Rajasthan News Live: आज बालोतरा दौरे पर CM भजनलाल शर्मा, जयपुर सहित 16 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट

Rajasthan News Live, 25 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सीएम भजनलाल शर्मा आज बालोतरा दौरे पर पहुंचेंगे. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे. रिफाइनरी के कामकाज की समीक्षा करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर आएंगे. राजसमंद के गोमती-धानीन रोड पर निजी बस पलट गई. प्रदेश भर में मानसून का नया दौर एक्टिव होने के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं. आज सोमवार 25 अगस्त को प्रदेश के 16 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
सरदारशहर: जोहड़ में डूबने से दो बच्चों की हुई दर्दनाक मौत.15 वर्षीय शुभम पारीक और 15 वर्षीय कृष्ण कुमार पारीक की हुई मौत. दोनों बच्चे कल सुबह 9 बजे निकले थे घर से. देर शाम तक घर वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो जौहड़ के पास मिली चप्पल. देर रात पुलिस की मौजूदगी में दोनों शवो को निकलवाया गया बाहर. शवों को रखवाया गया है राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में. सरदारशहर के नजदीकी गांव पुलासर की है घटना.
आमेर से बड़ी खबर, लगातार 3 दिन से बारिश के चलते मावठा सरोवर छलका, 12 साल में दूसरी बार आमेर का मावठा सरोवर की मोरी चली, सूत्रों के अनुसार वर्ष 2012 फिर 2024 में लगा था मोरी. लगातार बारिश से आमेर के सागर, बावड़ियां हुईं लबालब, आमेर फोर्ट की खूबसूरती पर मावठा सरोवर लगा रहा चार चाँद, बडी संख्या में लोग मावठा सरोवर को देखने के लिए उमड रहे, लाईटिंग और सूर्य की रोशनी में दिख रहा महल का प्रतिबिम्ब, देसी-विदेशी पर्यटक सेल्फी लेकर यादें संजो रहे.
राजसमंद के चारभुजा से खबर, गोमती-धानीन रोड पर पलटी निजी बस, हादसे में चार से पांच लोगों के आई चोटें, सभी घायलों को भिजवाया गया आरके हॉस्पिटल, आरके हॉस्पिटल में घायलों का किया गया उपचार, निजी बस में सवार बताए जा रहे 25 से 30 लोग.
पर्यावरण जागरूकता के लिए शिक्षा विभाग की बड़ी पहल, अब बोर्ड परीक्षा में पौधरोपण करने वाले बच्चों को दिए जाएंगे अलग से अंक.
सीएम भजनलाल शर्मा आज बालोतरा दौरे पर, जोधपुर होते हुए सीएम पहुंचेंगे रिफाइनरी, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी पहुंचेंगे कार्यक्रम में, रिफाइनरी के कामकाज की होगी समीक्षा.