/Rajasthan News Live: गांवों की सियासत की सबसे बड़ी लॉटरी आज, सरपंच-वार्ड पंच आरक्षण का खुलेगा पिटारा

Rajasthan News Live, 24 September: राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर आज अहम दिन है. प्रदेशभर में 14,403 सरपंच और करीब 1.26 लाख वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी. जयपुर जिले में 597 सरपंच और 5,931 वार्ड पंच पदों का आरक्षण तय होगा. उपखंड मुख्यालयों पर होने वाली लॉटरी से सामान्य, SC, ST, OBC और महिला सीटों की स्थिति स्पष्ट होगी. इससे गांवों में चुनावी दावेदारों का गणित बदल जाएगा और पंचायतराज संस्थाओं की आरक्षण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. वहीं, भाजपा के पंचायत चुनाव अभियान की शुरुआत के लिए नितीन नवीन दो दिवसीय राजस्थान दौरे पर आएंगे और जयपुर के दादिया में सभा को संबोधित करेंगे. दूसरी ओर, IBA और बैंक यूनियनों के बीच बातचीत बेनतीजा रहने के बाद 24 सितंबर को जयपुर को छोड़कर राजस्थान के अन्य जिलों में बैंक कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन होगा.

