Rajasthan News Live: हिंदी सिनेमा ने खोया बड़ा सितारा, जयपुर में जन्मे एक्टर गोवर्धन असरानी का मुंबई में निधन

Rajasthan News Live, 21 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में बीते दिन बड़ी ही धूमधाम के साथ दिवाली मनाई गई. कई जगहों पर पटाखों से आग लगने की खबरें भी आईं. जोधपुर एयरपोर्ट मार्ग पर स्थित एक पटाखों की दुकान में अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. एयरपोर्ट थाना पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला. समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

