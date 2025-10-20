Rajasthan News Live: दीपावली पर गोविंददेवजी मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बदलाव, जयपुर से विभिन्न रूटों के लिए बढ़ा यात्रीभार

Rajasthan News Live, 20 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में दिवाली की धूम है. देवदर्शन के साथ दीपावली पर्व की शुरुआत हो चुकी है. भीड़ को देखते हुए झांकियों का समय बढ़ा दिया गया है. बारां के नाहरगढ़ क्षेत्र में सरकारी जमीन चारागाह पर कब्जा करने को लेकर दो गुट पक्ष भिड़े. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

