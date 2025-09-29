Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज सांगानेर को देंगे सौगातें, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरे पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. सीएम भजनलाल शर्मा आज सांगानेर को सौगातें देंगे. सीएम कई विकास कार्यों का तोहफा देंगे. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी आज विभिन्न कार्यक्रमों के दौरे पर रहेंगी. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog. 
 

Published: Sep 29, 2025, 07:47 AM IST | Updated: Sep 29, 2025, 08:59 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 29 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. जयपुर में भार वाहनों के पंजीयन के लिए नई सीरीज खोली जाएगी. सीएम भजनलाल शर्मा आज 12.00 बजे सांगानेर के ख़रबास चौराहा पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री 529.76 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द हो गई. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

08:59:00
Rajasthan News Live

झुंझुनूं: खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा आज झुंझुनूं दौरे पर. खाद्य मंत्री गोदारा रसद विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे. जिले के भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे. केबिनेट मंत्री गोदारा बीकानेर से 11 बजे झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पहुंचेगे. जहां वे खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. दोपहर 1 बजे सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ करेंगे संवाद.    
 

08:57:45
Rajasthan News Live

जयपुर: जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में आज से शुरू होंगे 3 नए पुलिस थाने पत्रकार कॉलोनी, नारायण विहार और खोरा बीसल थानों की होगी शुरुआत. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा वर्चुअल उद्घाटन के बाद नए पुलिस थानों में रजिस्टर्ड किए जाएंगे केस. हाल ही में आई थानाधिकारियों के तबादला सूची में मदन कड़वासरा को पत्रकार कॉलोनी, गुंजन सोनी को नारायण विहार और सुरेंद्र सिंह को खोरा बीसल थाने की दी गई है जिम्मेदारी. नए थाने शुरू होने से स्थानीय क्षेत्र की जनता को मिलेगी बड़ी राहत.

