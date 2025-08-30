Rajasthan News Live: बीकानेर में बच्चों को एंटीबायोटिक रिएक्शन से 6 की बिगड़ी तबीयत, 2 की हालत गंभीर, हड़कंप

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. बीजेपी आज जयपुर में वन नेशन, वन इलेक्शन मुहिम से युवा शक्ति को जोड़ेगी, इसको लेकर बड़ा कार्यक्रम होना है. सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे. बीकानेर के सेटेलाइट सिटी हॉस्पिटल में बच्चों की एंटीबायोटिक रिएक्शन से तबीयत बिगड़ने से लोग भड़क गए. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 30 August 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज एक दिवसीय यात्रा पर जैसलमेर जाएंगे. आज बीजेपी का राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन सुबह 11 बजे होगा. वन नेशन, वन इलेक्शन मुहिम से युवा शक्ति को जोड़ेंगे. बीकानेर में बच्चों की एंटीबायोटिक रिएक्शन से तबीयत बिगड़ गई. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
पिड़ावा (झालावाड़): स्कूल बस ने अनियंत्रित हो खाई पलटी. सड़क की साइड खराब होने के कारण हुआ हादसा, बस में करीब 20 स्कूली बच्चे थे सवार. 4-5 बच्चों के आई मामूली चोट, मौके पर लगी ग्रामीणों की भारी भीड़, पिड़ावा क्षेत्र के गेलाना व धतुरिया कलां गांव के बीच की घटना.
उदयपुर से बड़ी खबर. राजसमंद विधायक दिप्ती माहेश्वरी का हुआ एक्सीडेंट. देर रात अम्बेरी के पास की बताई जा रही घटना, रोंग साइड से आ रहे वाहन ने विधायक माहेश्वरी की गाड़ी को मारी थी टक्कर. हादसे में दिप्ती माहेश्वरी हुई घायल. शहर के गीतांजलि हॉस्पिटल में कराया गया है भर्ती.
जयपुर: 3 दिन बाद बीच रास्ते में सड़कों पर बच्चों को परेशान करेंगे उड़नदस्ते. परिवहन विभाग की स्कूली बच्चों को परेशान करने की तैयारी. आज RTO प्रथम राजेंद्र सिंह ने कार्यालय में बैठक की. और स्कूल संचालकों को तानाशाही भरा फ़ैसला सुना दिया. 3 दिन में बसों में GPS, कैमरे नहीं लगाए तो कर देंगे बस सीज. होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक स्कूल जाकर बसों की चेकिंग करें उड़नदस्ते लेकिन सड़कों पर चेकिंग करेंगे, जिससे बच्चे होंगे परेशान. RTO के फैसलों पर परिवहन मुख्यालय भी रहता मूकदर्शक.
Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में बीते कुछ दिनों से मौसम रौद्र रूप दिखा रहा है. ताबड़तोड़ बारिश के चलते सड़कें-गलियां-कूचे सब जलमग्न हो चुके हैं. गांवों में हालात तो बहुत दयनीय हैं तो वहीं, शहरों में भी जलभराव से लोगों का जीना दूभर हो चुका है.
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में अगस्त के आखिरी दिनों में मानसून जलजला मचाने वाला है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज प्रदेश के कई हिस्सों में घनघोर बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसके चलते लोगों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. मौसम विभाग ने आज 38 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज और यलो अलर्ट जारी किया है.
कर्नल सोनाराम का निधन. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाएंगे जैसलमेर. कर्नल सोनाराम के पैतृक गांव मोहनगढ़ पहुंचेंगे सीएम. शोक संतप्त परिवार को देंगे सांत्वना. कर्नल सोनाराम के पुत्र डॉक्टर रमन समेत परिजनों को देंगे सांत्वना. सीएम 11:00 बजे जयपुर एयरपोर्ट से होंगे रवाना, जैसलमेर होते हुए 12.30 बजे पहुंचेंगे मोहनगढ़.
Pali: मवेशी को बचाने के फेर में पलटी बस, पाली के निकट टेवाली गांव की है घटना, बस में 40 से अधिक यात्री थे मौजूद, 13 यात्री हुए हैं घटना में घायल, उपचार के लिए ले जाया गया बांगड़ अस्पताल, प्रतापगढ़ से जैसलमेर जा रही बस में हुई घटना.
वन नेशन, वन इलेक्शन मुहिम से जोड़ेंगे युवा शक्ति को. जयपुर में आज सुबह 11 बजे होगा राज्य स्तरीय छात्रसंघ प्रतिनिधि सम्मेलन. वैशाली नगर खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी में कार्यक्रम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे मुख्य अथिति. बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और मुहिम के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सुनील बंसल मुख्य वक्ता रहेंगे. वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़. कार्यक्रम में 35 वर्ष से कम आयु के वर्तमान और पूर्व छात्रसंघ पदाधिकारियों को बुलाया. सभी जिलों से करीबन 1250 छात्रसंघ प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे.
बीकानेर से बड़ी खबर. सेटेलाइट सिटी हॉस्पिटल में हंगामा, बच्चों को एंटीबायोटिक रिएक्शन से 6 की बिगड़ी तबीयत. 2 मासूमों को गंभीर हालत में किया गया PBM रेफर. गुस्साई जनता ने किया जमकर हंगामा, मौके पर भारी भीड़ हॉस्पिटल इंचार्ज डॉ सुनील हर्ष मौके पर, कर रहे हालात पर कंट्रोल, डॉक्टर ने कहा - बच्चो के हालात स्थिर.