Rajasthan News Live: जयपुर निकायों में चार रिक्त पदों के लिए मतदान आज, प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. जयपुर निकायों में चार रिक्त पदों के लिए मतदान आज होना है. राजस्थान विधानसभा में आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. मौसम विभाग ने राजस्थान में आज भीषण बारिश की चेतावनी जारी की है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 3 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. जयपुर निकायों में चार रिक्त पदों के लिए मतदान आज होना है. गुलाबपुरा के वार्ड संख्या-28, नगर निगम हैरिटेज के वार्ड संख्या-63 में, मालपुरा के वार्ड संख्या 31 और 34 में उपचुनाव होना है. विधानसभा में आज सदन की मेज पर अधिसूचनाएं रखी जाएंगी. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी अधिसूचनाएं पटल पर रखेंगी. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
दौसा, नागौर से धौलपुर जा रही पुलिस बस हुई हादसे का शिकार, सामने चल रहे ट्रक से भिड़ी पुलिस बस, हार्डकोर अपराधियों को लेकर जा रही थी धौलपुर, उस दौरान हुई हादसे का शिकार, चालक सहित कई के घायल होने की आ रही सूचना, एनएच 21 पर कालाखों के समीप की घटना, सदर थाना पुलिस पहुंची मौके पर.
ब्यावर: जलझूलनी एकादशी पर्व आज एकादशी पर ठाकुर जी करेंगे जलविहार. शाम 4 बजे शहर के विभिन्न मंदिरों से निकलेगी रेवाड़ी. शहर के रघुनाथ जी के बड़े मंदिर,नरसिंह मंदिर सहित अन्य मंदिरों से निकली रेवाड़ीयां मिलेंगी. भारत माता सर्किल सुभाष उद्यान स्थित बिचडली तालाब में ठाकुर जी करेंगे जल बिहार. महाआरती के पश्चात भक्तों को वितरित किया जाएगा प्रसाद. श्री बांके बिहारी मंदिर में जलझूलनी एकादशी पर होगा भजन संध्या का आयोजन.
Hanumangarh Weather Update: पश्चिमी राजस्थान में बारिश आफत बनकर बरसी है. हनुमानगढ़ के मक्कासर सहित कई इलाकों में चार दिनों से जारी मूसलाधार वर्षा ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. कई मकान ढह गए, सड़कों पर घुटनों तक पानी और मोहल्लों में कीचड़ से आवाजाही ठप हो गई है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून ने रौद्र रूप ले लिया है. कई जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. मौसम विभाग ने 3 से 7 सितंबर तक भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. टोंक, बूंदी, कोटा, उदयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग में अलर्ट है, जबकि 5 से 7 सितंबर के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बारिश तेज होने की संभावना है. लगातार बारिश से फसलें खराब हो रही हैं और किसान परेशान हैं.
विधानसभा जयपुर विधानसभा में आज. सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखें. राज्य बांध सुरक्षा संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन. राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन. राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन . जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन . राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन . राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की अंकेक्षण प्रतिवेदन रखा जाएंगा पटल पर.
विधानसभा जयपुर विधानसभा में आज सदन की मेज पर रखी जाएगी अधिसूचनाएं. उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेगी अधिसूचनाएं पटल पर. वित्त विभाग की चार अधिसूचनाएं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति के गठन की अधिसूचना. सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना. मंत्री अविनाश गहलोत रखेंगे पटल पर. दिव्यांग जनों के लिए समान अवसर नीति 2025. नीति को राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन को रखेंगे मेज पर.
जयपुर निगम हैरिटेज के वार्ड संख्या 63 में उपचुनाव आज. सुबह सात से शाम 5 बजे तक होगा मतदान. 8 हजार 130 वोटर्स करेंगे 7 मतदान केंद्रों पर मतदान. भाजपा से रितु नंदवाना, कांग्रेस से भानू सैनी मैदान में. निर्दलीय प्रत्याशी सीमा मीना भी चुनावी मैदान में . सुशीला देवी के निधन के बाद हुई थी सीट खाली. कांग्रेस से सुशीला देवी थी वार्ड-63 से पार्षद.