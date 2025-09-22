Rajasthan News Live: जयपुर में सरस प्रोडक्ट्स सस्ते, घी-बटर पर 18 रुपये तक की बचत

Rajasthan News Live, 22 September: जयपुर डेयरी और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (RCDF) ने जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद सरस डेयरी उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा की है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है. आज से लागू नई कीमतों के तहत सरस घी, बटर, पनीर और दूध के दाम कम हो गए हैं. 200 ग्राम पनीर अब 77 रुपये के बजाय 74 रुपये और 1 किलो पनीर 380 रुपये के बजाय 362 रुपये में उपलब्ध होगा. सामान्य घी (1 लीटर) की कीमत 588 रुपये से घटकर 551 रुपये और गाय का घी 608 रुपये से घटकर 570 रुपये हो गया है.