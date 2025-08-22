Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा लेंगे मैराथन बैठकें, पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव की मतगणना आज

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव के बाद जमवारामगढ़, करौली, डूंगरपुर में आज मतगणना होगी. UDH विभाग द्वारा 30 से ज्यादा अधिकारियों को बिना कार्य के वेतन दिया जा रहा है. मंडोर थाना पुलिस ने पत्थर फेंकने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 22 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलग-अलग विभागों की मैराथन बैठकें लेंगे. आज प्रदेश में करीब 25 से ज्यादा जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
Pratapgarh News: ज़िले के धमोत्तर थाना क्षेत्र के बिल्लीखेड़ा गांव से ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. तड़के सुबह जहां गांव के लोग चैन की नींद सो रहे थे, वहीं एक घर में खून की होली खेली जा रही थी. पति ने पत्नी और बड़े भाई को बेरहमी से कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया. यही नहीं, आरोपी अपने बेटे और भतीजे पर भी वार कर पूरे परिवार को खत्म करने की फिराक में था. लेकिन इससे पहले ही ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. बीते 21 अगस्त से प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जिसके चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. कई जगहों पर जलभराव की स्थितियां पैदा हो गई है. दमदार बारिश के चलते प्रदेश के लोगों को गर्मी से राहत मिली है तो वहीं, कई जगहों पर हाहाकार मच रहा है.
सीकर के हर्ष पर्वत पर 3 दिन पहले जिस जगह गाड़ी खाई में गिरने से दो लोगों की मौत हुई थी. वहीं पर फिर से सड़क हादसा हुआ. यहां एक कार खाई में गिरते गिरते बच गई. सड़क से करीब 10 फीट दूर जाने के बाद पत्थरों से कार रुक गई. अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. आसपास के लोगों ने बताया कि गाड़ी का ड्राइवर शराब के नशे में था. सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से गाड़ी को वापस सड़क पर लेकर आए.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज व्यस्त कार्यक्रम 11:00 बजे सीएम पहुंचेंगे बिड़ला आडिटोरियम. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के कार्यक्रम में होंगे शामिल. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के नवाचार शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत. 01:15 बजे कृषि विभाग की बैठक लेंगे मुख्यमंत्री किसानों को यूरिया DAP की आपूर्ति सुनिश्चित करने के देंगे दिशा निर्देश. 03:00 बजे से पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग की सीएम लेंगे बैठक लंबित बजट घोषणाओं की करेंगे समीक्षा. मुख्यमंत्री आवास पर होगी बैठक.
सवाई माधोपुर में फिर बाढ़ जैसे हालात. रात भर हुई बारिश से जन जीवन अस्त-व्यस्त. भारी बारिश का चलते रणथंभौर नेशनल पार्क सफारी के लिए रहेगा बंद. सभी नदी और नाले पूरी तरह उफान पर. सैकड़ों घरों में घुसा बरसात का पानी. लटिया के उफान से पुराने शहर, राजनगर ,जटवाड़ा, ठिगला, गणेश नगर आदि कई घरों में घुसा पानी.
Baran: आज सुबह से ही झमाझम बारिश का दौर शुरू, जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को स्कूलों में किया अवकाश घोषित, 2 दिन से हो रही बारिश के चलते किया अवकाश घोषित, सभी निजी व सरकारी विद्यालयों में शुक्रवार को अवकाश रहेगा.