/Rajasthan News Live: गांवों की सियासत की सबसे बड़ी लॉटरी आज, सरपंच-वार्ड पंच आरक्षण का खुलेगा पिटारा

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Rajasthan News Live, 24 September: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आज अहम दिन है. प्रदेशभर में 14,403 सरपंच और करीब 1.26 लाख वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. जयपुर जिले में 597 सरपंच और 5,931 वार्ड पंच पदों का आरक्षण तय होगा. उपखंड मुख्यालयों पर होने वाली लॉटरी से सामान्य, SC, ST, OBC और महिला सीटों की स्थिति स्पष्ट होगी. इससे गांवों में चुनावी दावेदारों का गणित बदल जाएगा और पंचायतराज संस्थाओं की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. वहीं, भाजपा के पंचायत चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए नितीन नवीन दो दिवसीय राजस्थान दौरे पर आएंगे और जयपुर के दादिया में सभा को संबोधित करेंगे. दूसरी ओर, IBA और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 24 सितंबर को जयपुर को छोड़कर राजस्थान के अन्य जिलों में बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन होगा.
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली बहू को अपनी बुजुर्ग सास के प्रति आर्थिक जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बहू के मासिक वेतन का 25 फीसदी हिस्सा सास के बैंक खाते में जमा कराने और टर्मिनल बेनिफिट्स की आधी राशि देने के निर्देश दिए. अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति केवल व्यक्तिगत रोजगार का लाभ नहीं, बल्कि मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार की आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है.
Jodhpur Chemical Factory Fire: जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार दोपहर आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. आग पर काबू पाने में जुटे दमकलकर्मियों के बीच अचानक केमिकल के एक ड्रम में जोरदार विस्फोट हो गया. इसके बाद भड़की आग की चपेट में आने से 13 दमकलकर्मी झुलस गए.
Jaipur News: जयपुर के कूकस में 90 फीट गहरे सूखे कुएं में एक महिला और पुरुष गिर गए. दोनों को बचाने के लिए नीचे उतरे दो लोग भी कुएं में फंस गए. चार लोगों के फंसने की सूचना पर सिविल डिफेंस की DQRT टीम मौके पर पहुंची. कच्चे कुएं की दीवारें धंसने के खतरे के बीच क्रेन की मदद से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.
Jaipur News: जयपुर के कूकस में 90 फीट गहरे सूखे कुएं में एक महिला और पुरुष गिर गए. दोनों को बचाने के लिए नीचे उतरे दो लोग भी कुएं में फंस गए. चार लोगों के फंसने की सूचना पर सिविल डिफेंस की DQRT टीम मौके पर पहुंची. कच्चे कुएं की दीवारें धंसने के खतरे के बीच क्रेन की मदद से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.