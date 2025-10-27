Rajasthan News Live: जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 30 से अधिक घायल!,राजस्थान में जमकर बरस रहे बदरा, छठ पूजा

Rajasthan news Live, 27 October: राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे के बाहर पंडित जी की ढाणी रोड पर आज सुबह एक भयानक सड़क हादसा हो गया. चांडी गांव से जोधपुर की ओर जा रही एक सवारी बस के चालक ने अचानक सामने आई कार को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई. हादसे में बस में सवार 30 से अधिक यात्रियों के घायल होने की प्रारंभिक जानकारी मिल रही है. उदयपुर में आज सुबह से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है.