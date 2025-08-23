Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, राजसमंद में रोडवेज बस और मिनी ट्रक की हुई भिड़ंत

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज होनी है. रामदेवरा मेले के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है. परिवहन विभाग ने मेले में आने वाले वाहनों को छूट दी है. प्रदेश में ताबड़तोड़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 23, 2025, 08:14 IST | Updated: Aug 23, 2025, 08:47 IST

Rajasthan News Live: भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, राजसमंद में रोडवेज बस और मिनी ट्रक की हुई भिड़ंत
Live Blog

Rajasthan News Live, 23 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. भजनलाल कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट मंजूरी देगी. राजसमंद के गोमती चौराहे के पास रोडवेज बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत में 2 की मौत हो गई. रामदेवरा मेले के श्रद्धालुओं के लिए परिवहन विभाग ने मेले में आने वाले वाहनों को छूट दी. 25 अगस्त से 7 सितंबर की अवधि में टैक्स में छूट रहेगी. आज प्रदेश में करीब 20 से ज्यादा जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:47:09
Rajasthan News Live

लाडनूं, डीडवाना: पाबोलाव के निकट भीषण सड़क हादसा. रोडवेज बस और स्कॉर्पियो मे हुई जबरदस्त भिडंत. हादसे में चार जनों की हुई मौत. मोमासर व राजलदेसर के बताये जा रहे है मृतक. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर.

08:44:57
Rajasthan News Live

मौसम का बदला मिजाज. अल सुबह 30 मिनट से बारिश का दौर जारी. पिछले दो दिन से बारिश के चलते मौसम हुआ सुहावना. आसमान में बादल छाए रहने और बारिश होने से तापमान में भी गिरावट हुई. पर्यटन स्थल आमेर फोर्ट पर भी पर्यटकों की संख्या बढ़ी. पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से दिनभर जाम के हालात बन जाते. 
 

08:17:43
Rajasthan News Live

सांगोद (कोटा): बारिश के चलते कैथून-धरनावदा स्टेट हाइवे 51 बन्द. कैथून-कैनाल मार्ग की पुलिया हुई क्षतिग्रस्त. कोटा से सांगोद आने वाले वाहनों को पलायथा होकर आना पड़ेगा. गेहूंखेड़ी पुलिया के बराबर आया पानी. किसी भी समय बंद हो सकता है सांगोद-बपावर मार्ग. बारां-झालावाड़ मार्ग पर फिलहाल सुचारू है यातायात.

08:16:52
Rajasthan News Live

राजसमंद से बड़ी खबर. रोडवेज बस और मिनी ट्रक में हुई जबरदस्त भिड़ंत. हादसे में दो व्यक्तियों की मौत, 8 से ज्यादा लोग घायल. राजसमंद के गोमती चौराहे के पास की घटना. पुलिस-स्थानीय लोगों ने घायलों को भिजवाया अस्पताल.

08:15:43
Rajasthan News Live

रामदेवरा मेले के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत, परिवहन विभाग ने मेले में आने वाले वाहनों को दी छूट, 25 अगस्त से 7 सितंबर की अवधि में रहेगी टैक्स में छूट, अन्य राज्यों से रामदेवरा, जैसलमेर आने वाले यात्री वाहनों को छूट, अधिकतम 10 दिन के लिए 6500 रुपए लगेगा टैक्स,वैसे आम दिनों में 10 दिन के लिए टैक्स बनता है 17 हजार रुपए,इस पर देंगे खबर.

08:15:32
Rajasthan News Live

भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज,  विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट देगी मंजूरी.

