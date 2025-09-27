Rajasthan News Live: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मेड़ता सिटी दौरा आज, विश्व पर्यटन दिवस पर स्मारकों में मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan News Live, 27 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज सीएम भजनलाल शर्मा नागौर के मेड़ता स्थित मीरा बाई मंदिर दर्शन कर पंचगौरव में चिंहित मीरा बाई पैनोरमा में स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान करेंगे. दोपहर दो बजे कृषि उपज मंडी में शहरी सेवा शिविर का अवलोकन रखेंगे. लद्दाख के पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में हुए आंदोलन को भड़काने के आरोप आरोप मे गिरफ़्तार हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोनम सोनम वांगचुक को एयरलिफ्ट कर कल रात करीब 8.30 बजे राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

