जयपुर में मेयर चुनाव के लिए मतदान के बीच नगर निगम मुख्यालय पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. जयपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए वोटिंग जारी है, इसी दौरान कांग्रेस विधायक और कांग्रेस पार्षद निगम मुख्यालय पर धरने पर बैठ गए. कांग्रेस नेताओं ने मतदान के दौरान एंट्री व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि भाजपा से जुड़े लोगों को निगम मुख्यालय में जाने से नहीं रोका जा रहा, जबकि उनके लोगों को प्रवेश से रोका जा रहा है. कांग्रेस नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी भी निगम मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं. एंट्री को लेकर कांग्रेस विधायक-पार्षदों और प्रशासन के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते निगम मुख्यालय पर सियासी गर्माहट बढ़ गई है. मेयर पद के लिए मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ है, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा. मेयर पद के लिए भाजपा के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर के बीच सीधा मुकाबला है. मतदान खत्म होते ही मतगणना की जाएगी और आज ही मेयर चुनाव का नतीजा घोषित होगा.