Rajasthan News Live: IPS हेमंत कलाल का तबादला, भारी बारिश की चेतावन के चलते जोधपुर में स्कूल बंद

Rajasthan News Live, 28 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. प्रदेश में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्सव का माहौल है. अलग-अलग कार्यक्रमों में सुरक्षा में पहली बार AI कैमरों से गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. आईपीएस हेमंत कलाल का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा के पद पर तबादला हो गया है. जोधपुर में मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ घंटों में भारी से मध्यम वर्षा की संभावना के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

