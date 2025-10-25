Rajasthan News Live: आज पदभार ग्रहण करेंगे ADG सचिन मित्तल, सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ की शुरुआत

Rajasthan News Live, 25 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सूर्य उपासना का महापर्व डाला छठ की शुरुआत हो चुकी हा. नहाय-खाय से चार दिवसीय डाला छठ पर्व की शुरुआत हुई है. गलता तीर्थ, गोविंददेवजी मंदिर और शहरभर में कृत्रिम जलाशय तैयार किए गए हैं. आज रात 12 बजे से फ्लाइट्स का नया शेड्यूल लागू होगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

