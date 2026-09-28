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Rajasthan News Live: जयपुर आयुक्तालय के DCP साउथ राजर्षि राज वर्मा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाए जाने का मामला सामने आया है. इस अकाउंट से लोगों को मैसेज और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जा रही हैं. DCP राजर्षि राज ने अपने आधिकारिक अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी देते हुए लोगों से फर्जी प्रोफाइल से सावधान रहने और किसी भी तरह के संदिग्ध संपर्क का जवाब नहीं देने की अपील की है.
जयपुर में आज कांग्रेस चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी. 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर होने वाले इस प्रदर्शन की शुरुआत सुबह 11 बजे शहीद स्मारक पर सभा से होगी. इसके बाद कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता राजस्थान के चुनाव आयुक्त कार्यालय की ओर मार्च करेंगे. प्रदर्शन में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.
जयपुर में एक बार फिर रेल नीर की सप्लाई को लेकर संकट खड़ा हो गया है. जयपुर मंडल के कई रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को रेल नीर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है. बताया जा रहा है कि IRCTC के रेल नीर प्लांट में सप्लाई प्रभावित होने के कारण स्टेशनों पर इसकी कमी हुई है. हालांकि, अधिकारी प्लांट में तकनीकी खराबी का हवाला दे रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रेल नीर की सप्लाई अचानक क्यों बंद हुई और क्या इसके पीछे किसी तरह की लापरवाही या अन्य वजह है? फिलहाल यात्रियों को पैक्ड पेयजल की उपलब्धता को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
प्रदेश में इस साल दो बार डीएलसी दरों में बढ़ोतरी का असर पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के राजस्व पर साफ नजर आ रहा है. जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी होने के कारण सरकार की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है. चालू वित्तीय वर्ष में अप्रैल से अब तक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग ने 7,170.20 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया है. जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी अवधि के दौरान विभाग को 5,594.87 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था. यानी पिछले साल की तुलना में इस बार विभाग की कमाई में करीब 1,575 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है. डीएलसी दरों में बढ़ोतरी के साथ प्रॉपर्टी के पंजीयन पर लगने वाले शुल्क और स्टांप ड्यूटी का असर भी राजस्व संग्रह में दिखाई दे रहा है.
कोटा की अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज अरुंधति चौधरी को एशिया बॉक्सिंग कमेटी का निर्विरोध वाइस चेयरमैन चुना गया है. उनकी एकमात्र प्रतिद्वंद्वी कजाकिस्तान की करीना इब्राहिमोवा के नाम वापस लेने के बाद अरुंधति का चयन हुआ. वह 28 सितंबर को जापान के आइची-नागोया में अपने पद की शपथ लेंगी. चार साल के कार्यकाल के दौरान वह एशियाई मुक्केबाजी में खिलाड़ियों से जुड़े फैसलों और खेल के विकास से जुड़े मामलों में भूमिका निभाएंगी.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भरतपुर और खैरथल-तिजारा के दौरे पर रहेंगे. सीएम भरतपुर के बिड्यारी गांव पहुंचेंगे, जहां विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करते हुए पंचायत चुनाव में बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे.
राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव में कल का दिन अहम है. नाम वापसी का आखिरी दिन होने के चलते सभी की निगाहें उम्मीदवारों पर टिकी हैं. 29 सितंबर को होने वाले चुनाव से पहले देखना होगा कि दिग्गज मैदान में टिकते हैं या नाम वापस लेते हैं.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है. मौसम विभाग के जयपुर केंद्र ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों तथा आसपास के इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार अगले तीन घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है.
Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस ‘वोट चोरी’ और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर 28 सितंबर को जयपुर में प्रदर्शन करेगी. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकत्र होंगे और वहां से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर मार्च करेंगे. कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई सवालों पर जवाब जरूरी है. पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर आगे जिला स्तर पर भी आंदोलन करने की बात कही है.
Rajasthan Crime News: जयपुर के मुहाना थाना पुलिस पर 16 वर्षीय नाबालिग से थाने में मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है. परिजनों का दावा है कि पूछताछ के दौरान मारपीट के बाद किशोर की हालत बिगड़ गई और उसे पहले नारायणा अस्पताल, फिर SMS अस्पताल रेफर किया गया, जहां वह ICU में वेंटिलेटर पर है.