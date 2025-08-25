Rajasthan News Live: आज बालोतरा दौरे पर CM भजनलाल शर्मा, जयपुर सहित 16 जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट

Rajasthan News Live, 25 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सीएम भजनलाल शर्मा आज बालोतरा दौरे पर पहुंचेंगे. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे. रिफाइनरी के कामकाज की समीक्षा करेंगे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोधपुर आएंगे. राजसमंद के गोमती-धानीन रोड पर निजी बस पलट गई. प्रदेश भर में मानसून का नया दौर एक्टिव होने के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई हैं. आज सोमवार 25 अगस्त को प्रदेश के 16 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

