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Rajasthan News Live: जयपुर नगर निगम में मेयर की वोटिंग के बीच हंगामा, एंट्री व्यवस्था को लेकर आमने-सामने कांग्रेस-प्रशासन

Rajasthan News Live: जोधपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए आज सुबह 10 बजे से पार्षद मतदान करेंगे. मतदान से पहले भाजपा के पार्षद बालोतरा से बाड़ेबंदी के बाद जोधपुर लौट आए हैं. पार्टी नेताओं ने बोर्ड गठन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 25, 2026, 12:04 PM IST | Updated:Sep 25, 2026, 12:28 PM IST
Rajasthan News Live: जयपुर नगर निगम में मेयर की वोटिंग के बीच हंगामा, एंट्री व्यवस्था को लेकर आमने-सामने कांग्रेस-प्रशासन
Image Credit: जोधपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए आज मतदान.

Rajasthan News Live: जोधपुर नगर निगम में महापौर पद के लिए आज शुक्रवार को मतदान होगा. राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पार्षद मतदान करेंगे. भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रसन्न चंद मेहता और कांग्रेस के राजेंद्र सोलंकी आमने-सामने हैं. मतदान से पहले भाजपा के पार्षदों को बालोतरा से जोधपुर के नजदीक लाया गया और देर रात बाड़ेबंदी से उनकी वापसी हुई. भाजपा ने बोर्ड गठन की तैयारियां भी तेज कर दी हैं. पार्टी के साथ शहर जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, चुनाव प्रभारी ओंकार सिंह लखावत, प्रभारी नारायण सिंह देवल, विधायक अतुल भंसाली, विधायक देवेंद्र जोशी, पूर्व जेडीए चेयरमैन डॉ. महेंद्र सिंह राठौड़ और राज्य मंत्री केके विश्नोई मौजूद हैं. जयपुर नगर निगम में भी सुबह 10 बजे से महापौर पद के लिए मतदान शुरू होगा. भाजपा प्रत्याशी सुनील कोठारी नगर निगम मुख्यालय पहुंच चुके हैं. जयपुर में मतदान के बाद मतगणना होगी.

12:28:20 Sep 25, 2026, 12:28 PM (IST)

कोटा मेयर चुनाव

कोटा मेयर चुनाव- भाजपा की अनुसुईया गोस्वामी जीती. लोगों में खुशी का माहौल है.

12:03:31 Sep 25, 2026, 12:03 PM (IST)

नगर निगम मुख्यालय पर हाई वोल्टेज ड्रामा

जयपुर में मेयर चुनाव के लिए मतदान के बीच नगर निगम मुख्यालय पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जयपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए वोटिंग जारी है, इसी दौरान कांग्रेस विधायक और कांग्रेस पार्षद निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए. कांग्रेस नेताओं ने मतदान के दौरान एंट्री व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों को निगम मुख्यालय में जाने से नहीं रोका जा रहा, जबकि उनके लोगों को प्रवेश से रोका जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी भी निगम मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं. एंट्री को लेकर कांग्रेस विधायक-पार्षदों और प्रशासन के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते निगम मुख्यालय पर सियासी गर्माहट बढ़ गई है. मेयर पद के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा. मेयर पद के लिए भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर के बीच सीधा मुकाबला है. मतदान खत्म होते ही मतगणना की जाएगी और आज ही मेयर चुनाव का नतीजा घोषित होगा.

11:37:23 Sep 25, 2026, 11:37 AM (IST)

धरने पर अमीन कागजी

जयपुर में विधायक रफीक खान नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां अंदर एंट्री नहीं मिलने को लेकर उनकी पुलिस से बहस हो गई. इस दौरान अमीन कागजी भी नगर निगम मुख्यालय पहुंचे. इसके बाद विधायक रफीक खान और अमीन कागजी नगर निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए.

