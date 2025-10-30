Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का आज पुष्कर दौरा है. सुबह 9 बजे जयपुर से 11 बजे पुष्कर पहुंचने का कार्यक्रम है. निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान हो गया है. भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हुई है. मौसम विभाग ने 24 जिलों में चेतावनी जारी की है. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
Rajasthan News Live, 30 October 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के साथ ही शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा. सदियों के सीजन के साथ ही युवाओं के लिए भर्ती परीक्षा का सीजन भी शुरू हो जाएगा. SIR पर सूबे की सियासत गरमा गई है. राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024, प्रत्यक्ष आवंटन योजना के छठे चरण की शुरूआत आज से हो रही है. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.
सीएम भजनलाल ने सबको गोपाष्टमी की बधाई दी. साथ ही कहा कि सर्वसुखदायिनी गौ माता की आराधना के पावन पर्व गोपाष्टमी पर मुख्यमंत्री निवास पर सपत्नीक गौ माता के विधिवत दर्शन-पूजन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि और जन-जन के कल्याण की मंगलकामना की. गौ माता की कृपा से हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति, समृद्धि और सेवा के पथ पर अग्रसर रहे.
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024, प्रत्यक्ष आवंटन योजना के छठे चरण की शुरूआत आज से, 14 अक्टूबर तक राज्य सरकार के साथ एमओयू करने वाले निवेशक, आज से 13 नवम्बर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा कर आवेदन कर सकेंगे, इस चरण की ई-लॉटरी 18 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएगी, योजना के छठे चरण में निवेशकों को जयपुर में माथासुला, मंडा (द्वितीय), रेनवाल, कुंजबिहारीपुरा, तूॅंगा, जोधपुर में झाक, बीकानेर में करणी विस्तार और गजनेर जैसे 100 रीको औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 6000 औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराएंगे, योजना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला उद्यमी, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन तथा सशस्त्र बलों और अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों के आश्रितों के लिए अलग आरक्षण प्रावधान, प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के संबंध में अधिक जानकारी, नियम और शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पॉर्टल व रीको की वेबसाइट पर देखें,
जयपुर: सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती कल. देशभर में रन फॉर यूनिटी सहित होंगे कई कार्यक्रम. 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम. 31 अक्टूबर को सुबह होगा रन फॉर यूनिटी का आयोजन. जयपुर में गांधी सर्किल से शुरू होकर अमर जवान ज्योति तक होगी दौड़ बीजेपी ने इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बता कर किया सभी से शामिल होने का आह्वान बीजेपी कार्यकर्ता न पार्टी ध्वज लगाएंगे न ही पार्टी के नारे लगाएंगे केवल और सिर्फ भारत माता के जयकारे लगाए जाएंगे आयोजन में हर घर स्वदेशी अपनाने पर भी होगा जोर हर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी आयोजित करेगी दौड़ और विभिन्न कार्यक्रम.
बीकानेर से खबर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की प्रेस वार्ता, आज सुबह सर्किट हाउस में करेंगे पीसी, “Unity March – एक भारत, आत्मनिर्भर भारत”सरदार वल्लभभाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर रखेंगे बात, भाजपा मीडिया संयोजक कमल गहलोत ने दी जानकारी.
जयपुर: राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी का पूर्व CM अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार. गहलोत खुद के काले कारनामें भूल रहे हैं. जनता की नहीं, सत्ता की चिंता थी गहलोत सरकार को घोटालों की जननी .है कांग्रेस गहलोत का व्यक्तव्य ‘‘सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली‘‘ के मुहावरे को चरितार्थ करता है. देश के लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेज पार्टी के प्रतिनिधि भाजपा पर झूठे आरोप लगाकर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है. गहलोत अपनी सरकार में 5 साल तक जल जीवन मिशन में हुए घोटालों को भूल गए हैं. गहलोत के मुख्यमंत्री रहते डीओआईटी विभाग में पैसों का जखीरा मिला. कांग्रेस की सरकार जनता की चिंता को छोड़ लगातार दो साल तक विभिन्न होटलों में बैठी रही.