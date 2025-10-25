Rajasthan News Live: आज पदभार ग्रहण करेंगे ADG सचिन मित्तल, सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ की शुरुआत

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. ADG सचिन मित्तल आज सुबह 10 बजे जयपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार ग्रहण करेंगे. करौली के नायब तहसीलदार महेंद्र गुर्जर निलंबित कर दिए गए हैं. कांग्रेस के युवा नेता सलमान रंगरेज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. बिहार चुनाव में कोड़ा विधानसभा सीट पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 25 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ की शुरुआत हो चुकी हा. नहाय-खाय से चार दिवसीय डाला छठ पर्व की शुरुआत हुई है. गलता तीर्थ, गोविंददेवजी मंदिर और शहरभर में कृत्रिम जलाशय तैयार किए गए हैं. आज रात 12 बजे से फ्लाइट्स का नया शेड्यूल लागू होगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
टोंक- महिला की संदिग्ध मौत छावनी इलाके में हुई मौत. पुलिस पहुंची मौके पर. महिला के परिजनों ने लगाया पति पर ही हत्या का आरोप. पुलिस कर रही मामले की जांच Fsl टीम को बुला कर जुटाए जा रहे साक्ष्य. लोगों की भारी भीड़ मौके पर मौजूद.
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से खबर. IG राहुल प्रकाश आज करेंगे पदभार ग्रहण. स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस का पदभार करेंगे ग्रहण. सुबह 10 बजे कमिश्नरेट पहुंच करेंगे पदभार ग्रहण. पहली बार क्रिएट की गई है स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस की पोस्ट.
आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान विधानसभा सम्मेलन का आज होगा आयोजन. समारोह मे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी करेगे शिरकत. फतेहपुर के सूर्य मण्डल मे भाजपा की ओर से होगा कार्यक्रम का आयोजन.
बीकानेर: चोरों के निशाने पर मंदिर, मंदिरों में लगातार हो रही है चोरिया, शुक्रवार रात्रि अर्जनसर के करीब 5 मंदिरों में हुई चोरी, चोर मंदिरों से ले गए चांदी सोने के छत्र, क्षेत्र में एक सप्ताह से लगातार हो रही है चोरिया, पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे है सवाल, अब चोरो के पद चिन्ह को खंगाल रही है पुलिस, बढ़ती चोरियों से ग्रामीण क्षेत्रों में भय का माहौल.