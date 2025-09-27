Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी दौरा आज, विश्व पर्यटन दिवस पर स्मारकों में मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी नागौर के दौरे पर पहुंचेंगे. विश्व पर्यटन दिवस पर आज प्रदेश के राजकीय स्मारक एवं संग्रहालयों पर प्रवेश निशुल्क रहेगा. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Sep 27, 2025, 06:41 AM IST | Updated: Sep 27, 2025, 06:41 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: सितंबर के आखिरी हफ्ते में बंगाल की खाड़ी से बनेगा नया सिस्टम, बारिश का अलर्ट जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: सितंबर के आखिरी हफ्ते में बंगाल की खाड़ी से बनेगा नया सिस्टम, बारिश का अलर्ट जारी

युवती ने भाई से बनाए अवैध संबंध! नवजात के नाना ने मुहं में पत्थर डाल फेवीक्विक से छिपकाया
7 Photos
Rajasthan Crime

युवती ने भाई से बनाए अवैध संबंध! नवजात के नाना ने मुहं में पत्थर डाल फेवीक्विक से छिपकाया

दशहरा पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, फेस्टिवल को बनाएं और भी खास
7 Photos
Rajasthani Methi bajra puri

दशहरा पर बनाएं राजस्थानी मेथी बाजरा पूरी, फेस्टिवल को बनाएं और भी खास

राजस्थान के इन दो संभागों में बारिश का अलर्ट! जानें मौसम का ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान के इन दो संभागों में बारिश का अलर्ट! जानें मौसम का ताजा अपडेट

Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी दौरा आज, विश्व पर्यटन दिवस पर स्मारकों में मिलेगी फ्री एंट्री
Live Blog

Rajasthan News Live, 27 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज सीएम भजनलाल शर्मा नागौर के मेड़ता स्थित मीरा बाई मंदिर दर्शन कर पंचगौरव में चिंहित मीरा बाई पैनोरमा में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करेंगे. दोपहर दो बजे कृषि उपज मंडी में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन रखेंगे. लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में हुए आंदोलन को भड़काने के आरोप आरोप मे गिरफ़्तार हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम सोनम वांगचुक को एयरलिफ्ट कर कल रात करीब 8.30 बजे राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news