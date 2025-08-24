Rajasthan News Live: राजस्थान में बारिश मचा रही है कहर, श्रीमाधोपुर में फल्लसा वाले बालाजी मंदिर में दिनदहाड़े चोरी, दानपात्र और छत्र गायब

Rajasthan News Live, 24 August: राजस्थान में लगातार मूसलाधार बारिश ने लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है. सवाई माधोपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. वहीं राजधानी जयपुर में स्थित आमेर फोर्ट की करीब 200 फुट ऊँची देकर भी ढह गई. इसके अलावा श्रीमाधोपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां फल्लसा वाले बालाजी मंदिर में दिनदहाड़े चोरी हो गई. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पैतृक गांव भारणी में स्थित इस मंदिर में अज्ञात चोरों ने दानपात्र में रखी नकदी और छत्र सहित अन्य सामान चुरा लिया. यह घटना दिन के समय हुई, जिसने स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा दिया. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है. बारिश के कारण उत्पन्न अराजकता के बीच इस चोरी ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और प्रशासन सक्रिय रूप से मामले की जांच में जुटा है.