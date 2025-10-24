Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार पकड़ेगा जोर

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. रक्षा मंत्री दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर आर्मी कैंट पहुंचे. भजनलाल सरकार विकसित राजस्थान के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ेगी. बिहार चुनाव प्रचार में अब जोर पकड़ने लगा है और राजस्थान से बिहार चुनाव में भाजपा ने अपनी टीम में भेजना शुरू कर दिया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 24, 2025, 08:10 AM IST | Updated: Oct 24, 2025, 08:10 AM IST

Trending Photos

SDM Chotu Lal Sharma: बाथरूम में बैठकर दूसरी औरतों से करता था बात! मेरे साथ मारपीट कर बना ली थी दूरी, थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी ने बताई हैरान कर देने वाली INSIDE स्टोरी
7 Photos
bhilwara crime news

SDM Chotu Lal Sharma: बाथरूम में बैठकर दूसरी औरतों से करता था बात! मेरे साथ मारपीट कर बना ली थी दूरी, थप्पड़बाज SDM की पहली पत्नी ने बताई हैरान कर देने वाली INSIDE स्टोरी

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
7 Photos
rajasthan entertainment

नीमकाथाना की बहू बनी इंटरनेट सेंसेशन! राजस्थान की मधु राव ने देसी अदाओं से सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम में तगड़ा बदलाव, 26 से 29 अक्टूबर के बीच बरस सकते हैं बादल, जानें लेटेस्ट अपडेट

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी
8 Photos
Bharatpur News

तांत्रिक बनना चाहता था पिता की प्रेमिका से अवैध संबंध, 2 साल के बच्चे की काट डाली गर्दन, खेत में मिली खोपड़ी

Rajasthan News Live: दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार पकड़ेगा जोर
Live Blog

Rajasthan News Live, 24 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. दो दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे रक्षा मंत्री आर्मी कैंट में आयोजित आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे. साथ ही आर्मी वॉर म्यूजियम में 'शौर्य पार्क' और 'कैक्टस पार्क' का उद्घाटन करेंगे. संगठन सृजन अभियान की जिलेवार रिपोर्ट लेकर सभी पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंचेंगे. एआईसीसी में महत्वपूर्ण बैठक होगी. दिवाली पर्व के बाद मनाए जाने वाले बिहार-यूपी का प्रमुख पर्व डाला छठ 25 अक्टूबर को नहाय-खाय के साथ शुरू होगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

Tags

Trending news