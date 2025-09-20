Rajasthan News Live: चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज, बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

Rajasthan News Live, 20 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन आज है. राजधानी में 200 परीक्षा केंद्रों पर तकरीबन 3 लाख अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा देंगे. पीएम नरेंद्र मोदी की यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा जाएंगे. केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत आज जोधपुर प्रवास पर रहेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

