Rajasthan News Live, 30 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा. सदियों के सीजन के साथ ही युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का सीजन भी शुरू हो जाएगा. SIR पर सूबे की सियासत गरमा गई है. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024, प्रत्यक्ष आवंटन योजना के छठे चरण की शुरूआत आज से हो रही है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

