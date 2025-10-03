Rajasthan News Live: भरतपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष में निधन, प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan News Live, 3 October: राजस्थान के वरिष्ठ नेता और भरतपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. उनका अंतिम संस्कार आज सुबह उनके पैतृक गांव बिड्यारी, बयाना में किया जाएगा. तिवारी जी के निधन पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. मानसून की विदाई के बावजूद राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है. जयपुर मौसम केंद्र ने आज कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही समेत 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 6 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है. बीकानेर और जोधपुर संभाग में तेज आंधी के साथ बरसात हो सकती है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी जिलों में 5-6 अक्टूबर को तूफानी बारिश का अनुमान है.