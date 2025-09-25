Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र आज आएंगे मरुधरा, मेवाराम जैन की हो सकती है कांग्रेस में वापसी

Rajasthan News Live, 25 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज पीएम मोदी बांसवाड़ा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद रवाना होकर 3.45 बजे माही हेलीपेड पहुंचेंगे और फिर वहां से उदयपुर हवाई अड्डा रवाना होंगे. 2129 वाहनाें के पंजीयन पर तलवार लटकी है. परिवहन विभाग वाहनों का पंजीयन निरस्त कर सकता है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

