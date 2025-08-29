Rajasthan News Live: टोडारायसिंह में 'हरियालो राजस्थान' कार्यक्रम में होंगे शामिल CM, बाड़मेर जाएंगे मदन राठौड़

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आज बाड़मेर प्रवास पर निकलेंगे. तो वहीं, सीएम टोडारायसिंह में एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में शामिल होंगे. प्रदेश में बारिश के चलते 11 जिलों में चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 29 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. एक तरफ जहां बीजेपी नेता मदन राठौड़ जयपुर से बाड़मेर प्रवास के लिए निकलेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोडारायसिंह में एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में शामिल होंगे. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी-भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी स्वागत करेंगे. 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
धौलपुर, सामाजिक समरसता के प्रतीक मचकुंड मेले में दिख रहा है भक्ति का संगम, पुलिस ने भी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, SP विकास सांगवान के निर्देशन में करीब 350 पुलिस अधिकारियों एवं जवानों को किया गया है तैनात, 3 एडीशनल एसपी और 3 सीओ के जिम्मे है मेले की सुरक्षा व्यवस्था, मेले में हर चौराहे नुक्कड़ घाट आदि पर तैनात हैं पुलिसकर्मी, यातायात पुलिस मेला ग्राउंड में संभाल रही हैं पार्किंग की व्यवस्था,महिला पुलिस गश्ती दल महिलाओं की सुरक्षा में कर रहा है गश्त.
चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा राजमार्ग पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की चित्तौड़गढ़ सेल ने नशे के कारोबार पर बड़ी चोट की है. गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने एक ट्रक को रोका, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं के कार्टून बॉक्स के नीचे 482 किलो 630 ग्राम अवैध डोडा चूरा छिपाकर ले जाया जा रहा था. उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुन्देल के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में ट्रक और बरामद डोडा चूरा को जब्त कर लिया गया. वहीं चालक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का आरोपी और थाने का टॉप टेन बदमाश कासम खान पुलिस की गिरफ्त में आ गया है. 52 वर्षीय हिस्ट्रीशीटर कासम खान पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को ईशाकाबाद, बडोली रोड से दबोचा गया.
मसूदा: डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज देवमाली में, भगवान देवनारायण के करेंगे दर्शन, विधायक वीरेंद्र कानावत सहित कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद, दिया कुमारी के स्वागत की तैयारी में जुट कार्यकर्ता, आज करीब 11 बजे देवमाली पहुंचने का हे कार्यक्रम, इन दिनों देवमाली धाम ने देश में एक अलग पहचान बना रखी है.
जोधपुर: केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का आज जोधपुर दौरा. 10:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे शेखावत. शाम 4:30 बजे सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत गौशाला मैदान में खेल महाकुंभ का करेंगे शुभारंभ. गौशाला मैदान हॉल में करेंगे पत्रकार वार्ता.
धौलपुर तीर्थराज मचकुंड का लक्खी मेला आज, जिले में आज का रहेगा अवकाश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में अवकाश घोषित, आज देवछठ मचकुण्ड मेला का रहेगा स्थानीय अवकाश, हिंदुओं में माने जाली वाली है देवछट, आधी रात से ही पहुंचने लगे श्रद्धालु मचकुंड, यूपी एमपी सहित आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु आते हैं मेले में, नवविवाहित जोड़ो के सहरे की कलंगी को सरोवर में विसर्जित कर उनके जीवन के लिए की जाती है मंगलकामना, मेले में आते हैं हजारों की संख्या में नवविवाहित जोड़े.
चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक की अपील: अतिवृष्टि के इस दौर में नदी-नालों से बनाए रखें दूरी, चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार बारिश से नदी-नाले उफान पर, तेज बारिश में किसी भी हालत में नाले या नदी न करे पार, अनजान बहते पानी में वाहन ले जाने से बचें, खतरनाक जगहों को पिकनिक स्पॉट बनाने से सख्त करें परहेज, आपदा की स्थिति में तुरंत पुलिस और जिला आपदा प्रबंधन को सूचना दें, जनहित में चित्तौड़गढ़ पुलिस ने सतर्क रहने की अपील जारी की.
जोधपुर सांसद खेल महोत्सव: खेल भावना और फिट इंडिया का संदेश घर-घर तक आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर होगा शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे उद्घाटन शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में शाम 4.30 बजे होगा शुभारंभ महोत्सव के उद्घाटन समारोह में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के खिलाड़ी एवं जनप्रतिनिधिगण भाग लेंगे खेलों की विविधता, सबकी भागीदारी केन्द्रीय मंत्री शेखावत प्रेस से भी करेंगे वार्ता.
जयपुर: प्रदेश में मौसम का हाल. अगले दो सप्ताह और मानसून एक्टिव रहने की संभावना. मानसून ट्रफ गंगानगर, शिवपुरी, दमोह होते हुए वेलमार्क लो-प्रेशर सिस्टम तक गुजर रही है. एक अन्य ट्रफ मध्य प्रदेश के सेंट्रल से दक्षिणी पंजाब की ओर गुजर रही. इसके चलते 10 सितंबर तक मानसून एक्टिव फेज में रहेगा. कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं तेज बरसात होने का अनुमान . आज भी 11 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट. जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में बारिश का अनुमान.