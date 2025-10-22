Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान के कांग्रेस नेता बिहार में संभालेंगे कमान, अंता उपचुनाव में मैदान में कूदे पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. अन्ता उपचुनाव में दलित वोटों के बंटवारे के आसार लग रहे हैं. पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल मैदान में कूद चुके हैं. दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव, गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर,अक्षरधाम में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 22, 2025, 06:47 AM IST | Updated: Oct 22, 2025, 08:12 AM IST

Rajasthan News Live: राजस्थान के कांग्रेस नेता बिहार में संभालेंगे कमान, अंता उपचुनाव में मैदान में कूदे पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल
Live Blog

Rajasthan News Live, 22 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान के कांग्रेस नेता बिहार में कमान संभालेंगे. गहलोत पायलट सहित प्रदेश के नेता बिहार जायेंगे. गहलोत बिहार में सीनियर ऑब्जर्वर हैं. गहलोत के साथ प्रदेश के अन्य सीनियर नेता बिहार में दौरा करेंगे. दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव, गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर,अक्षरधाम में अन्नकूट महोत्सव का होगा आयोजन, गोवर्धन महाराज की पूजा होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:12:31
Rajasthan News Live

जयपुर-राजस्थान के 17 शहरो में प्रदूषण का स्तर ख़राब, भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर बहुत ख़राब भिवाड़ी रेड जोन में,AQI 332 तक पहुँचा, भिवाड़ी के लिए पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ले सकता बड़ा निर्णय, औद्योगिक गतिविधियों पर लिया जा सकता है निर्णय, अजमेर 253, अलवर 188, भरतपुर 243, बीकानेर में 214,चित्तौड़गढ़ 216, दौसा 209, धौलपुर 256, हनुमानगढ़  283, जयपुर 257, झालवाड़ 206,कोटा 228, पाली 200, राजसमंद 208, सीकर 227, श्री गंगानगर 296, टोंक का AQi 215 तक पहुँचा.
 

06:52:48
Rajasthan News Live

बीकानेर से बड़ी खबर. महिला जज के साथ हुई छीना झपटी, बीकानेर के भ्रमण पथ जैसे पॉश इलाके में वारदात, महिला जज पुजा जनागल के साथ हुई घटना, छीना झपटी के दौरान जज स्कूटी पर थीं, छीना-झपटी में स्कूटी अनबैलेंस हो गई, जज गिरीं, गिरने से गंभीर चौटें आई और चिन पर लगे है टांके, बीकानेर में चोरों के हौसले बुलंद, सदर थाने पहुचा मामला, पुलिस जुटी मामले की पड़ताल मे.
 

06:50:37
Rajasthan News Live

दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट उत्सव, गोविंद देव जी मंदिर से लेकर मोती डूंगरी गणेश मंदिर,अक्षरधाम में अन्नकूट महोत्सव का होगा आयोजन, गोवर्धन महाराज की होगी पूजा.


 

06:50:09
Rajasthan News Live

दीपावली महापर्व के बाद दीपावली की रामा श्यामा का दौर, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की सरकारी आवास पर राम श्यामा के लिए पहुंचेंगे लोग.


 

06:49:57
Rajasthan News Live

राजस्थान के कांग्रेस नेता बिहार में संभालेंगे कमान , गहलोत पायलट सहित प्रदेश के नेता जायेंगे बिहार, गहलोत  बिहार में है सीनियर ऑब्जर्वर , गहलोत के साथ प्रदेश के अन्य सीनियर नेता बिहार में करेंगे दौरा.

