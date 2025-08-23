Rajasthan News Live: भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, राजसमंद में रोडवेज बस और मिनी ट्रक की हुई भिड़ंत

Rajasthan News Live, 23 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. भजनलाल कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले विधेयकों को कैबिनेट मंजूरी देगी. राजसमंद के गोमती चौराहे के पास रोडवेज बस और मिनी ट्रक की भिड़ंत में 2 की मौत हो गई. रामदेवरा मेले के श्रद्धालुओं के लिए परिवहन विभाग ने मेले में आने वाले वाहनों को छूट दी. 25 अगस्त से 7 सितंबर की अवधि में टैक्स में छूट रहेगी. आज प्रदेश में करीब 20 से ज्यादा जिलों में भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. सवाई माधोपुर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

