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Rajasthan News Live: 160 करोड़ का स्टेडियम, 25 करोड़ का RPL खर्च... RCA की FIR में किन-किन मामलों पर सवाल?

Rajasthan News Live: जयपुर के चंदवाजी स्थित निम्स अस्पताल में देर रात करीब 11 बजे अचानक आग लग गई. आग ऑपरेशन थिएटर की पहली मंजिल पर लगी, जिसके बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई और चारों तरफ धुआं फैल गया. सुरक्षा के मद्देनजर सभी मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट किया गया. सूचना मिलने पर चंदवाजी पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन और मरीजों के परिजनों ने राहत की सांस ली. प्रथम दृष्टया आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 26, 2026, 07:33 AM IST | Updated:Sep 26, 2026, 08:16 AM IST
Rajasthan News Live: 160 करोड़ का स्टेडियम, 25 करोड़ का RPL खर्च... RCA की FIR में किन-किन मामलों पर सवाल?
Image Credit: Rajasthan News Live

Rajasthan News Live , 26 September:राजस्थान क्रिकेट संघ यानी RCA के 2026-29 चुनाव से पहले अगस्त 2024 में दर्ज करीब दो साल पुरानी FIR फिर चर्चा में है. 363 पन्नों की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज शिकायत में पूर्व पदाधिकारियों से जुड़े करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय अनियमितताओं, धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज और रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे. FIR में 1.41 करोड़ रुपये के भुगतान से लेकर RPL पर करीब 25 करोड़ रुपये के खर्च, अतुल पब्लिसिटी को करीब 6.70 करोड़ रुपये के भुगतान और चौंप स्टेडियम के करीब 160 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट से जुड़े टेंडर व भुगतान पर सवाल उठाए गए हैं. मामले में जांच SI ओमप्रकाश वाल्मीकि को सौंपी गई थी. चुनाव से पहले अब सवाल उठ रहा है कि 363 पन्नों की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच कहां तक पहुंची और दस्तावेजों व वित्तीय रिकॉर्ड के सत्यापन में क्या सामने आया.

08:16:49 Sep 26, 2026, 08:16 AM (IST)

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जयपुर नगर निगम में आज उपमहापौर का चुनाव होगा. मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर की कुर्सी का फैसला होगा. नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में सुबह 10 बजे से चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी. 10 से 11 बजे तक नामांकन, 11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी. एक से ज्यादा प्रत्याशी रहने पर दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद मतगणना शुरू होगी. 150 निर्वाचित पार्षद उपमहापौर का चुनाव करेंगे. नगर निगम में भाजपा के 78, कांग्रेस के 57 और 15 निर्दलीय पार्षद हैं. कल सुनील कोठारी जयपुर के मेयर चुने गए थे.

08:15:10 Sep 26, 2026, 08:15 AM (IST)

मेयर बनते ही 'अनुसुईया गोस्वामी' ने 'ओम बिरला' के आवास की चौखट पर टेका मत्था, दंडवत प्रणाम का वीडियो वायरल

Anusuiya Goswami: कोटा नगर निगम की नई मेयर अनुसुईया गोस्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में वह मेयर पद पर निर्वाचित होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कोटा स्थित निजी आवास ‘बैकुंठ’ के बाहर चौखट पर मत्था टेकती और दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करती नजर आ रही हैं. इस वीडियो को लेकर कोटा के राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है. 
 

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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