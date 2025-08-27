Rajasthan News Live, 27 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. चित्तौड़गढ़ के भदेसर थाना क्षेत्र में केमिकल से भरे टैंकर में आग लग गई. वहीं, गणेश चतुर्थी पर तीन साल बाद बुधवार को योग-संयोग पड़ रहा है. सर्वार्थ सिद्धि योग, रवियोग,शुभ योग, शुक्ल योग का विशेष संयोग के चलते इस बार विशेष पूजन हो रहा है. मौसम केंद्र जयपुर ने कई जगहों पर बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

