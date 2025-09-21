Rajasthan News Live, 21 September: जालोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगरी में एलडीसी दलाराम देवासी ने प्रधानाचार्य से ओटीपी लेकर बड़ा घोटाला किया. उसने 14 महीनों तक अपनी ₹22 हजार की सैलरी को बढ़ाकर ₹1 लाख 6 हजार प्रति माह किया, जिससे कुल ₹19 लाख का गबन हुआ. जीपीएफ कार्यालय ने इस गड़बड़ी को पकड़ा.