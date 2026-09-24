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Rajasthan News Live: गांवों की सियासत की सबसे बड़ी लॉटरी आज, सरपंच-वार्ड पंच आरक्षण का खुलेगा पिटारा

Rajasthan News Live: राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आज गांवों की सियासत के लिए अहम दिन है. प्रदेशभर में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार 24 सितंबर को उपखंड अधिकारी मुख्यालयों पर आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. लॉटरी के बाद पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 24, 2026, 08:12 AM IST | Updated:Sep 24, 2026, 09:00 AM IST
Rajasthan News Live: गांवों की सियासत की सबसे बड़ी लॉटरी आज, सरपंच-वार्ड पंच आरक्षण का खुलेगा पिटारा
Image Credit: Rajasthan News Live, 24 September

Rajasthan News Live, 24 September: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आज अहम दिन है. प्रदेशभर में 14,403 सरपंच और करीब 1.26 लाख वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. जयपुर जिले में 597 सरपंच और 5,931 वार्ड पंच पदों का आरक्षण तय होगा. उपखंड मुख्यालयों पर होने वाली लॉटरी से सामान्य, SC, ST, OBC और महिला सीटों की स्थिति स्पष्ट होगी. इससे गांवों में चुनावी दावेदारों का गणित बदल जाएगा और पंचायतराज संस्थाओं की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. वहीं, भाजपा के पंचायत चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए नितीन नवीन दो दिवसीय राजस्थान दौरे पर आएंगे और जयपुर के दादिया में सभा को संबोधित करेंगे. दूसरी ओर, IBA और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 24 सितंबर को जयपुर को छोड़कर राजस्थान के अन्य जिलों में बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन होगा.

09:00:03 Sep 24, 2026, 09:00 AM (IST)

वादे से मुकरी बहू तो हाईकोर्ट ने दिलाई बुजुर्ग सास को राहत: वेतन का चौथाई हिस्सा और टर्मिनल बेनिफिट्स देने के आदेश

Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पाने वाली बहू को अपनी बुजुर्ग सास के प्रति आर्थिक जिम्मेदारी निभाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बहू के मासिक वेतन का 25 फीसदी हिस्सा सास के बैंक खाते में जमा कराने और टर्मिनल बेनिफिट्स की आधी राशि देने के निर्देश दिए. अदालत ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति केवल व्यक्तिगत रोजगार का लाभ नहीं, बल्कि मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार की आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है.
 

08:20:23 Sep 24, 2026, 08:20 AM (IST)

जोधपुर की केमिकल फैक्ट्री में भयंकर विस्फोट: ड्रम फटने से 13 दमकलकर्मी झुलसे

Jodhpur Chemical Factory Fire: जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में बुधवार दोपहर आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. आग पर काबू पाने में जुटे दमकलकर्मियों के बीच अचानक केमिकल के एक ड्रम में जोरदार विस्फोट हो गया. इसके बाद भड़की आग की चपेट में आने से 13 दमकलकर्मी झुलस गए. 
 

08:20:13 Sep 24, 2026, 08:20 AM (IST)

पहले महिला-पुरुष कुएं में गिरे, बचाने उतरे 2 लोग भी फंसे, कच्चे कुएं की धंसती दीवारों के बीच चला रेस्क्यू ऑपरेशन

Jaipur News: जयपुर के कूकस में 90 फीट गहरे सूखे कुएं में एक महिला और पुरुष गिर गए. दोनों को बचाने के लिए नीचे उतरे दो लोग भी कुएं में फंस गए. चार लोगों के फंसने की सूचना पर सिविल डिफेंस की DQRT टीम मौके पर पहुंची. कच्चे कुएं की दीवारें धंसने के खतरे के बीच क्रेन की मदद से चारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. महिला और पुरुष की हालत गंभीर बताई गई, जिन्हें 108 एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया.
 

08:19:58 Sep 24, 2026, 08:19 AM (IST)

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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