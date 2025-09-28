Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: नवरात्रि का छठा दिन आज, हो रही मां कात्यायनी की पूजा, पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे CM

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. आज नवरात्रि का छठा दिन है. मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा को समर्पित है, इस दिन भक्त मां कात्यायनी की पूजा-अर्चना करते हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के दिवंगत पिता पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के अंतिम संस्कार में भाग लेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Rajasthan News Live: नवरात्रि का छठा दिन आज, हो रही मां कात्यायनी की पूजा, पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे CM
Live Blog

Rajasthan News Live, 28 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. आज नवरात्रि के छठवें दिन घरों और मंदिरों में मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा हो रही है. आज प्रतापगढ़ के अंबा माता में सीएम भजनलाल शर्मा राजस्व मंत्री हेमंत मीणा के दिवंगत पिता पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के अंतिम संस्कार में भाग लेने पहुंचेंगे. बीजेपी दिव्यांगजन, बेसहारों का सम्मान करेगी. पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सम्मान किया जाएगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

