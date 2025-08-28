Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: IPS हेमंत कलाल का तबादला, भारी बारिश की चेतावन के चलते जोधपुर में स्कूल बंद

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. जयपुर मेंआईपीएस हेमंत कलाल का तबादला हो गया है. कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं. मोतीडूंगरी से गणपति का नगर भ्रमण होगा. हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड-बाजों संग शोभायात्रा निकलेगी. इसमें 60 झांकियां शामिल होंगी. 30 स्वचालित झांकियां कोलकाता के कारीगरों ने बनाई हैं. प्रदेश में बारिश के चलते 8 जिलों में चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Aug 28, 2025, 07:03 IST | Updated: Aug 28, 2025, 08:42 IST

Rajasthan News Live: IPS हेमंत कलाल का तबादला, भारी बारिश की चेतावन के चलते जोधपुर में स्कूल बंद
Live Blog

Rajasthan News Live, 28 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. प्रदेश में गणेश चतुर्थी को लेकर उत्सव का माहौल है. अलग-अलग कार्यक्रमों में सुरक्षा में पहली बार AI कैमरों से गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है. आईपीएस हेमंत कलाल का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा के पद पर तबादला हो गया है. जोधपुर में मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ घंटों में भारी से मध्यम वर्षा की संभावना के चलते आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:42:08
Rajasthan News Live

नागौर: वैष्णो देवी में भूस्खलन का मामला. नागौर के एक व्यक्ति की भी हुई मौत. इंदिरा कॉलोनी निवासी संदीप की मौत. रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ गए थे वैष्णो देवी.

08:41:37
Rajasthan News Live

सुजानगढ़: वैष्णो देवी भूस्खलन हादसे में सुजानगढ़ के दो सगे भाइयों सहित चार युवकों की हुई मौत. सुजानगढ़ निवासी अनिल सोनी-अरविंद सोनी के साथ सारोठिया निवासी गजानंद सोनी और नागौर निवासी संदीप सोनी की हुई मौत. अनिल और अरविंद है सगे भाई. गजानंद, अनिल और अरविंद ने मंगलवार दोपहर को हादसे से पहले परिजनों से की थी फोन पर बात. हादसे की सूचना के बाद शव लेने के लिए परिजन और रिश्तेदार हुए रवाना.

08:11:43
'मेरी बेटी मर रही थी, वो पैसे मांग रहे थे... 1 घंटे तक कोई डॉक्टर नहीं आया', मां बोली- इन लोगों ने मार दिया

Jaipur News: राजस्थान में जयपुर के सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में 10 दिन में इलाज के अभाव में दो गर्भवती महिलाओं की मौत हो चुकी है. ताज़ा मामले में 7 महीने की गर्भवती निकिता स्वामी की मौत पर परिजनों ने आरोप लगाया कि इलाज शुरू करने से पहले पैसे मांगे गए और डॉक्टर देर से पहुंचे. अस्पताल में दोपहर बाद सीनियर डॉक्टरों की अनुपस्थिति और लापरवाही पर शहरवासियों में आक्रोश है तथा सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है.
 

पड़ें पूरी खबर

07:19:40
राजस्थान में मानसून हुआ कमजोर, फिर भी इन जिलों में मचेगी बारिश की तबाही

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम लगातार करवट बदल रहा है. हाल के दिनों में भारी बारिश के बाद अब बारिश की रफ्तार कुछ धीमी पड़ी है. बुधवार को जयपुर, जोधपुर और भरतपुर समेत कई जिलों में तेज बारिश हुई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और जनजीवन प्रभावित रहा. वहीं राज्य के कई हिस्सों में तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
 

पढ़ें पूरी खबर

07:19:01
Rajasthan News Live

जयपुर: आईपीएस हेमंत कलाल का तबादला. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दौसा के पद पर तबादला. कार्मिक विभाग ने जारी किये आदेश.  

07:18:04
Rajasthan News Live

जयपुर: मोतीडूंगरी से गणपति का नगर भ्रमण महंत कैलाश शर्मा करेंगे मुख्य रथ की आरती. हाथी, घोड़े, ऊंट, बैंड-बाजों संग निकलेगी शोभायात्रा. 60 झांकियां शामिल, 30 स्वचालित झांकियां कोलकाता के कारीगरों ने बनाई. चंद्रयान-3, शिवशक्ति प्वाइंट, विक्रम-प्रज्ञान पर आधारित झांकी आकर्षण का केंद्र. भोलेनाथ नंदी पर, हनुमानजी शिवलिंग की आरती करते हुए दिखेंगे. राम-लक्ष्मण के कंधे पर बैठे गणेश जी की झलक. शेर पर सवार मां शेरावाली के सामने नृत्य करते गणपति. लक्ष्मीजी भगवान विष्णु के चरण दबाती नजर आएंगी झांकी में. महाकाल के कांवड़ चढ़ाते और महाभारत लिखते गणेश जी का दृश्य. तिरंगा झांकी और रिद्धि-सिद्धि संग गणपति का विशेष श्रृंगार. बालरूप गणेश जी पिता शिव की पीठ पर खेलते हुए. मोतीडूंगरी रोड से गढ़ गणेश मंदिर चौक तक जाएगी शोभायात्रा. जगह-जगह पुष्पवर्षा और आरती से होगा स्वागत.    

07:13:23
Rajasthan News Live

जोधपुर जिले में भारी वर्षा के दृष्टिगत 28 अगस्त को विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित भारी वर्षा एवं जलभराव की स्थिति. मौसम विभाग द्वारा अगले कुछ घंटों में भारी से मध्यम वर्षा की संभावना. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 एवं 34 के अंतर्गत अवकाश घोषित. जिला कलक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर जिला जोधपुर के समस्त सरकारी, गैर सरकारी विद्यालयों, कोचिंग संस्थानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 28 अगस्त को अवकाश घोषित किया अवकाश केवल विद्यार्थियों के लिए प्रभावी होगा.

