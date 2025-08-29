Rajasthan News Live: टोडारायसिंह में 'हरियालो राजस्थान' कार्यक्रम में होंगे शामिल CM, बाड़मेर जाएंगे मदन राठौड़

Rajasthan News Live, 29 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. एक तरफ जहां बीजेपी नेता मदन राठौड़ जयपुर से बाड़मेर प्रवास के लिए निकलेंगे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोडारायसिंह में एक पेड़ मां के नाम अभियान एवं हरियालो राजस्थान कार्यक्रम में शामिल होंगे. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी-भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी स्वागत करेंगे. 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

