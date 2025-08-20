Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली आज, PCC के सामने जुटेंगे कांग्रेस के नेता

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली आज होगी. कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता PCC के सामने जुटेंगे. सहकारिता कांड में अफसरों को चार्जशीट मिलेगी. आज प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Published: Aug 20, 2025, 08:00 IST | Updated: Aug 20, 2025, 08:02 IST

Rajasthan News Live: कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली आज, PCC के सामने जुटेंगे कांग्रेस के नेता
Live Blog

Rajasthan News Live, 20 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आज मोदकों की अद्भुत झांकी सजेग. आज से नौ दिवसीय श्रीगणेश जन्मोत्सव का श्रीगणेश होगा. आज PCC के सामने कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली होनी है. पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक मौजूद रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:02:10
Rajasthan: Tonk में धमाके के साथ गिरी सरकारी स्कूल की छत, दहशत में छात्राएं, मचा हड़कंप

Tonk Government School Roof Collapse: टोंक ज़िले में मंगलवार सीनियर सेकेंडरी बालिका विद्यालय में कमरे की छत भरभरा कर धराशायी हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिस कमरे की छत गिरी है, उसी के पास में कक्षा 9 और कक्षा 10 की छात्राओं के टेस्ट पेपर लिए जा रहे थे. जैसे ही तेज धमाके के साथ छत गिरी तो छात्राएं दहशत में आ गई…वो तो ग़नीमत रही कि छत के साथ कमरे की बाहर की दीवार नहीं गिरी. अगर यह दीवार भी गिर जाती तो फिर हादसा राजस्थान में झालावाड़ से भी बड़ा होता.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:01:13
Jaipur: गलता गेट इलाके से लापता हुए 2 सगे भाइयों की XUV गाड़ी में मिली लाश, मचा कोहराम

Jaipur News: राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. गलता गेट थाना क्षेत्र के नागतलाई इलाके में मंगलवार शाम लापता हुए दो सगे भाइयों के शव घर से महज 20 मीटर दूर एक बंद पड़ी XUV गाड़ी से बरामद हुए. मृतकों की पहचान 8 वर्षीय अनस और 5 वर्षीय अहसान के रूप में हुई है.
 

पढ़ें पूरी खबर

06:46:30
राजस्थान के 23 जिलों में आज होगी झमाझम बारिश, IMD ने जारी की चेतावनी, रहें अलर्ट

Rajasthan Weather Update: बुधवार के मौसम की बात करें तो आज करीब 23 जिलों में काले बादल छाए रहेंगे और बारिश की चेतावनी दर्ज की गई है. मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार, आने वाले तीन-चार दिनों में मौसम इसी तरह का रहने वाला है.
 

पढ़ें पूरी खबर

06:45:42
Rajasthan News Live

जेडीए आज से लागू करेगा ई - केवाईसी की नई व्यवस्था,जेडीए से जुड़ी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन में नई व्यवस्था, ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों पूरी करनी होगी ई केवाईसी, चेहरा प्रमाणीकरण प्रक्रिया से ही पूरी करनी होगी ई - केवाईसी, ई - केवाईसी के लिए आवेदक का पास कल से रहेगा विकल्प, यह प्रक्रिया पूरी करते ही ऑनलाइन आवेदन में होगी स्वत: दर्ज.

06:45:03
Rajasthan News Live

सहकारिता  कांड में अफसरों को मिलेगी चार्जशीट,अफसरों को थमाये गए नोटिस

06:44:51
Rajasthan News Live

मोती डूंगरी गणेश मंदिर में कल सजेगी मोदकों की अद्भुत झांकी, आज से नौ दिवसीय श्रीगणेश जन्मोत्सव का होगा श्रीगणेश, 251-251 किलो के दो विशाल मोदक होंगे आकर्षण का केंद्र, सवा किलो के 1100मोदक,51-51 किलो के 5 मोदक, और 21-21 किलो के 21मोदक अर्पित होंगे, भक्ति के स्वाद में घुलेंगे 2500किलो घी,3हजार किलो बेसन, 9000किलो शक्कर, 100 किलो से ज्यादा सूखे मेवों का भी होगा उपयोग, हजारों छोटे मोदक भी सजेंगे झांकी में, भक्ति और स्वाद का अनोखा संगम, बाहर से लाया गया प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ाया जाएगा.

06:44:04
Rajasthan News Live

कांग्रेस की स्वराज बचाओ रैली आज, PCC के सामने जुटेंगे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पंचायती राज एवं निकाय चुनाव बहाली की करेंगे माँग, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक रहेंगे मौजूद, पंचायत राज विभाग अध्यक्ष डॉ.सीबी यादव ने कहा,रैली के बाद शहीद स्मारक तक काँग्रेस कार्यकर्ता करेंगे मार्च, जनप्रतिनिधियों की होगी संसद,चरखे के ज़रिए खींचा जाएगा ध्यान, लोकगीतों के ज़रिए सरकार पर बनाया जाएगा दबाव, सुबह 10 बजे रैली होगी शुरू.


 

