Rajasthan News Live: नवरात्रि का तीसरा दिन आज, कपासन में सूरज माली प्रकरण को लेकर धरना स्थल पर हंगामा

Rajasthan News Live, 24 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. संगठन सर्जन अभियान को लेकर कांग्रेस ने ऑब्जर्व्स नियुक्त किए. राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए ऑब्जर्व्स की घोषणा की गई. परिवहन विभाग जयपुर शहर में पंजीकृत थ्री डिजिट श्रेणी के पुराने 395 नम्बरों पर निलंबन की कार्रवाई कर सकता है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

