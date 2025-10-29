Rajasthan News Live: न्यायाधीश अरूण मोंगा का शपथ ग्रहण समारोह आज, अंता दौरे पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा

Rajasthan News Live, 29 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. परिवहन विभाग की ओर से बस बॉडी निर्माताओं की जांच में सामने नए खुलासे हो रहे हैं. SIR को लेकर कांग्रेस बूथ लेवल निगरानी करेंगी. विधानसभा स्तर पर भी लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी. सीएम के कोलकाता दौरे से राजस्थान सरकार की उम्मीदों को पंख लगेंगे. दो दिन से बौली उपखंड में रिमझिम बारिश का दौर जारी हैं. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

