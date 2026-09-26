/Rajasthan News Live: 160 करोड़ का स्टेडियम, 25 करोड़ का RPL खर्च... RCA की FIR में किन-किन मामलों पर सवाल?

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Rajasthan News Live , 26 September:राजस्थान क्रिकेट संघ यानी RCA के 2026-29 चुनाव से पहले अगस्त 2024 में दर्ज करीब दो साल पुरानी FIR फिर चर्चा में है. 363 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज शिकायत में पूर्व पदाधिकारियों से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे. FIR में 1.41 करोड़ रुपये के भुगतान से लेकर RPL पर करीब 25 करोड़ रुपये के खर्च, अतुल पब्लिसिटी को करीब 6.70 करोड़ रुपये के भुगतान और चौंप स्टेडियम के करीब 160 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर व भुगतान पर सवाल उठाए गए हैं. मामले में जांच SI ओमप्रकाश वाल्मीकि को सौंपी गई थी. चुनाव से पहले अब सवाल उठ रहा है कि 363 पन्नों की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच कहां तक पहुंची और दस्तावेजों व वित्तीय रिकॉर्ड के सत्यापन में क्या सामने आया.
जयपुर नगर निगम में आज उपमहापौर का चुनाव होगा. मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी का फैसला होगा. नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी. 10 से 11 बजे तक नामांकन, 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी. एक से ज्यादा प्रत्याशी रहने पर दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी. 150 निर्वाचित पार्षद उपमहापौर का चुनाव करेंगे. नगर निगम में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और 15 निर्दलीय पार्षद हैं. कल सुनील कोठारी जयपुर के मेयर चुने गए थे.
Anusuiya Goswami: कोटा नगर निगम की नई मेयर अनुसुईया गोस्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह मेयर पद पर निर्वाचित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा स्थित निजी आवास ‘बैकुंठ’ के बाहर चौखट पर मत्था टेकती और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को लेकर कोटा के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है.