Rajasthan News Live: जयपुर निकायों में चार रिक्त पदों के लिए मतदान आज, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही

Rajasthan News Live, 3 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. जयपुर निकायों में चार रिक्त पदों के लिए मतदान आज होना है. गुलाबपुरा के वार्ड संख्या-28, नगर निगम हैरिटेज के वार्ड संख्या-63 में, मालपुरा के वार्ड संख्या 31 और 34 में उपचुनाव होना है. विधानसभा में आज सदन की मेज पर अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

