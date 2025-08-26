Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. CM भजनलाल शर्मा के विकास संवाद कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है. विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी दिल्ली दौर पर रहेंगे. प्रदेश में आज भारी बारिश को लेकर करीब 24 जिलों में चेतावनी जारी की गई है. आज राजस्थान में भीषण बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 26 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन आज प्रदेशभर के सांसदों, विधायकों और भाजपा प्रत्याशियों से विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे. बीजेपी वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर अभियान चलाएगी. मानसून के दोबारा एक्टिव होने के कारण पूरा प्रदेश बारिश से सराबोर हो रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 26 अगस्त को 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज सोमवार 26 अगस्त को प्रदेश के 24 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
Jaipur: RAS-2013 का पेपरलीक के मास्टरमाइंड की मौत. पेपर लीक के मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा की संदिग्ध परिस्थतियों में मौत. अमृतलाल 21 से 23 अगस्त तक वाराणसी के प्राइवेट हॉस्पिटल में था भर्ती. परिजन उसे 24 वाराणसी से रेफर करवाकर वेंटिलेटर पर ला रहे थे जयपुर. इस दौरान आगरा के पास अमृतलाल मीणा ने तोड़ा दम. हिंडौन सिटी जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा. परिजनों ने नादौती थाने में हत्या का मामला कराया दर्ज. परिजनों ने विषाक्त देकर हत्या का लगाया आरोप. अमृतलाल ने 5 साल में 100 लोगों बनाया था गजटेड अफसर.
मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक, आज 26 अगस्त मंगलवार को प्रदेश के करीब 24 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इनमें से 4 जिलों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और 20 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान तेज मेघगर्जन और आकाशीय बिजली की भी चेतावनी जारी की गई है.
Kota: कोटा आगार की और से एक मात्र संचालित तारज रात्रिकालीन बस सेवा बन्द. तारज से कोटा के लिए सुबह के समय रवाना होती थी बस, बन्द होने से दर्जनों गावों के लोगों को होना पड़ रहा है परेशान, बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर उर्जा मंत्री हीरालाल नागर को भी लिखा गया पत्र, सुबह के समय कोटा जाने के लिए ग्रामीणों को होना पड़ता है परेशान.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मुलाकात की.