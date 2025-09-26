Rajasthan News Live: बारां जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन आज, अब रोडवेज की सुपरलग्जरी बसों में मिलेगी कैटरिंग सुविधा

Rajasthan News Live, 26 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. किसानों एवं आमजन की समस्याओं को लेकर बारां जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन आज पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में होगा. इसमें छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू, शाहबाद, अंता समेत जिले से भर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में भाग लेंगे. अब रोडवेज की सुपरलग्जरी बसों में कैटरिंग सुविधा मिलेगी. 28 सितंबर से कैटरिंग सेवा की शुरुआत होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

