Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र आज आएंगे मरुधरा, मेवाराम जैन की हो सकती है कांग्रेस में वापसी

आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. प्रधानमंत्री नरेंद्र आज मरुधरा आएंगे. मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी होगी.
Rajasthan News Live, 25 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज पीएम मोदी बांसवाड़ा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे. इसके बाद रवाना होकर 3.45 बजे माही हेलीपेड पहुंचेंगे और फिर वहां से उदयपुर हवाई अड्डा रवाना होंगे. 2129 वाहनाें के पंजीयन पर तलवार लटकी है. परिवहन विभाग वाहनों का पंजीयन निरस्त कर सकता है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
बांसवाड़ा: पीएम नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा के सुपर पावर बनने की नीव रखेंगे. परमाणु बिजली घर परियोजना का करेंगे शिलान्यास. 42 हजार करोड़ की लागत से बनने जा रहा परमाणु बिजली घर. 2800 मेगावट क्षमता का बन रहा बिजली घर. पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशो, सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे मौजूद .
जोधपुर: जोधपुर -दिल्ली के बीच चलेगी आज से वंदे भारत ट्रेन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वर्चुअल फ्लैग ऑफ. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रहेंगे मौजूद. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सड़क मार्ग से दोपहर 12:00 बजे पाली से पहुंचेंगे जोधपुर. केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर स्टेशन पर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत. बांसवाड़ा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे वर्चुअल फ्लैग ऑफ.
दूदू (जयपुर): फागी के विमलपुरा में स्कूल के गेट के छात्रों ने की तालाबंदी, छात्र कर रहे है विरोध प्रदर्शन. प्रिंसिपल का तबादला होने से नाराज छात्र कर रहे विरोध प्रदर्शन. प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने पढ़ाने आई अध्यापिकाओं का नहीं घुसने दिया स्कूल में. सुबह सात बजे ही स्कूल के तालाबंदी कर गेट के बाहर कर रहे हैं नारेबाज़ी. अध्यापिकाओं ने स्कूल में जाने के लिए बच्चों से समझाईश की लेकिन आक्रोशित बच्चों ने टीचरों को भी स्कूल में नहीं घुसने दिया.
जयपुर: अब 6 मानकों पर होगी स्कूलों की परीक्षा एनईपी-2020 के तहत शुरू हुई एसएचवीआर रेटिंग, प्रदेश के सभी स्कूलों की भागीदारी होंगी अनिवार्य, जल प्रबंधन पर सहित 6 बिन्दुओ तय होगी स्कूलों को रेटिंग, शौचालय की स्थिति होगी मूल्यांकन का आधार, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था की भी होगी जांच, संचालन व रखरखाव पर भी देना होगा ध्यान, व्यवहार परिवर्तन व क्षमता निर्माण होंगे जरूरी, लाइफ गतिविधियां से भी जुड़ी होगी रेटिंग, सिर्फ स्कूलों की बेहतरी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी रेटिंग.
जयपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बांसवाड़ा दौरा. सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा
पधारो म्हारे देस! देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करने को तैयार राजस्थान की जनता. लिखा- गर्व, उत्साह और आत्मीयता के साथ पीएम मोदी का स्वागत करने को तैयार. गौरवशाली इतिहास और वीर-वीरांगनाओं की पावन भूमि बांसवाड़ा पधार रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी.