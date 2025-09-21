Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: जालोर के एलडीसी ने प्रधानाचार्य को लगाया लाखों का चूना, जीपीएफ कार्यालय ने पकड़ी गड़बड़ी

Rajasthan News Live: जालोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगरी में एलडीसी दलाराम देवासी ने प्रधानाचार्य से ओटीपी लेकर बड़ा घोटाला किया. उसने 14 महीनों तक अपनी ₹22 हजार की सैलरी को बढ़ाकर ₹1 लाख 6 हजार प्रति माह किया.

Published: Sep 21, 2025, 10:06 AM IST | Updated: Sep 21, 2025, 10:08 AM IST

Rajasthan News Live, 21 September: जालोर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगरी में एलडीसी दलाराम देवासी ने प्रधानाचार्य से ओटीपी लेकर बड़ा घोटाला किया. उसने 14 महीनों तक अपनी ₹22 हजार की सैलरी को बढ़ाकर ₹1 लाख 6 हजार प्रति माह किया, जिससे कुल ₹19 लाख का गबन हुआ. जीपीएफ कार्यालय ने इस गड़बड़ी को पकड़ा.

10:08:13
Rajasthan News Live

जयपुर, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जेल से दो बंदियों के फरार होने का मामला, जयपुर पुलिस को मिली दूसरी सफलता, फरार हुए दूसरे बंदी नवल किशोर को भी दबोचा, मालपुरा गेट थानाप्रभारी मुनीन्द्र सिंह, कांस्टेबल करण और DST ईस्ट के कांस्टेबल राजेश को मिली सफलता, बंदी नवल किशोर को प्रताप नगर इलाके में बड़ के फाटक के पास दबोचा, इससे पहले कल फरार हुए अनस उर्फ दानिश को भी पकड़ा था पुलिस ने, अब किया गया बंदी नवल किशोर को लालकोठी थाना पुलिस के सुपुर्द, अब की जा रही दोनो बंदियों से पूछताछ.

10:06:04
Rajasthan News Live

जालोर के चितलवाना से बड़ी खबर,एलडीसी दलाराम देवासी ने मूल वेतन से पांच गुना उठाई सेलरी, प्रतिमाह अपनी 22 हजार सेलरी की जगह 1 लाख 6 हजार उठाये, प्रधानाचार्य से ओटीपी लेकर 14 माह में 19 लाख रुपये उठाये, प्रिंसिपल से ओटीपी लेकर बनाता रहा वेतन,एलडीसी के पास स्कूल से सम्बंधित ऑनलाइन पोर्टल के आईडी पासवर्ड थे, जीपीएफ कार्यालय ने गड़बड़ी पकड़कर प्रधानाचार्य को दी जानकारी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डुंगरी का मामला.

09:45:00
Rajasthan News Live

जोधपुर मध्यरात्रि में आसमान में दिखे आग़ के गोले जैसी चमकीली वस्तु, 1 मिनट तक आसमान में दिखे यह आग़ के गोले 1 मिनट बाद आसमान में ही नष्ट हो गए, ये गोले आसमान में दिखे इस रोशनी को लेकर किए जा रहे हैं, अलग-अलग दावे संभवतः हो सकते हैं उल्कापिंड पिछले दो-तीन दिनों से जयपुर, नागौर ,हरियाणा सहित कई जगह पर दिख चुके हैं यह आग के गोले.

09:42:43
Rajasthan News Live

दौसा इशरदा पाइप लाइन बिछाते समय हादसा, विद्युत लाइन की चपेट में आया मजदूर मजदूर की मौके पर ही हुई मौत, क्रेन से पाइप को उठाया जा रहा था ऊपर उस दौरान बेलेंस के लिए मजदूर ने पकड़ रखा था पाइप, जैसे ही क्रेन चालक ने पाइप को लिया ऊंचा तो ऊपर होकर गुजर रही विद्युत लाइन के टच हो गई, क्रेन मौके से लोगो ने पुलिस को भी दी हादसे की सूचना.

09:41:42
Rajasthan News Live

रामदेवरा दर्शन के लिए पैदल जा रहे यात्रियों को पीछे से बाइक चालक ने मारी टक्कर, हादसे में लवारन निवासी झमू देवी की अस्पताल में हुई मौत, बाइक चालक भी हुआ घायल, देचू थाना क्षेत्र के गुमानपुरा फांटा से पहले हुआ हादसा, घायलों को लाया गया देचू अस्पताल महिला को डॉक्टर ने जांच कर मृत घोषित किया , वहीं बाइक चालक को जोधपुर किया रेफर , एक अन्य महिला को भी लगी मामूली चोटे.

09:40:46
Rajasthan News Live

जयपुर शिला माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि कल से, विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में आज से हाथी सफारी बंद, नवरात्र के चलते 2 अक्टूबर तक हाथी सफारी रहेगी बंद, आमेर स्थित हाथी गांव में पर्यटक कर सकेंगे हाथी सवारी, नवरात्रों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया निर्णय, पर्यटकों के लिए महल सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक ही खुलेगा, महल के सिंहपोल गेट पर रहेगी पर्यटकों के लिये टिकिट बुकिंग की व्यवस्थाए, शिला माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियों जोरो शोरो से शुरू, मेले में सुरक्षा,बिजली, पानी और यातायात व्यवस्था रहेगी चाक चौबंद, आमेर महल अधीक्षक राकेश छोलक ने दी जानकारी.

07:52:00
Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 'नमो युवा रन' कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा. सेवा, संकल्प और समर्पण ही नया राजस्थान गढ़ेगा कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते हैं, और यह हम सभी के लिए प्रेरणा है कि हम समाज और देश के लिए कुछ करें. राजस्थान में सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे. मुख्यमंत्री ने नशा मुक्ति का संदेश देते हुए कहा कि 21वीं सदी में स्वामी विवेकानंद ने कहा था – ‘उठो, जागो और देश में छा जाओ’, और आज मैं युवाओं से कहना चाहता हूं – नशा छोड़ो, और आज ही छोड़ो. सुबह दौड़ो, तभी स्वस्थ और मस्त रहोगे. उन्होंने बताया कि सरकार ने 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिनमें से अब तक 75 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं, और 25 सितम्बर को 25 हजार और नौकरियां दी जाएंगी. अंत में उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा – आप एक कदम चलिए, राजस्थान आपके साथ 100 कदम चलेगा.    
 

07:51:00
Rajasthan News Live

कोटा के सांगोद क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कोटा ग्रामीण के कनवास थाने में गैंगरेप का प्रकरण दर्ज किया गया है. एक छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन और उसके प्रेमी के खिलाफ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है. यह घटना कनवास थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ दिनों पूर्व घटी बताई जा रही है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है. इस घटना ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, और पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

 

