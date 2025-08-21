Rajasthan News Live: छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan News Live, 21 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सरकार को घेरने के लिए विधानसभा के सत्र में विपक्ष मुखर रहेगा. छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन आज होगा. जयपुर लालसोट तहसीलदार पर हमले का मामले ने तूल पकड़ ली है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

