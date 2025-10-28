Rajasthan News Live: आज कोलकाता दौरे CM भजनलाल शर्मा, PTET की रिक्त सीटों पर रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि आज

Rajasthan News Live, 28 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. चार दिवसीय डाला छठ महापर्व का समापन हो गया. उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ समापन हुआ. गलता तीर्थ सहित अलग अलग आयोजन हो रहे हैं. कई श्रद्धालु रात से ही गलता सहित अलग अलग घाट पर ही डटे रहे. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा कोटा-अंता प्रवास पर रहेंगे. आज दोपहर 2 बजे सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना होंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

