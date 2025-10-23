Rajasthan News Live: प्रदेश भर में भाईदूज की धूम आज, दिवाली बाद अब जोर पकड़ेगा उपचुनाव का प्रचार

Rajasthan News Live, 23 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं. पांच आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है. महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार अग्रवाल हैं. स्व.श्री भैरोंसिंह शेखावतजी की जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

