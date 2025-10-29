Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: न्यायाधीश अरूण मोंगा का शपथ ग्रहण समारोह आज, अंता दौरे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. राजस्थान हाईकोर्ट में आज न्यायाधीश अरूण मोंगा का शपथ ग्रहण होना है. न्यायाधीश मोंगा दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए हैं. RLP के सातवें स्थापना दिवस पर महारैली आयोजित की जाएगी. कांग्रेस के पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल दिल्ली दौरे पर रहेंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Oct 29, 2025, 08:19 AM IST | Updated: Oct 29, 2025, 10:23 AM IST

Live Blog

10:23:31
Rajasthan News Live

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी की तबीयत अचानक हुई खराब, घर पर अचानक बेहोश हुई थी पत्नी इंद्रा देवी, बेहोशी की हालत में लाया गया एसएमएस हॉस्पिटल इमरजेंसी में, अब हालत थोड़ी सी स्थिर होने पर आईसीयू में किया गया है शिफ्ट, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी, SMS हॉस्पिटल में मौजूद. 

08:24:29
Rajasthan News Live

झुंझुनूं: खेतड़ी के निजामपुर मोड पर हार्डवेयर की दुकान में हुआ विस्फोट. विस्फोट की वजह का नहीं लग रहा पता. दुकान में सोए हुए व्यक्ति 20 फीट दूर सड़क पर जाकर गिरा. दुकानदार की हुई हादसे में मौके पर ही हुई मौत .खेतड़ी पुलिस पहुंची मौके पर मृतक के शव को रखवाया राजकीय अजीत उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में. दुकान के पास ही किताबों की दुकान में भी लगी आग. दो दमकल पहुंची मौके पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड व नगर पालिका की खेतड़ी की दमकल कर रही हैं आग बुझाने का प्रयास.

08:23:51
Rajasthan News Live

जयपुर: रात में डायवर्ट हुई फ्लाइट, यात्री हुए परेशान. इंडिगो की फ्लाइट 6E-5153 का मामला. गोवा से दिल्ली जा रही थी यह फ्लाइट. रात सवा 2 बजे डायवर्ट होकर पहुंची जयपुर एयरपोर्ट. दिल्ली में खराब मौसम के चलते नहीं हो सकी थी फ्लाइट की लैंडिंग. इस दौरान करीब सवा घंटे तक जयपुर में रुकी रही फ्लाइट. रात 3:30 बजे फ्लाइट हुई वापस जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना. हालांकि डायवर्जन से गोवा से दिल्ली जा रहे यात्रियों को झेलनी पड़ी परेशानी.    
 

08:23:16
Rajasthan News Live

जयपुर: जमवारामगढ़ CMO की दखल के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, चारागाह भूमि से आज होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, जिम्मदारों द्वारा हर बार कार्रवाई के नाम पर की जाती है खानापूर्ति,  ऐसे में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से की मामले की शिकायत, चारागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवा कब्जे राज लेने की शिकायत,  CMO में शिकायत के बाद एक्टिव हुआ प्रशासन, आज पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित, आंधी तहसील क्षेत्र के केला का बास पंचायत की चारागाह भूमि का है मामला.

08:22:40
Rajasthan News Live

Jaipur: झालावाड़ पुलिस के ऑपरेशन शटरडाउन से जुड़ी खबर. मामले में उच्च स्तरीय जांच के लिए पुलिस मुख्यालय गठित कर सकता है एसआईटी. एसओजी के डीआईजी परिस देशमुख को भेजा गया झालावाड़. फर्जीवाड़े में अब तक 11 हजार खाते करवाए जा चुके हैं फ्रीज.
 

