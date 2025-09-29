Rajasthan News Live: CM भजनलाल शर्मा आज सांगानेर को देंगे सौगातें, विभिन्न कार्यक्रमों के दौरे पर डिप्टी सीएम दीया कुमारी

Rajasthan News Live, 29 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. जयपुर में भार वाहनों के पंजीयन के लिए नई सीरीज खोली जाएगी. सीएम भजनलाल शर्मा आज 12.00 बजे सांगानेर के ख़रबास चौराहा पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री 529.76 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे. एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंटरनेशनल फ्लाइट रद्द हो गई. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

