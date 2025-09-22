Rajasthan News Live: जयपुर में सरस प्रोडक्ट्स सस्ते, घी-बटर पर 18 रुपये तक की बचत

Rajasthan News Live: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई संपर्क में लगातार वृद्धि हो रही है. इंडिगो एयरलाइंस ने आज से जयपुर से बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट 6E-373 की शुरुआत की है.
Rajasthan News Live, 22 September: जयपुर डेयरी और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद सरस डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. आज से लागू नई कीमतों के तहत सरस घी, बटर, पनीर और दूध के दाम कम हो गए हैं. 200 ग्राम पनीर अब 77 रुपये के बजाय 74 रुपये और 1 किलो पनीर 380 रुपये के बजाय 362 रुपये में उपलब्ध होगा. सामान्य घी (1 लीटर) की कीमत 588 रुपये से घटकर 551 रुपये और गाय का घी 608 रुपये से घटकर 570 रुपये हो गया है.
Rajasthan Weather Update: जयपुर मौसम विभाग ने राजस्थान के पांच जिलों- बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ में भारी बारिश, तेज हवाओं और आकाशीय बिजली की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से नमी के कारण अगले 48 घंटों में ये क्षेत्र भीग सकते हैं. मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि भारी बारिश से नदियां-नाले उफान पर आ सकते हैं.
Tonk News: केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने डिग्गी में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम जब शुरू किया था तो कहा था कि दो ही लोगो का हम पर अहसान है एक जिस मां ने हमे जन्म दिया और दूसरी धरती माता का जो हमे पालने का काम धरती माता कर रही है दुनिया ने भले ही कितनी ही तरक्की कर ली हो लेकिन क्या कोई ऐसी फेक्ट्री है जो अनाज का उत्पादन कर सके दुनिया बिजली और गाड़ी बिना नही चलती है लेकिन बिजली बनाने का रिसोर्स भी धरती माता ही है क्यो की चाहे पानी से बने बिजली या हवा या धूप से या यूरेनियम से यह रिसोर्स धरती माता की बदौलत है मीडया से बात करते हुए भूपेन्द्र यादव ने कहा कि स्वेदशी भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमे आगे आने की जरूरत है वही प्रकृति को बचाने के पौधे लगाना जरूरी है इस लिए हम सब एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं.
Beawar News: जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर रतनसिंह के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा व वृत्ताधिकारी राजेश कसाना के सुपरविजन में जवाजा पुलिस ने अवैध नशे और मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है.
Shri madhopur News: श्रीमाधोपुर शहर में आवारा सांडों का आतंक बढ़ता जा रहा है. सोमवार सुबह निजी महाविद्यालय और मीणा चौक रोड पर दो सांडों की आधे घंटे की भिड़ंत ने बाजार में दहशत फैला दी. इस घटना से स्थानीय लोग भयभीत हैं, क्योंकि सांडों की लगातार लड़ाई से जान-माल का खतरा बना हुआ है.
Baran Crime: बारां जिले के अंता में रात्रि को नकाबपोश आधा दर्जन लुटेरों द्वारा पेट्रोल पंप को निशाना बनाते हुए पेट्रोल पंप पर सो रहे कर्मचारियों को बंधक बनाकर लुट की घटना को अंजाम दिया गया वही लुटेरे पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए .