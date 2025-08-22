Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा लेंगे मैराथन बैठकें, पंचायत समिति सदस्य उपचुनाव की मतगणना आज

Rajasthan News Live, 22 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अलग-अलग विभागों की मैराथन बैठकें लेंगे. आज प्रदेश में करीब 25 से ज्यादा जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

