Rajasthan News Live, 30 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सेवा पखवाड़े के तहत 361 करोड़ के विकास कार्यों का ब्यावर में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान सभा को भी सीएम शर्मा संबोधित करेंगे. नवरात्रि के चलते प्रदेश भर में धार्मिक आयोजनों की धूम आज है. नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर घर-घर कन्या पूजन होगा. खाना खिलाकर गिफ्ट देकर बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

