Rajasthan News Live: जोधपुर में भीषण सड़क हादसा, बस पलटने से 30 से अधिक घायल!,राजस्थान में जमकर बरस रहे बदरा, छठ पूजा

Rajasthan news Live, 27 October: राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसियां कस्बे के बाहर पंडित जी की ढाणी रोड पर आज सुबह एक भयानक सड़क हादसा हो गया. चांडी गांव से जोधपुर की ओर जा रही एक सवारी बस के चालक ने अचानक सामने आई कार को बचाने के प्रयास में नियंत्रण खो दिया, जिससे बस सड़क किनारे पलट गई. हादसे में बस में सवार 30 से अधिक यात्रियों के घायल होने की प्रारंभिक जानकारी मिल रही है. उदयपुर में आज सुबह से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसने पूरे शहर को तरबतर कर दिया है. 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 27, 2025, 08:20 AM IST | Updated: Oct 27, 2025, 09:59 AM IST

Live Blog
09:59:00
Rajasthan News Live

कोटा के नान्ता क्षेत्र में खड़ीपुर के पास आज सुबह एक तेज रफ्तार सवारी बस के पलटने से हड़कंप मच गया. हादसे में करीब एक दर्जन यात्रियों के घायल होने की प्रारंभिक सूचना मिली है. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और नान्ता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को तत्काल कोटा जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस के अनुसार, बस की तेज रफ्तार और चालक का नियंत्रण खोना हादसे का मुख्य कारण प्रतीत हो रहा है. नान्ता थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चालक से पूछताछ की जा रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार के कारण हादसे होते रहते हैं, जिसके लिए सड़क सुरक्षा उपायों की मांग की जा रही है.

09:34:03
Kota Weather Update, 27 October

राजस्थान में मौसम अगले कुछ दिनों में बड़ा बदलाव लेने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, 26 अक्टूबर से सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ अगले तीन दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में असर दिखाएगा. खास तौर पर कोटा में छठ पर्व के दौरान भयंकर बारिश की चेतावनी जारी की गई है. हल्की से भारी बारिश का अलर्ट कई जिलों के लिए जारी किया गया है, जिसके चलते तापमान में कमी और सर्दी बढ़ने की संभावना है. कोटा में बारिश के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है, जिसके लिए नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

पढ़ें पूरी खबर
 

08:23:48
Udaipur Weather Update: उदयपुर में शुरू हुआ झमाझम बारिश का सिलसिला, भयंकर आंधी-तूफान अभी आना बाकी, पढ़ें वेदर अपडेट

Udaipur Weather Update, 27 October: उदयपुर में आज सुबह से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसने शहर को पूरी तरह भिगो दिया है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने पहले ही राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की थी, जो अब सही साबित हो रही है. बारिश ने जहां तापमान को नीचे लाकर राहत दी है, वहीं निचले इलाकों में जलभराव की समस्या उभरकर सामने आई है. 


पढ़ें पूरी खबर

 

08:23:10
Jaipur Gold Silver Price Today: मुंह के बल गिरा सोने का भाव, चांदी के भी ढीले हुए तेवर, जानें राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के लेटस्ट प्राइस

Jaipur Gold Silver Price Today, 27 October: गुलाबी नगरी जयपुर के सर्राफा बाजार में आज, 25 अक्टूबर 2025 को, सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जो खरीदारों के लिए राहत की खबर लेकर आई है. वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच, जयपुर में बहुमूल्य धातुओं के दामों में यह नरमी देखने को मिली है, जो घरेलू मांग और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच संतुलन को दर्शाती है.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:22:44
राजस्थान में आज से लेकर अगले तीन दिनों तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट, IMD ने सुबह ही जारी कर दी WARNING

Rajasthan Weather Update, 27 October: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राजस्थान के लिए आज सुबह एक चेतावनी जारी की है, जिसमें अगले तीन दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश की संभावना जताई गई है. विशेष रूप से कोटा, उदयपुर संभाग और आसपास के जिलों में 27 और 28 अक्टूबर को मेघगर्जन के साथ भारी बारिश होने की आशंका है. मौसम विभाग ने किसानों, पशुपालकों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है. 
 

पढ़ें पूरी खबर

 

