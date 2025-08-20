Rajasthan News Live: कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली आज, PCC के सामने जुटेंगे कांग्रेस के नेता

Rajasthan News Live, 20 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज मोदकों की अद्भुत झांकी सजेग. आज से नौ दिवसीय श्रीगणेश जन्मोत्सव का श्रीगणेश होगा. आज PCC के सामने कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली होनी है. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक मौजूद रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

