Rajasthan News Live: राजस्थान के कांग्रेस नेता बिहार में संभालेंगे कमान, अंता उपचुनाव में मैदान में कूदे पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल

Rajasthan News Live, 22 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान के कांग्रेस नेता बिहार में कमान संभालेंगे. गहलोत पायलट सहित प्रदेश के नेता बिहार जायेंगे. गहलोत बिहार में सीनियर ऑब्जर्वर हैं. गहलोत के साथ प्रदेश के अन्य सीनियर नेता बिहार में दौरा करेंगे. दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव, गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर,अक्षरधाम में अन्नकूट महोत्सव का होगा आयोजन, गोवर्धन महाराज की पूजा होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

