Rajasthan News Live: प्रदेश भर में भाईदूज की धूम आज, दिवाली बाद अब जोर पकड़ेगा उपचुनाव का प्रचार

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे विद्याधर नगर भैरोंसिंह शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. उपचुनाव का प्रचार जोर पकड़ेगा. मुस्लिम्स कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं. कांग्रेस में जल्द जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 23 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. राजस्थान में 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं. पांच आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है. महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार अग्रवाल हैं. स्व.श्री भैरोंसिंह शेखावतजी की जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
राजस्थान के चितलवाना उपखंड के डावल गांव में दीपावली के अवसर पर रियासतकाल से चली आ रही ऊंट व घुड़ दौड़ की ऐतिहासिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस पारंपरिक आयोजन में क्षेत्र के पशुपालकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसने ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक एकता की मिसाल पेश की. प्रतियोगिता में 45 ऊंटों और 17 घोड़ों ने हिस्सा लिया, और ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्ययंत्रों व नारों के साथ विजेताओं का जोरदार स्वागत किया.
राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर क्षेत्र में पांच दिन पहले हुई फायरिंग घटना के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान दो 12 बोर पिस्तौल, एक पिस्तल और आठ जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए हैं. यह कार्रवाई राघा बड़ी गांव की गोचर भूमि पर छिपाए गए हथियारों को निकालने के बाद की गई. थाना प्रभारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि आरोपियों से हथियारों के स्रोत और अन्य संदिग्धों की जानकारी ली जा रही है. घटना में घायल पीड़ित संदीप कुमार की हालत स्थिर है, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का भरोसा जताया है.
झालावाड़ जिला कारागार में सजा काट रहे अंता के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा बुधवार शाम टॉयलेट में पैर फिसलने से गंभीर रूप से चोटिल हो गए. चोट के बाद उन्हें कड़ी पुलिस सुरक्षा में जिला अस्पताल लाया गया, जहां प्रारंभिक जांच में उनकी रीढ़ की हड्डी (L4 और L5) में चोट पाई गई. स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें कोटा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने इसकी पुष्टि की है. यह दूसरी बार है जब मीणा को स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल लाया गया है. उनकी दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित है.
जयपुर: पूर्व उपराष्ट्रपति और पूर्व मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की 102वीं जयंती आज शेखावत की जयंती पर प्रदेशभर में किए जा रहे हैं कार्यक्रम आयोजित विद्याधर नगर स्थित शेखावात स्मृति स्थल पर चल रहा पुष्पांजलि कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे विद्याधर नगर स्थित भैरोंसिंह शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे । इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई राजनेता और गणमान्य लोग शेखावत को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे.
जयपुर: प्रदेश में बदल रहा मौसम, बढ़ रही ठंड बादल छाए रहने से घट रहा तापमान, बढ़ रही नमी आगामी दिनों में 1–2 डिग्री और गिरेगा तापमान फिलहाल राजधानी में अधिकतम तापमान 32.7 वहीं न्यूनतम तापमान 20.9 डिग्री हुआ रिकॉर्ड. दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 25 से 28 अक्टूबर के दौरान बारिश की संभावना कोटा, उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना. शेष अधिकांश भागों में मौसम रहेगा मुख्यतः शुष्क.
Jaipur: राजस्थान में प्रदूषण घटा, रेड जोन से बाहर, 20 से घटकर अब 11 शहरों तक सिमटा प्रदूषण, भिवाड़ी 270, भरतपुर 300, भीलवाड़ा 252, बीकानेर में 244, दौसा 231, धौलपुर 298, हनुमानगढ़ 259, जयपुर 168 करौली 244, सवाई माधोपुर 241, श्री गंगानगर 215, टोंक का AQi 242 तक पहुँचा,
छह दिवसीय दीपोत्सव का समापन भाईदूज के पवित्र पर्व के साथ हो जाएगा. इस बार पांच की बजाए 6 दिवसीय दीपोत्सव मनाया गया।जिसमें दो दिन मां लक्ष्मी की पूजा हुई.
विद्याधर नगर स्थित शेखावाटी स्मृति स्थल पर होगा पुष्पांजलि का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 10 बजे विद्याधर नगर भैरोंसिंह शेखावत स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, स्व.श्री भैरोंसिंह शेखावतजी की जयंती पर मुख्यमंत्री करेंगे पुष्पांजलि अर्पित.
जयपुर: राजस्थान में 10 हजार से अधिक सरकारी भवन खाली पड़े नए सरकारी भवन निर्माण से पहले जिला कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति राज्य सरकार की ओर से कराए गए सर्वे में आई खाली भवनों की जानकारी बजट घोषणाओं एवं अन्य स्वीकृतियों के अनुसरण में समय-समय पर नए भवनों के निर्माण करवाए. मुख्य सचिव की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए नए भवन निर्माण से पहले देखना होगा कि स्थान स्तर पर सरकारी भवन उपलब्ध है या नहीं ऐसे खाली भावनाओं की सूची जिला कलेक्टर के स्तर पर उपलब्ध है जिला कलेक्टर इन भावनाओं को विभिन्न विभागों को आवंटित कर सकते हैं वित्त विभाग को नए भवन स्वीकृति का प्रस्ताव भिजवाने से पूर्व भी यह सुनिश्चित कर लिया जायें.