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Rajasthan News Live: आज बैंक खुले, कल से 3 दिन हड़ताल, रिश्वत केस में ASP मुकेश सोनी पर ACB की कार्रवाई

Rajasthan News Live Today: छुट्टी के दिन बैंक खुले रहेंगे, 28 से 30 सितंबर तक देशव्यापी बैंक हड़ताल से राजस्थान में 9 हजार शाखाएं प्रभावित हो सकती हैं. वहीं 2 करोड़ रिश्वत केस में SOG ASP मुकेश कुमार सोनी को ACB ने डिटेन किया. मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Sep 27, 2026, 07:28 AM IST | Updated:Sep 27, 2026, 12:48 PM IST
Rajasthan News Live: आज बैंक खुले, कल से 3 दिन हड़ताल, रिश्वत केस में ASP मुकेश सोनी पर ACB की कार्रवाई
Image Credit: Rajasthan News Today Live.

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज छुट्टी के दिन भी देशभर में बैंक खुले रहेंगे क्योंकि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले बैंकिंग सेवाओं को लेकर ग्राहकों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है. हड़ताल से राजस्थान की करीब 9 हजार बैंक शाखाएं प्रभावित होने का दावा है और करीब 1.25 लाख बैंककर्मी इसमें शामिल हो सकते हैं. 90 फीसदी बैंक स्टाफ के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया गया है. SBI, PNB, BOB, Canara Bank और UCO Bank समेत सार्वजनिक बैंकों के अलावा RRB और सहकारी बैंकों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे. पे-स्केल 1 से 5 तक के कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे, जिससे बैंकिंग लेनदेन और करीब 50 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है. वहीं जयपुर SOG के ASP मुकेश कुमार सोनी को ACB ने उदयपुर में 2 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में बालोतरा स्थित आवास से डिटेन किया है. उधर, मौसम विभाग ने आज कई संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

12:48:22 Sep 27, 2026, 12:48 PM (IST)

सीकर के रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर हादसा

सीकर के रींगस-खाटूश्यामजी मार्ग पर चौमू पुरोहितान के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक-युवती की मौत हो गई. दोनों खाटूश्यामजी दर्शन के लिए आए थे. हादसे में तेज रफ्तार कैंपर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलने पर लांपुवा चौकी प्रभारी दुलाराम सैनी और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, दोनों घायलों को उपचार के लिए खाटू श्याम जी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों में युवक करौली जिले का निवासी बताया जा रहा है. वह युवती के साथ खाटूश्यामजी दर्शन के लिए आया था. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की. युवक के शव को सीकर की मोर्चरी तथा युवती के शव को खाटूश्यामजी की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.
 

11:10:33 Sep 27, 2026, 11:10 AM (IST)

माउंट एवरेस्ट के बाद बर्फीले अंटार्कटिका तक राजस्थान की डॉ. मनस्वी का अजेय सफर

Udaipur News: राजस्थान के उदयपुर की डॉ. मनस्वी अग्रवाल ने 9 महीने में 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर तिरंगा फहराया. एवरेस्ट पर गंभीर फ्रॉस्टबाइट के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और यह बड़ी उपलब्धि हासिल की.
 

09:33:27 Sep 27, 2026, 09:33 AM (IST)

विश्व पर्यटन दिवस पर बधाई

जयपुर: विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने खास संदेश जारी किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर देश और प्रदेशवासियों को पर्यटन दिवस की बधाई दी. अपने संदेश में उन्होंने राजस्थान की रंग-रंगीली संस्कृति और पर्यटन स्थलों की विशेषताओं को रेखांकित करते हुए लोगों से राजस्थान आने का आह्वान किया. इस अवसर पर आज राजस्थान के सभी संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों के लिए फ्री एंट्री रहेगी.

 

 

09:16:42 Sep 27, 2026, 09:16 AM (IST)

लॉरेंस-आरजू गैंग का आतंक

सिरोही: पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की हत्या की कथित साजिश के खुलासे के बाद सिरोही में सियासत गरमा गई है. पुलिस ने लॉरेंस-आरजू गैंग से जुड़े कथित दो इनामी शार्पशूटरों को गिरफ्तार किया है और फार्म हाउस की रेकी किए जाने का भी खुलासा किया है. इस मामले के सामने आने के बाद सिरोही भाजपा नेताओं की चुप्पी पर सवाल उठाए जा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर चिंता जताई है. हालांकि, सिरोही जिले के किसी भी भाजपा नेता की ओर से सार्वजनिक रूप से संवेदना या प्रतिक्रिया सामने नहीं आने की बात कही जा रही है. इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर किसी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा के मुद्दे पर भी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा सकती. साथ ही यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या ऐसी गंभीर घटना पर शिष्टाचार और मानवता दिखाना भी राजनीति का हिस्सा बन गया है.

09:15:09 Sep 27, 2026, 09:15 AM (IST)

धौलपुर में सर्पदंश के मामले बढ़े

धौलपुर: मानसून के दौरान जिले में सर्पदंश के मामले बढ़े हैं. जिला अस्पताल में पिछले 3 महीने 25 दिनों में सर्पदंश के 30 मामले सामने आए हैं. इनमें जून में 5, जुलाई में 9, अगस्त में 5 और सितंबर में 11 लोग सर्पदंश का शिकार हुए. वहीं, जनवरी से मई तक सर्पदंश के केवल 6 मरीज अस्पताल पहुंचे थे. इसके अलावा 35 ऐसे मरीज भी अस्पताल पहुंचे, जिन्हें यह पता नहीं था कि उन्हें किस जीव ने काटा है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि झाड़-फूंक के चक्कर में न पड़ें और सर्पदंश या किसी जीव के काटने पर समय पर अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं.

 

09:14:48 Sep 27, 2026, 09:14 AM (IST)

जवान ने आरएसी लाइन में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की

टोंक: नवीं बटालियन आरएसी के एक जवान ने आरएसी लाइन में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस सहित पुलिस के आलाधिकारी आरएसी लाइन पहुंचे. अधिकारियों ने घटना को लेकर आरएसी अधिकारियों से जानकारी ली. एमओयू टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. मृतक जवान की पहचान हीरालाल गुर्जर के रूप में हुई है. वह आरएसी लाइन में बीएचएम के पद पर तैनात था. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

 

09:11:16 Sep 27, 2026, 09:11 AM (IST)

घंटाघर की घड़ियों की आवाज खराब

धौलपुर: गौरव पथ स्थित घंटाघर की घड़ियों की आवाज दुरुस्त होने के महज एक महीने बाद ही बंद हो गई. पिछले काफी समय से बंद पड़ी घंटाघर की घड़ी और घंटे को नगर परिषद ने करीब 6 लाख रुपये खर्च कर दिल्ली से विशेषज्ञों की मदद से दुरुस्त कराया था. इतिहासकारों के अनुसार, पहले घंटाघर की आवाज 4 से 5 किलोमीटर तक सुनाई देती थी. फिलहाल घड़ी की सुइयां तो चल रही हैं, लेकिन घंटे की आवाज बंद हो गई है.

09:10:46 Sep 27, 2026, 09:10 AM (IST)

अफीम डोडा चूरा सहित दो तस्कर अरेस्ट

मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने 13.985 किलो अफीम डोडा चूरा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जयराम बिश्नोई और पुखराज बिश्नोई, निवासी जिला बालोतरा, के रूप में हुई है. पुलिस ने दोनों आरोपियों को झालावाड़ बस स्टैंड परिसर से दबोचा. बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है. जिला स्पेशल टीम से मिली सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस ने यह कार्रवाई की. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है.

08:29:34 Sep 27, 2026, 08:29 AM (IST)

डॉ. मनस्वी अग्रवाल की पर्वतारोहण में ऐतिहासिक उपलब्धि

राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली 28 वर्षीय डॉ. मनस्वी अग्रवाल ने पर्वतारोहण में अद्भुत उपलब्धि हासिल की है. उन्होंने महज 9 महीने के रिकॉर्ड समय में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों को फतेह कर भारत का मान बढ़ाया है.

08:29:23 Sep 27, 2026, 08:29 AM (IST)

नागौर में बेमौसम बारिश से किसानों को भारी नुकसान

नागौर जिले में हुई अचानक बारिश के कारण खेतों में काटकर रखी गई फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान और दोहरी मार झेलनी पड़ रही है. हालांकि, इस बेमौसम बरसात से तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है.

08:29:04 Sep 27, 2026, 08:29 AM (IST)

SOG के ASP मुकेश कुमार सोनी ACB द्वारा डिटेन

उदयपुर में 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी (ACB) ने एसओजी के एएसपी मुकेश कुमार सोनी को उनके बालोतरा स्थित आवास से डिटेन कर लिया है. इससे पहले एसीबी ने दलाल सज्जन सिंह जैन को 2 करोड़ की नगदी के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था, जिसके बाद एएसपी की संदिग्ध भूमिका सामने आई.

08:28:36 Sep 27, 2026, 08:28 AM (IST)

देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले आज खुले रहेंगे बैंक

 28 से 30 सितंबर की देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले आज छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे बैंक, राजस्थान में 9 हजार शाखाएं और 50 हजार करोड़ के कारोबार पर पड़ेगा असर

08:28:18 Sep 27, 2026, 08:28 AM (IST)

World Tourism Day 2026

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर प्रदेश के सभी संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों में पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जा रहा है. आमेर महल और जंतर-मंतर पर विशेष गतिविधियों के जरिए पर्यटकों को राजस्थान की समृद्ध कला, इतिहास और संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा.
 

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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