Rajasthan News Live: नवरात्रि का तीसरा दिन आज, कपासन में सूरज माली प्रकरण को लेकर धरना स्थल पर हंगामा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज नवरात्रि का तीसरा दिन है. देवी मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त पहुंचने लगे हैं. कपासन में सूरज माली प्रकरण को लेकर धरना स्थल पर हंगामा हो गया. भाजपा पदाधिकारियों पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं. मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 24 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. संगठन सर्जन अभियान को लेकर कांग्रेस ने ऑब्जर्व्स नियुक्त किए. राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के लिए ऑब्जर्व्स की घोषणा की गई. परिवहन विभाग जयपुर शहर में पंजीकृत थ्री डिजिट श्रेणी के पुराने 395 नम्बरों पर निलंबन की कार्रवाई कर सकता है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
अजमेर RAS मुख्य परीक्षा 2023 के अंतिम चरण के साक्षत्कार आज से, 972 पदों के लिए आठ चरण मे हुए साक्षत्कार, 14 अक्टूबर तक होंगे अंतिम चरण के साक्षत्कार, इसके बाद जारी होगा अंतिम परिणाम और मिलेंगे 972 अफसर.
पीएम नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरा. पीएम बांसवाड़ा से प्रदेश क़ो 1.08 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे. इनमे 89261 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे. 18601 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे पीएम. 42 हजार करोड़ की माही परमाणु बिजली घर परियोजना का भी करेंगे शिलान्यास. बीकानेर की 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना का भी करेंगे शिलान्यास. राजमल सेतु प्रोजेक्ट के 18468 करोड़ के 9 प्रोजेक्ट का भी होगा शिलान्यास. जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर व बीकानेर की 15.5 गीगावाट क्षमता की विधुत प्रसारण लाइनों का करेंगे शिलान्यास. धौलपुर लिफ्ट, बत्तीसानाला सहित 2365 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा.