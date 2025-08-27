Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उमड़ रहा आस्था का सैलाब उमड़ रहा है. 3 साल बाद बुधवारी गणेश चतुर्थी पड़ रही है. विघ्नहर्ता गणेश के पूजन में सिंदूरी चोला और डंका अर्पित होंगे. प्रदेश में बारिश के चलते चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 27 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र में केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई. वहीं, गणेश चतुर्थी पर तीन साल बाद बुधवार को योग-संयोग पड़ रहा है. सर्वार्थ सिद्धि योग, रवियोग,शुभ योग, शुक्ल योग का विशेष संयोग के चलते इस बार विशेष पूजन हो रहा है. मौसम केंद्र जयपुर ने कई जगहों पर बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर के फतहपुरा में एक जिम ट्रेनर ने एक नामी स्कूल में 13 साल की बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दीं. इतना ही नहीं, जब उसका मन भर गया तो वह वहां से फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
चित्तौड़गढ़: भदेसर थाना क्षेत्र में केमिकल से भरे टैंकर में लगी आग पर काबू पा लिया गया. दमकल विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पूरी तरह बुझाई गई. गनीमत रही कि सिर्फ टैंकर के केबिन तक ही सीमित रही आग, तेज धमाकों के बाद भी बड़ा हादसा टल गया, जिला कलेक्टर आलोक रंजन पूरी घटना की लगातार कर रहे हैं मॉनिटरिंग, भदेसर थानाधिकारी धर्मराज मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर डटे रहे, हाईवे पर रोका गया यातायात अब धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है, लोगों ने राहत की सांस ली कि समय रहते आग पर पाया गया काबू.
जयपुर: मोती डूंगरी गणेश मंदिर में उमड़ रहा आस्था का सैलाब. सुबह 4 बजे हुई मंगला आरती. विशेष पूजन सुबह 11.20 बजे होगा. शृंगार आरती सुबह 11.30 बजे, भोग आरती दोपहर 2.15 बजे. संध्या आरती शाम सात बजे और शयन आरती रात 11.30 बजे होगी.
जयपुर: गणेश चतुर्थी पर तीन साल बाद बुधवार को योग-संयोग. सर्वार्थ सिद्धि योग, रवियोग, शुभ योग, शुक्ल योग का विशेष संयोग. शारदीय नवरात्र से पहले खरीदारी का स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त. सोना-चांदी,इलेक्ट्रॉनिक सामान और वाहनों की होगी खरीदारी. प्रॉपर्टी और भूमि पूजन के लिए दिन को फलदायी. टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर की एडवांस बुकिंग से ऑटोमोबाइल सेक्टर में बूम. इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, किचन अप्लायंसेज की डिमांड. रियल एस्टेट सेक्टर में फ्लैट और प्लॉट की बुकिंग के लिए आकर्षक ऑफर. सभी राशियों के लिए गणेश पूजन को शुभ और फलदायी माना गया.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगस्त के आखिर तक झमाझम बारिश का दौर जारी है, जिससे कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. सवाई माधोपुर में हालात सबसे गंभीर हैं. आज टोंक और बूंदी में स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है. मौसम विभाग ने 27 अगस्त को सिरोही और उदयपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि राजसमंद, डूंगरपुर, पाली और जालौर में येलो अलर्ट जारी किया गया है.