Rajasthan News Live, 26 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विकास संवाद कार्यक्रम के दूसरे दिन आज प्रदेशभर के सांसदों, विधायकों और भाजपा प्रत्याशियों से विकास योजनाओं पर चर्चा करेंगे. बीजेपी वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर अभियान चलाएगी. मानसून के दोबारा एक्टिव होने के कारण पूरा प्रदेश बारिश से सराबोर हो रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने आज 26 अगस्त को 24 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. आज सोमवार 26 अगस्त को प्रदेश के 24 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

