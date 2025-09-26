Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: बारां जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन आज, अब रोडवेज की सुपरलग्जरी बसों में मिलेगी कैटरिंग सुविधा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज  बारां जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन होगा. पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा. अब रोडवेज की सुपरलग्जरी बसों में कैटरिंग सुविधा मिलेगी. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Sep 26, 2025, 09:28 AM IST | Updated: Sep 26, 2025, 09:49 AM IST

Rajasthan News Live: बारां जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन आज, अब रोडवेज की सुपरलग्जरी बसों में मिलेगी कैटरिंग सुविधा
Live Blog

Rajasthan News Live, 26 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. किसानों एवं आमजन की समस्याओं को लेकर बारां जिला कांग्रेस कमेटी का प्रदर्शन आज पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में होगा. इसमें छबड़ा, छीपाबड़ौद, अटरू, शाहबाद, अंता समेत जिले से भर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में भाग लेंगे. अब रोडवेज की सुपरलग्जरी बसों में कैटरिंग सुविधा मिलेगी. 28 सितंबर से कैटरिंग सेवा की शुरुआत होगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

09:49:45
Rajasthan News Live

जोधपुर नए एयरपोर्ट टर्मिनल से पांच बत्ती चौराहे तक बनेगा नया ओवर ब्रिज. जेडीए ओवरब्रिज के लिए दो रूट पर करेगा सर्वे. पहला रूट जीत अपार्टमेंट से सांसी बस्ती होते हुए नए एयरपोर्ट तक. दूसरा रूट पांच बत्ती से सांसी बस्ती होते हुए नए एयरपोर्ट तक. केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कलेक्टर और जेडीए को लिखा पत्र. जेडीए ओवरब्रिज की संभावनाएं तलाशने के लिए जल्द सर्वे करेगा शुरू.
 

09:48:52
Rajasthan News Live

जैसलमेर जिले मे ओरण बचाने को लेकर रैली आज, रैली गड़ीसर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंचेगी जहाँ जिला कलेक्टर कों मुख्यमंत्री के नाम सोपेगे ज्ञापन, रैली मे बड़ी संख्या में ग्रामीण, पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और साधु-संत होंगे शामिल, दस दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने जारी है पर्यावरण प्रेमियों का धरना, ओरण गोचर कों राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज करवाने की मांग.

09:48:32
Rajasthan News Live

जयपुर : दो दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आज से शुरू. अलग-अलग शैक्षिक संगठनों के आयोजित किया जा रहे हैं सम्मेलन, अधिकांश शैक्षिक संगठनों के सम्मेलन आयोजित हो रहे राजधानी जयपुर में,  तबादला नीति वेतन विसंगतियां सहित विभिन्न शिक्षक समस्याओं को लेकर की जाएगी चर्चा,  डीपीसी व तबादला नीति शिक्षकों की अहम समस्या,  इन समस्याओं के समाधान को लेकर होगी आज चर्चा,  अधिकांश शैक्षिक संगठनों की आम समस्या पर होगी चर्चा.

09:47:55
Rajasthan News Live

CM भजनलाल शर्मा हैदराबाद रवाना. एयरपोर्ट से सीएम हुए हैदराबाद के लिए रवाना. हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में करेंगे शिरकत. IT और फार्मा कंपनीज को राजस्थान में निवेश के लिए करेंगे आमंत्रित. सरकार के आला अफ़सर भी सीएम के साथ रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद.

09:45:36
जयपुर में शिव मंदिर के सामने फेंका सूअर का मांस, गुस्से में लोग

Meat Thrown Shiv Temple Jaipur: जयपुर के चांदपोल क्षेत्र में स्थित निर्विकारेश्वर महादेव मंदिर के सामने अज्ञात लोगों ने सूअर का मांस फेंका, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.


पढ़ें पूरी खबर

