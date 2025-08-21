Rajasthan News Live: छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. विधानसभा के सत्र में विपक्ष मुखर रहेगा. छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन होगा. बीजेपी बिहार में धार्मिक सांस्कृतिक पर्व के जरिए वोटों पर निशाना साधने की कोशिश में जुटी है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 21 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सरकार को घेरने के लिए विधानसभा के सत्र में विपक्ष मुखर रहेगा. छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना प्रदर्शन आज होगा. जयपुर लालसोट तहसीलदार पर हमले का मामले ने तूल पकड़ ली है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
जयपुर: हावड़ा-जयपुर-हावड़ा के बीच 28 सितंबर से चलेगी पहली फेस्टिव स्पेशल. रेलवे ने शुरू किया दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के लिए फेस्टिव स्पेशल ट्रेनों का संचालन. मुंबई, पुणे, बैंगलुरु, चेन्नई, पटना, गोरखपुर सहित... 10 से अधिक शहरों के लिए भी सितंबर और अक्टूबर में चलेंगी स्पेशल ट्रेन.
प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में जोरदार बारिश कोटा, बारां, झालावाड़ सहित चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, सिरोही, जालोर में 1 से 2 इंच तक बरसे मेघ राजधानी में कल शाम से शुरू हुई बारिश रुक– रुक कर हल्की से तेज बारिश रातभर से जारी आज उत्तर पश्चिमी 5 जिलों के अलावा पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू को छोड़कर प्रदेशभर में होगी बारिश 23 अगस्त से और तेज होगा बारिश का दौर.
जयपुर लालसोट तहसीलदार पर हमले का मामला तूल पकड़ा. राजस्थान तहसीलदार सेवा परिषद का प्रदेशभर में कार्य बहिष्कार. तहसील और उपपंजीयन कार्यालयों में रहा कामकाज ठप. जयपुर में तहसीलदारों ने एडीएम विनीता सिंह को सौंपा ज्ञापन. कल से प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन का ऐलान. परिषद की मांग-आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो. FIR दर्ज करने में देरी पर थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग. दोषी अधिवक्ताओं के लाइसेंस रद्द करने की भी मांग. तहसील स्तर पर स्थायी सुरक्षा प्रोटोकॉल-पुलिस बल की तैनाती हो. वीडियो साक्ष्य के बावजूद गिरफ्तारी नहीं, लोकतंत्र पर सवाल. यह हमला सिर्फ अफसर पर नहीं, प्रशासनिक ढांचे पर है-परिषद.
छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन, अपनी ही सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का होगा धरना प्रदर्शन आज,राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर होगा प्रदर्शन.