Rajasthan News Live: दीपावली पर गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव, जयपुर से विभिन्न रूटों के लिए बढ़ा यात्रीभार

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. दीपावली पर गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव किया गया है. दर्शनार्थियों की मंदिर के मुख्य द्वार से ही एंट्री होगी. आज हस्त-चित्रा नक्षत्र, कन्या राशि के चंद्रमा में दिवाली पर्व मनाया जाएगा. लक्ष्मी पूजन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 7:30 से 7:42 बजे तक रहेगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Oct 20, 2025, 08:06 AM IST | Updated: Oct 20, 2025, 08:47 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 20 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में दिवाली की धूम है. देवदर्शन के साथ दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है. भीड़ को देखते हुए झांकियों का समय बढ़ा दिया गया है. बारां के नाहरगढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन चारागाह पर कब्जा करने को लेकर दो गुट पक्ष भिड़े. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:47:24
Rajasthan News Live

जोधपुर सूर्यनगरी में दीपोत्सव की धूम, शाम के वक्त सजेंगे मंगल कामनाओं के दीपक लक्ष्मी पूजन के साथ मनाया जाएगा दीपोत्सव, कलेक्टर गौरव अग्रवाल प्रशासनिक अधिकारियो के साथ अलर्ट मोड पर, संभाग पर संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह और आईजी राजेश मीणा की है नजर, पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश संभाले हुए है कानून और शांति व्यवस्था डीसीपी विनीत बंसल और शाहीन सी भी अपने अपने क्षेत्र के अलर्ट , ग्रामीण एसपी नारायण टोगस भी अपनी टीम के साथ है मुस्तैद    

08:47:01
Rajasthan News Live

जयपुर- राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण बढ़ा, 5 शहरो में प्रदूषण का स्तर ख़राब, भिवाड़ी AQI 248,बीकानेर AQI 235, श्री गंगानगर AQI 222,धौलपुर में AQI 250 तक पहुँचा, जयपुर में दो जगहों पर प्रदूषण का स्तर ख़राब, मानसरोवर AQI 258,सीतापुरा में AQI 212

08:08:41
Rajasthan News Live

जयपुर: दीपावली पूजन का मुहूर्त. हस्त-चित्रा नक्षत्र, कन्या राशि के चंद्रमा में दिवाली पर्व. लक्ष्मी पूजन सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त शाम 7:30 से 7:42 बजे तक. जिसमें प्रदोष काल, स्थिर वृषभलग्न, स्थिर कुंभ नवांश रहेगा. प्रदोष काल में शाम 5.51 से रात 8.23 बजे तक, वृष लग्न-शाम 7.18 से रात 9.15 तक सिंह लग्न-मध्य रात्रि 1.48 से 4.04 बजे तक मुहूर्त रहेगा. चौघड़िए का मुहूर्त-चर काः शाम 5.51 से शाम 7.26 बजे तक. लाभ-रात 10.37 से मध्यरात्रि 12.12 बजे तक. शुभ और अमृत काः मध्यरात्रि बाद 1.48 से सुबह 4.58 बजे दिन के मुहूर्त प्रतिष्ठान-दोपहर 3.45 बजे बाद पूजन करना सर्वश्रेष्ठ. लाभ, अमृत का चौघड़िया दोपहर बाद 3.45 से 5.51 बजे तक रहेगा.    
 

08:07:41
Rajasthan News Live

जयपुर: देवदर्शन के साथ दीपावली पर्व की शुरुआत. भीड़ को देखते हुए बढ़ाया झांकियों का समय. मंगला झांकी का समय दीपावली पर दोगुना. मंगला झांकी का समय सुबह 4 से 6:30 तक. धूप झांकी का समय सुबह 7 से 9बजे तक. शृंगार झांकी का समय सुबह 9:30 से 10:15 तक. राजभोग झांकी का समय सुबह 10:45 से 11:45 तक. ग्वाल झांकी का समय शाम 4:45 से 5:15 तक रहेगा. संध्या झांकी का समय शाम 5:45 से 7:30 बजे तक. शयन झांकी का समय रात्रि 8 से 8:15 बजे तक रहेगा.    
 

08:07:10
Rajasthan News Live

जयपुर: दीपावली पर गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव. भीड़ को देखते हुए पुलिस और मंदिर प्रशासन का निर्णय. दर्शनार्थियों की मंदिर के मुख्य द्वार से ही एंट्री. जय निवास बाग से एंट्री पूरी तरह से बंद. दर्शनार्थी मंदिर की बड़ी परिक्रमा करते हुए मुख्य द्वार से निकास करेंगे. कंवर नगर-ब्रह्मपुरी से आने वाले भक्तों की भी मुख्य गेट से होगी एंट्री. जय निवास उद्यान,जनता मार्केट मार्ग से होते हुए मुख्य गेट से एंट्री . दर्शन बाद चिंताहरण हनुमानजी मार्ग से निकास करेंगे. दीपापली पर दर्शनों के लिए दो लाइनों की व्यवस्था की गई. बिना जूते-चप्पल पहने दर्शनार्थी छावन के अंदर से कर सकेंगे दर्शन. जूते-चप्पल पहने हुए दर्शनार्थी मंदिर के बाहर बने रैंप से करेंगे दर्शन.    
 

