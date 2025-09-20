Rajasthan News Live: चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज, बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे. चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज उदयपुर जाएंगे.राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 20 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज है. राजधानी में 200 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देंगे. पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा जाएंगे. केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास पर रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज. चार पारियों में बाकी रही है चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा. राजधानी में 200 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी देंगे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा.