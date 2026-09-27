/Rajasthan News Live: आज बैंक खुले, कल से 3 दिन हड़ताल, रिश्वत केस में ASP मुकेश सोनी पर ACB की कार्रवाई

Rajasthan News Today Live Updates: राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद खास है. आज छुट्टी के दिन भी देशभर में बैंक खुले रहेंगे क्योंकि 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित तीन दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले बैंकिंग सेवाओं को लेकर ग्राहकों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन है. हड़ताल से राजस्थान की करीब 9 हजार बैंक शाखाएं प्रभावित होने का दावा है और करीब 1.25 लाख बैंककर्मी इसमें शामिल हो सकते हैं. 90 फीसदी बैंक स्टाफ के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया गया है. SBI, PNB, BOB, Canara Bank और UCO Bank समेत सार्वजनिक बैंकों के अलावा RRB और सहकारी बैंकों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे. पे-स्केल 1 से 5 तक के कर्मचारी हड़ताल में रहेंगे, जिससे बैंकिंग लेनदेन और करीब 50 हजार करोड़ रुपये के कारोबार पर असर पड़ने की आशंका जताई गई है. वहीं जयपुर SOG के ASP मुकेश कुमार सोनी को ACB ने उदयपुर में 2 करोड़ रुपये की रिश्वत के मामले में बालोतरा स्थित आवास से डिटेन किया है. उधर, मौसम विभाग ने आज कई संभागों में बारिश का अलर्ट जारी किया है. राजस्थान से जुड़ी सभी खबरों से रूबरू रहने के लिए पढ़ते रहें ZEE Rajasthan लाइव ब्लॉग.

