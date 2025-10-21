Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: हिंदी सिनेमा ने खोया बड़ा सितारा, जयपुर में जन्मे एक्टर गोवर्धन असरानी का मुंबई में निधन

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. जोधपुर में पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया. बाड़मेर शहर में दान जी की होदी के पास बाड़े में आग लग गई. अभिनेता असरानी का 84 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है. 84 वर्ष की उम्र में गोवर्धन असरानी ने जुहू के आरोग्य निधि अस्पताल में अंतिम सांस ली. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Oct 21, 2025, 06:31 AM IST | Updated: Oct 21, 2025, 10:44 AM IST

Rajasthan News Live: हिंदी सिनेमा ने खोया बड़ा सितारा, जयपुर में जन्मे एक्टर गोवर्धन असरानी का मुंबई में निधन
Live Blog

Rajasthan News Live, 21 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में बीते दिन बड़ी ही धूमधाम के साथ दिवाली मनाई गई. कई जगहों पर पटाखों से आग लगने की खबरें भी आईं. जोधपुर एयरपोर्ट मार्ग पर स्थित एक पटाखों की दुकान में अचानक आग लग गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. एयरपोर्ट थाना पुलिस भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति को संभाला. समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

10:44:48
Rajasthan News Live

जयपुर: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए किसानों के पंजीयन की आज बंद रहेगी. कल सुबह 11 बजे से किसान फिर से राजफेड पोर्टल पर अपना पंजीयन कर पाएंगे.खरीफ के अंतर्गत राज्य में मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए पंजीयन की प्रक्रिया 18 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है. किसान अपनी उपज बेचने के लिए राजफेड पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अब तक 60 हजार से अधिक किसानों द्वारा पंजीयन किया जा चुका है.
 

10:44:04
Rajasthan News Live

बीसलपुर बांध के गेट आज बंद कर दिए है. 89 दिन बांध बीसलपुर बांध के गेट बंद किए गए है. इस सीजन में 24 जुलाई से बीसलपुर के गेट खुले थे. बांध से करीब 129.56 टीएमसी पानी छोडा गया. बांध में दो साल के पानी का स्टोरेज हो गया है. यह बांध जयपुर, टोंक,दौसा और अजमेर की लाइफलाइन कहा जाता है यानि अबकी बार गर्मियों में पानी की दिक्कत नहीं होगी हालांकि बांध से बर्बाद पानी बंगाल की खाडी में गया लेकिन अब बर्बाद पानी पर जल संसाधन विभाग स्टडी करेगा ताकि दूसरी योजनाएं बनाकर बर्बाद पानी को रोका जा सके.

07:48:52
Rajasthan News Live

जयपुर. दीपावली के बीच आज खुलेंगे सरकारी ऑफिस . राज्य सरकार ने आज नही की छुट्टी. कर्मचारी संगठनो ने की थी दीपावली के दूसरे दिन अवकाश की मांग. आज दीपावली की छुट्टी के बाद कर्मियों को करना होगा ऑफिस रिटर्न. फिर कल गोवर्धन पूजा और 23 को भाईदूज की फिर छुट्टी. दीपावली के दूसरे दिन ग्रामीण इलाकों में रामा-श्यामा रहती.    
 

07:47:40
Rajasthan News Live

जयपुर एयरपोर्ट पर विंटर शेड्यूल में बढ़ेगी एयर कनेक्टिविटी. गुवाहाटी के लिए अभी रोज 1 फ्लाइट, विंटर शेड्यूल में रोज 3 फ्लाइट चलेंगी. गोवा के लिए अभी 1 फ्लाइट, विंटर शेड्यूल में रोज 2 फ्लाइट चलेंगी. कोलकाता के लिए अभी 4 फ्लाइट, यथावत 4 फ्लाइट मिलेंगी. पुणे, इंदौर के लिए 3-3 फ्लाइट, उदयपुर के लिए 2 फ्लाइट, यथावत रहेंगी. इंदौर के लिए 3 फ्लाइट, देहरादून के लिए 2 फ्लाइट, यथावत रहेंगी. लखनऊ, बेलगाम, सूरत, भुवनेश्वर के लिए 1-1 फ्लाइट, यथावत रहेंगी.    
 

