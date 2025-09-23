Rajasthan News Live: नवरात्रि का आज दूसरा दिन, देवी मंदिरों में जुटी भीड़, भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan News Live, 23 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. नवरात्रि के दूसरे दिन देवी मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. राजस्थान में मौसम विदाई की कगार पर आ चुका है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

