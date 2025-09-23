Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: नवरात्रि का आज दूसरा दिन, देवी मंदिरों में जुटी भीड़, भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. नवरात्रि का आज दूसरा दिन है. सुबह से ही देवी के मंदिरों में भीड़ जुट गई है. सीएम भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे. जयपुर रेंज पुलिस द्वारा खाटू सुविधा एप बनाया जा रहा है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Sep 23, 2025, 06:40 AM IST | Updated: Sep 23, 2025, 08:41 AM IST

Rajasthan News Live: नवरात्रि का आज दूसरा दिन, देवी मंदिरों में जुटी भीड़, भीलवाड़ा दौरे पर रहेंगे CM भजनलाल शर्मा
Live Blog

Rajasthan News Live, 23 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. नवरात्रि के दूसरे दिन देवी मां के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है. राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. राजस्थान में मौसम विदाई की कगार पर आ चुका है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:41:43
Rajasthan News Live

भरतपुर: जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत आज भरतपुर में, सेवा पखवाड़ा शिविरों का करेंगे अवलोकन, नगर निगम में लाभार्थियों से संवाद करेंगे रावत, 200 लाभार्थियों को बाटेंगे लाभार्थी पत्र व पट्टे, कलेक्ट्रेट सभागार में लेंगे अधिकारियों की बैठक, भरतपुर जिले की विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा, सेवर के मडरपुर में ग्रामीण शिविर का करेंगे निरीक्षण, अभियान के तहत किये जा रहे कामों की भी समीक्षा, रावत भरतपुर के बाद डीग जिले में लेंगे बैठक, डीग जिले के भी प्रभारी मंत्री है सुरेश रावत.
 

07:32:10
Rajasthan News Live

जयपुर: शास्त्री नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई. बेरोजगार युवाओं की विदेश में नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार. सऊदी अरब और इजरायल में नौकरी लगाने के नाम पर 150 लोगों से की तकरीबन 30 लाख की ठगी. पुलिस ने अशोक कुमार शर्मा को किया गिरफ्तार. आरोपी ने पानीपेच में श्री श्याम ट्यूर एंड ट्रेवल्स के नाम से खोल रखा था ऑफिस. लोगों से वीजा, पासपोर्ट, मेडिकल टेस्ट आदि के नाम पर प्रति व्यक्ति लिए जाते 20 हजार रुपए फिलहाल आरोपी से की जा रही पूछताछ. गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस.