11:08:40 Sep 25, 2026, 11:08 AM (IST)

जोधपुर नगर निगम महापौर चुनाव

जोधपुर नगर निगम महापौर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पार्षद प्रदीप गांग, शाहबुद्दीन खान, इरफान अब्बासी, आईदान राम सारण, वसीम, सुखाराम चौधरी, कानाराम भाटी और दानिश खान अपना मत देकर बाहर आए. वहीं RLP के पार्षद राजू भाटी भी महापौर चुनाव में अपना मत देकर बाहर आए.

10:59:14 Sep 25, 2026, 10:59 AM (IST)

Jodhpur: नगर निगम महापौर चुनाव

जोधपुर में नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. भारतीय जनता पार्टी 52 पार्षदों को लेकर पहुंची है, जबकि कांग्रेस के 47 पार्षद निगम कार्यालय पहुंचे हैं. वहीं आरएलपी का एक पार्षद स्वयं निगम कार्यालय पहुंचा. कुछ ही देर में सभी 100 पार्षद महापौर चुनाव के लिए मतदान करेंगे. मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद मतगणना की जाएगी. फिलहाल भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने-अपने बोर्ड के गठन का दावा कर चुके हैं.

10:36:48 Sep 25, 2026, 10:36 AM (IST)

जयपुर नगर निगम के नए महापौर की कुर्सी का फैसला आज

जयपुर नगर निगम के नए महापौर की कुर्सी का फैसला आज होगा. महापौर पद के लिए मतदान शुरू हो गया है. भाजपा पार्षदों को लेकर पार्टी की बस नगर निगम मुख्यालय पहुंची. जयपुर में महापौर चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है, जिसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी.

10:36:13 Sep 25, 2026, 10:36 AM (IST)

जोधपुर नगर निगम महापौर चुनाव

जोधपुर नगर निगम महापौर चुनाव के लिए सभी 100 पार्षद निगम मुख्यालय पहुंच गए हैं. भाजपा अपने 52 पार्षदों को लेकर पहुंची है. भाजपा प्रत्याशी प्रसन्न चंद मेहता के साथ जिलाध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल भी मौजूद हैं. वहीं कांग्रेस के 48 पार्षद भी निगम मुख्यालय पहुंचे हैं. आरएलपी के पार्षद के भी पहुंचने की जानकारी है. सभी पार्षद महापौर चुनाव में मतदान करेंगे. मतदान से पहले सभी पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी, इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी.

 

10:10:59 Sep 25, 2026, 10:10 AM (IST)

10 से 2 बजे तक किया जाएगा मतदान

10:00:51 Sep 25, 2026, 10:00 AM (IST)

जयपुर मेयर की कुर्सी का फैसला आज

जयपुर मेयर की कुर्सी का फैसला आज होगा. सुबह 10 बजे से जयपुर नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में मेयर पद के लिए वोटिंग शुरू होगी. भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी निगम मुख्यालय पहुंच चुके हैं. नगर निगम जयपुर के मेयर पद के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा. मतदान खत्म होते ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद जयपुर के नए मेयर की तस्वीर साफ हो जाएगी. मेयर पद के लिए भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर आमने-सामने हैं. इस चुनाव में निगम के 150 निर्वाचित सदस्य ही मतदान कर सकेंगे. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मतदान और मतगणना की प्रक्रिया देख सकेंगे.

09:08:00 Sep 25, 2026, 09:08 AM (IST)

अल्बर्ट हॉल से युवा संवाद तक नितिन नवीन का जयपुर दौरा, आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल, CM भजनलाल ने किया स्वागत

Rajasthan Politic News: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 25 सितंबर को अपने एक दिवसीय जयपुर दौरे पर हैं. जयपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. नवीन के दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा की ओर से दिनभर कई कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं.
 

