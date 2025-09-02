Rajasthan News Live: कांग्रेस विधायक दल की आज होगी बैठक, 18 से ज्यादा जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी

Rajasthan News Live, 2 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होगी. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में बैठक होगी. बैठक में विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर मंथन होगा. पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत पार्टी के लगभग सभी विधायक बैठक में मौजूद रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

