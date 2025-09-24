Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: नवरात्रि का तीसरा दिन आज, कपासन में सूरज माली प्रकरण को लेकर धरना स्थल पर हंगामा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. देवी मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे हैं. कपासन में सूरज माली प्रकरण को लेकर धरना स्थल पर हंगामा हो गया. भाजपा पदाधिकारियों पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं. मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 24, 2025, 06:29 AM IST | Updated: Sep 24, 2025, 08:01 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: 24 से 27 सितंबर तक रहें सतर्क, जयपुर-कोटा समेत 6 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: 24 से 27 सितंबर तक रहें सतर्क, जयपुर-कोटा समेत 6 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट जारी

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!
7 Photos
Badam ka Halwa

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?
7 Photos
jodhpur News

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?

Rajasthan News Live: नवरात्रि का तीसरा दिन आज, कपासन में सूरज माली प्रकरण को लेकर धरना स्थल पर हंगामा
Live Blog

Rajasthan News Live, 24 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. संगठन सर्जन अभियान को लेकर कांग्रेस ने ऑब्जर्व्स नियुक्त किए. राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए ऑब्जर्व्स की घोषणा की गई. परिवहन विभाग जयपुर शहर में पंजीकृत थ्री डिजिट श्रेणी के पुराने 395 नम्बरों पर निलंबन की कार्रवाई कर सकता है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:01:42
Rajasthan News Live

अजमेर RAS मुख्य परीक्षा 2023 के अंतिम चरण के साक्षत्कार आज से, 972 पदों के लिए आठ चरण मे हुए साक्षत्कार, 14 अक्टूबर तक होंगे अंतिम चरण के साक्षत्कार, इसके बाद जारी होगा अंतिम परिणाम और मिलेंगे 972 अफसर.    

08:01:17
Rajasthan News Live

पीएम नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरा. पीएम बांसवाड़ा से प्रदेश क़ो 1.08 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे. इनमे 89261 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे. 18601 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे पीएम. 42 हजार करोड़ की माही परमाणु बिजली घर परियोजना का भी करेंगे शिलान्यास. बीकानेर की 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना का भी करेंगे शिलान्यास. राजमल सेतु प्रोजेक्ट के 18468 करोड़ के 9 प्रोजेक्ट का भी होगा शिलान्यास. जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर व बीकानेर की 15.5 गीगावाट क्षमता की विधुत प्रसारण लाइनों का करेंगे शिलान्यास. धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसानाला सहित 2365 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा. 

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news