07:31:03 Sep 25, 2026, 07:31 AM (IST)

Rajasthan News

जयपुर को आज नया मेयर मिलेगा. एकीकृत नगर निगम जयपुर के 150 पार्षद मेयर पद के लिए मतदान करेंगे. बीजेपी के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर के बीच मुकाबला है. बहुमत का आंकड़ा 76 है और बीजेपी के पास 78 पार्षद हैं. कांग्रेस के 57 और निर्दलीय 15 पार्षद हैं. बीजेपी के पास संख्या बल होने के बावजूद गुप्त मतदान को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं. कांग्रेस की नजर निर्दलीय पार्षदों के रुख और संभावित क्रॉस वोटिंग पर है. मेयर चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा और इसके बाद तत्काल मतगणना शुरू की जाएगी.

07:30:58 Sep 25, 2026, 07:30 AM (IST)

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जयपुर मेयर की कुर्सी का फैसला आज होगा. नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में मेयर पद के लिए मतदान कराया जाएगा. इसमें निगम के 150 निर्वाचित पार्षद हिस्सा लेंगे. मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना शुरू कर दी जाएगी. मतगणना पूरी होने के बाद जयपुर के नए मेयर की तस्वीर साफ हो जाएगी. बीजेपी की ओर से सुनील कोठारी और कांग्रेस की ओर से सुनीता मावर मेयर पद की प्रत्याशी हैं. चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी मतदान और मतगणना की प्रक्रिया को देख सकेंगे.
 

07:30:52 Sep 25, 2026, 07:30 AM (IST)

Rajasthan News

आज एकीकृत नगर निगम जयपुर को नया मेयर मिलेगा. जयपुर की मेयर की कुर्सी का फैसला 150 पार्षद करेंगे. मेयर पद के चुनाव में बीजेपी के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर आमने-सामने हैं. बहुमत के लिए 76 वोट जरूरी हैं, जबकि बीजेपी के पास 78 पार्षद हैं. कांग्रेस के 57 और निर्दलीय 15 पार्षद हैं. बीजेपी के पास संख्या बल होने के बावजूद पार्टी की ओर से पार्षदों की किलेबंदी की गई है. वहीं कांग्रेस की नजर निर्दलीय पार्षदों और संभावित क्रॉस वोटिंग पर है. ऐसे में गुप्त मतदान के दौरान पार्षदों के रुख पर सभी की नजर रहेगी. मेयर पद के लिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा.
 

07:30:46 Sep 25, 2026, 07:30 AM (IST)

Rajasthan News

जयपुर में आज अल्बर्ट हॉल पर ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम का आयोजन होगा. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन श्रमदान करेंगे. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे. रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल में सुबह 7:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा. ‘विकसित भारत–जन सेवा अभियान’ और स्वच्छता ही सेवा-2026 के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है. नितिन नवीन के जयपुर दौरे की शुरुआत इसी कार्यक्रम से होगी. इसके बाद उनके कई संगठनात्मक और जनप्रतिनिधि कार्यक्रम प्रस्तावित हैं.
 

07:17:17 Sep 25, 2026, 07:17 AM (IST)

Rajasthan weather Update: पश्चिमी राजस्थान में शुष्क रहेगा मौसम, भरतपुर-जयपुर, बीकानेर और शेखावाटी में बारिश के आसार

Rajasthan weather Update: राजस्थान में अगले कुछ दिनों तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है. पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आगामी 2-3 दिन मौसम शुष्क रह सकता है. हालांकि भरतपुर, जयपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में 27 से 29 सितंबर के दौरान कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 
 

07:16:57 Sep 25, 2026, 07:16 AM (IST)

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 28 सितंबर को जयपुर में कांग्रेस का महा प्रदर्शन, आयोग कार्यालय को चारों तरह से घेरने का ऐलान

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस ने 28 सितंबर 2026 को जयपुर में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे. पार्टी की ओर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और उन्हें पद से हटाने की मांग के साथ SIR प्रक्रिया की पारदर्शी समीक्षा की मांग भी उठाई जा रही है. इसके बाद प्रदेश के सभी जिलों में जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से प्रदर्शन किए जाएंगे.
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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