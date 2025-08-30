Rajasthan News Live: बीकानेर में बच्चों को एंटीबायोटिक रिएक्शन से 6 की बिगड़ी तबीयत, 2 की हालत गंभीर, हड़कंप

Rajasthan News Live, 30 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर जाएंगे. आज बीजेपी का राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रति​निधि सम्मेलन सुबह 11 बजे होगा. वन नेशन, वन इलेक्शन मुहिम से युवा शक्ति को जोड़ेंगे. बीकानेर में बच्चों की एंटीबायोटिक रिएक्शन से तबीयत बिगड़ गई. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

