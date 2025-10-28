Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: आज कोलकाता दौरे CM भजनलाल शर्मा, PTET की रिक्त सीटों पर रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि आज

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोलकाता दौरे पर रहेंगे. प्रातः 08.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे. सीएम 10.30 बजे सीएम कोलकाता पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर निर्देश दिए गए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत अब बीमा कार्य बंद हुआ. 20 अक्टूबर से नए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य बंद कर दिया गया है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Oct 28, 2025, 08:34 AM IST | Updated: Oct 28, 2025, 08:40 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 28 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. चार दिवसीय डाला छठ महापर्व का समापन हो गया. उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ समापन हुआ. गलता तीर्थ सहित अलग अलग आयोजन हो रहे हैं. कई श्रद्धालु रात से ही गलता सहित अलग अलग घाट पर ही डटे रहे. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा कोटा-अंता प्रवास पर रहेंगे. आज दोपहर 2 बजे सड़क मार्ग से कोटा के लिए रवाना होंगे. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:40:21
Rajasthan News Live

जयपुर: पीटीईटी की रिक्त सीटों पर रिपोर्टिंग की आज अंतिम तिथि. बीएड कॉलेजों में बची 15 हजार सीटों पर मिलेगा आखिरी मौका.  वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा है नोडल एजेंसी. 25 अक्टूबर को जारी हुई थी सीट आवंटन सूची. अभ्यर्थी 28 अक्टूबर तक कर सकेंगे रिपोर्टिंग.  शुल्क जमा कर कॉलेज में अनिवार्य रूप से देनी है उपस्थिति. दो वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया अंतिम चरण में.  चार वर्षीय बीए-बीएड कोर्स में भी सीट आवंटन जारी. बीएससी-बीएड में रजिस्ट्रेशन, सीट आवंटन नहीं हुआ. समन्वयक डॉ. आलोक चौहान ने कहा  अभ्यर्थियों को अब नहीं मिलेगा अगला मौका.    
 

08:40:05
Rajasthan News Live

दौसा: कल से जिले में मौसम में दिख रहा बदलाव रात भर हल्की बारिश का दौर रहा जारी. वही सूर्य देव भी छिपे हुए बादलों की ओट में मौसम के बदलाव के चलते हल्की ठंड का अहसास. लोगों ने बक्सों में रखे गर्म कपड़े निकाले. बाहर लोगों का कहना- इस बार सर्दी ने जल्दी दी दस्तक. ऐसे में अनुमान इस बार रहेगी कड़ाके की ठंड हालांकि बारिश से किसानों को बड़ी राहत. जिन खेतों में उग चुकी फसल उसके लिए बारिश फायदेमंद. जहां होनी है बुवाई, वहां भी बड़ी राहत.
 

08:39:23
Rajasthan News Live

जयपुर. डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा रहेंगे कोटा-अंता प्रवास पर. आज दोपहर 2 बजे सड़क मार्ग से होंगे कोटा के लिए रवाना. आज कोटा सर्किट हाउस में करेंगे रात्रि विश्राम. बुधवार सुबह 9 बजे सर्किट हाउस में होगा कार्यकर्ता स्नेह मिलन. कल सुबह 10:40 बजे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय जाएंगे. यहां स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर भवन का करेंगे लोकार्पण. कल दोपहर 3 बजे बारां के अंता में पहुंचेंगे डिप्टी सीएम. यहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में होंगे शामिल. 30 अक्टूबर को भी अंता में रुकने का है कार्यक्रम.    
 

08:38:42
Rajasthan News Live

जयपुर: राजधानी में दूसरे दिन भी छाए बादल. मौसम में आये बदलाव से नजर आ रहा हल्का कोहरा. कल रिमझिम बारिश का देर रात तक चला दौर. मौसम विभाग ने जारी कर रखा बारिश का अलर्ट.    
 

08:38:24
Rajasthan News Live

जयपुर: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर निर्देश. वित्त वर्ष 2024-25 के अंतर्गत अब बीमा कार्य हुआ बंद. 20 अक्टूबर से नए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य बंद. 1 नवंबर से वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत शुरू होगी योजना. वर्ष 2025-26 में 42 लाख पशुओं के बीमा करने का है लक्ष्य. 1 नवंबर से शुरू होगी पशुपालकों के पशुओं के बीमा के पंजीयन की प्रक्रिया.    
 

08:37:53
Rajasthan News Live

जयपुर: चार दिवसीय डाला छठ महापर्व का समापन. उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ समापन. गलता तीर्थ सहित अलग अलग आयोजन. श्रद्धालु दे रहे सूर्योदय के समय कमर तक पानी में खड़े होकर अर्घ्य. कई श्रद्धालु रात से ही गलता सहित अलग अलग घाट पर ही डटे रहे. बारिश और ठंड के बाद भी आस्था नही हुई कम. 36 घंटे का निर्जला-निराहार व्रत रखा गया अर्घ्य में चढ़ाए जा रहे सेव, केला, ठेकुआ, कसर और गन्ना.    
 

08:37:26
Rajasthan News Live

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज कोलकाता दौरे पर. प्रातः 08.30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम. 10.30 बजे सीएम पहुंचेंगे कोलकाता. 11 बजे सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे आईटीसी. सोनार प्रवासी राजस्थानी समिट में सीएम होंगे मुख्य अतिथि. प्रवासी राजस्थानियों को देंगे निवेश का न्यौता. शाम 5.30 बजे कोलकाता से रवाना होंगे सीएम. शाम 07.30 बजे जयपुर लौटेंगे सीएम.    
 

