आरएएस ऑफिसर मनीषा रेशम उनमें से एक चमकता हुआ सितारा हैं. वे सिर्फ एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा, महिलाओं के लिए रोल मॉडल और राजस्थान की खूबसूरती का जीता-जागता चेहरा हैं.
जयपुर: शिक्षा विभाग ने प्रवेश तिथि में की बढ़ोतरी. निदेशक सीताराम जाट ने जारी किया आदेश. कक्षा 9 से 12 के लिए प्रवेश तिथि में फिर से बढ़ोतरी. 31 अगस्त से बढ़कर की 15 सितंबर. अब कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के प्रवेश होंगे 15 सितंबर तक. सभी राजकीय व गैर राजकीय स्कूलों के लिए जारी की आदेश. बारिश के कारण नहीं रह जाए कोई भी बच्चा प्रवेश से वंचित. इसको ध्यान में रखते हुए फिर से बढ़ाई गई प्रवेश तिथि.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भादो महीने के दौरान भी भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है. 2 सितंबर को मौसम विभाग ने 18 से अधिक जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए जयपुर, दौसा और करौली में ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है. मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. प्रशासन सतर्क है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है.
दौसा रात्रि में जमकर बरसे बदरा. निचले इलाकों में बसी कालोनियां हुई जलमग्न. जयपुर रोड की कालोनियों में भरा पानी. वहीं, बांधों में हुई तेजी से पानी की आवक. अभी भी आकाश में छाए हुए हैं बादल. मौसम विभाग की चेतावनी अभी ओर हो सकती बारिश.
जयपुर: नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दुखद खबर, लायन सफारी से दुखद खबर, शेरनी सृष्टि ने एक मृत शावक को दिया जन्म, संभावना जताई जा रही है कि शेरनी और शावकों को दे सकती जन्म. वन विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी.
जयपुर: कांग्रेस विधायक दल की आज होगी बैठक. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में होगी बैठक, कांस्टीट्यूशन क्लब में होगी बैठक, बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर होगा मंथन. पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत पार्टी के लगभग सभी विधायक बैठक में रहेंगे मौजूद. हाल ही में हुई घटनाओं पर विपक्ष सत्तापक्ष के ख़िलाफ़ बनायेगा आक्रामक रणनीति. सरकार को जवाब देने पर मजबूर करने की रणनीति. जर्जर स्कूल भवन, बाढ़ और अतिवृष्टि से हुए नुकसान पर विपक्ष कल से सदन में दिखेगा सरकार के ख़िलाफ़ हमलावर.