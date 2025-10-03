Rajasthan News Live: भरतपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष में निधन, प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट जारी

Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: राजस्थान के वरिष्ठ नेता और भरतपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे शोक की लहर दौड़ गई. उनका अंतिम संस्कार आज बिड्यारी, बयाना में होगा, और विभिन्न हस्तियों ने संवेदना जताई. उधर, मानसून की विदाई के बाद पश्चिमी विक्षोभ से बारिश जारी है. जयपुर मौसम केंद्र ने कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है.

Published: Oct 03, 2025, 08:18 AM IST | Updated: Oct 03, 2025, 08:22 AM IST

Live Blog

Rajasthan News Live, 3 October: राजस्थान के वरिष्ठ नेता और भरतपुर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिससे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर दौड़ गई. उनका अंतिम संस्कार आज सुबह उनके पैतृक गांव बिड्यारी, बयाना में किया जाएगा. तिवारी जी के निधन पर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक हस्तियों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है. मानसून की विदाई के बावजूद राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है. जयपुर मौसम केंद्र ने आज कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही समेत 12 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 6 अक्टूबर तक बारिश की संभावना बनी हुई है. बीकानेर और जोधपुर संभाग में तेज आंधी के साथ बरसात हो सकती है, जबकि पश्चिमी और उत्तरी जिलों में 5-6 अक्टूबर को तूफानी बारिश का अनुमान है.

08:22:28
राजस्थान में आज भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी,भयंकर बौछारों से भीगेंगे प्रदेश के 6 जिले

Rajasthan Weather Update, 3 October:  राजस्थान में मानसून तो विदा हो चुका है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी नोंकझोंक कर रहा है. जयपुर मौसम केंद्र ने अजमेर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी समेत कई जिलों में अगले कुछ दिनों तक बारिश, तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है. 
 

08:22:13
फटे पुराने कपड़े पहनाकर फूंक रहे थे रावण, दशानन की दुर्गति देख आक्रोश

Rajsamand News: राजसमंद में दशहरे के अवसर पर रावण दहन का आयोजन उत्साह के साथ हुआ, लेकिन यह कार्यक्रम अव्यवस्था, भ्रष्टाचार के आरोपों और एक बड़े हादसे के टलने के कारण चर्चा में रहा. राजसमंद नगर परिषद द्वारा कांकरोली, राजनगर और धोइंदा में आयोजित इस कार्यक्रम में रावण के पुतले की घटिया बनावट और फटे-पुराने कपड़ों के इस्तेमाल पर व्यापारियों ने तीखा विरोध जताया. 
 

08:21:51
राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष में निधन, अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि
08:21:07
NCRB आंकड़ों पर सियासी तकरार! गृह राजयमंत्री बोले- पश्चाताप करते हुए डोटासरा पद से इस्तीफा दें, कांग्रेस नेता बड़बोले

Rajasthan Politics News: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट को लेकर राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी सियासी तकरार छिड़ गई है. कांग्रेस नेता इस रिपोर्ट को आंकड़ों का मायाजाल करार दे रहे हैं, जबकि भजन लाल सरकार इसे अपनी उपलब्धि मानकर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर अपराधों में वृद्धि का आरोप लगा रही है.
 

पढ़ें पूरी खबर

08:20:48
खांसी की दवा को लेकर बोले मंत्री जवाहर बेढम, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जायेगा, वहीं राठौड़ बोले- इसमें बीजेपी कहां से आ गई ?

राजस्थान में खांसी की दवा से हुई मौतों के मामले ने सियासी रंग ले लिया है. कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों के जवाब में बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कठघरे में खड़ा किया. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि ब्लैकलिस्टेड दवा कंपनी से जुड़े इस मामले की विभागीय और सरकारी स्तर पर गहन जांच चल रही है, और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. 


पढ़ें पूरी खबर

08:20:22
युवक की खुदकुशी या हत्या? वनकर्मियों पर पिटाई का आरोप, ग्रामीणों ने की रेंज कार्यालय में तोड़फोड़

Jamwa Ramgarh Crime News: राजस्थान के एक वन क्षेत्र में युवक की खुदकुशी ने तनाव पैदा कर दिया. ग्रामीणों और परिजनों का आरोप है कि वनकर्मियों ने युवक की पिटाई की, जिससे आहत होकर उसने फांसी लगाई. कुछ ने इसे हत्या कर शव को पेड़ पर लटकाने का षड्यंत्र बताया. आक्रोशित ग्रामीणों ने वन रेंज कार्यालय में तोड़फोड़ की, जिससे फर्नीचर और कागजात क्षतिग्रस्त हो गए. 
पढ़ें पूरी खबर

08:19:52
कौन थे गिर्राज प्रसाद तिवारी? जिन्होंने 105 साल की उम्र में ली आखिरी सांस...

Girraj Prasad Tiwari Passes Away: राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और दिग्गज नेता गिर्राज प्रसाद तिवारी का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में शोक की लहर छा गई.
 

पढ़ें पूरी खबर

