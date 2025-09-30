Zee Rajasthan
Rajasthan News Live: नागौर में अज्ञात कारणों के चलते आधा दर्जन दुकानों में लगी आग. लाखों का सामान जलकर राख

Rajasthan News Live: आज का दिन राजस्थान के लिए खास है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ब्यावर के जैतारण दौरे पर रहेंगे. आज अष्टमी पर मां महागौरी की आराधना प्रदेश बर के मंदिरों में की जा रही है. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज धोद आएंगे. राजस्थान की तमाम खबरों से पल-पल रूबरू रहने के लिए लाइव अपडेट पढ़ते रहें ZEE Rajasthan का Live Blog.
 

Published: Sep 30, 2025, 09:54 AM IST | Updated: Sep 30, 2025, 09:54 AM IST

Rajasthan News Live, 30 September 2025: आज का दिन राजस्थान के लिए खास साबित होने वाला है. आज राजनीति से लेकर मौसम तक में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सेवा पखवाड़े के तहत 361 करोड़ के विकास कार्यों का ब्यावर में लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे. इस दौरान सभा को भी सीएम शर्मा संबोधित करेंगे. नवरात्रि के चलते प्रदेश भर में धार्मिक आयोजनों की धूम आज है. नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर घर-घर कन्या पूजन होगा. खाना खिलाकर गिफ्ट देकर बालिकाओं का सम्मान किया जाएगा. राजस्थान की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए पढ़ते रहिए ZEE Rajasthan का Live Blog.

09:52:20
Rajasthan News Live

नागौर से बडी खबर. अज्ञात कारणों के चलते आधा दर्जन दुकानों में लगी आग. लाखों का सामन जलकर हुआ राख. पांचौड़ी के स्टेशन स्थित दूकानों में लगी आग. सूचना मिलने पर नागौर से पहुंची दमकल. सुबह चार बजे की बताई जा रही है घटना.

09:24:04
Rajasthan News Live

झुंझुनूं में रिमझिम बारिश के साथ आकाशीय बिजली का कहर, दो भैंसों की मौत नवलगढ़ के कोलसिया से खेदड़ ढाणी मार्ग पर गिरी आकाशीय बिजली. कुमावतो की ढाणी में बिजली गिरने से दो दुधारू भैंसों की मौत. प्राकृतिक आपदा से किसान को हुआ लाखों रुपये का नुकसान.

09:23:28
Rajasthan News Live

प्रदेश में मौसम ने ली फिर करवट. बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से बदला मौसम. अरब सागर में लो प्रेशर सिस्टम से कई हिस्सों में शुरू हुआ बारिश का दौर. इसके चलते 3 अक्तूबर तक जारी रहेगा बारिश का दौर. आज जयपुर सहित 23 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट. राजधानी जयपुर में आसमान में छाए बादल. कई जगह बूंदाबांदी का दौर भी हुआ शुरू. सीकर में आज सुबह हुई हल्की बारिश. घने बादल के साथ चमकने लगी बिजली. वहीं नए सिस्टम से कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर. अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में हो सकती है बारिश.
 

09:21:55
Rajasthan News Live

मानसून जाने के बाद एक बार फिर बदला मौसम का मिज़ाज, तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी, आसमान में काली घटाओं के साथ हो रही बारिश, रातभर से जारी रिमझिम बारिश, बारिश से लोगों को मिली गर्मी और उमस से राहत.
 

09:21:24
Rajasthan News Live

नवरात्रि से छठ पूजा तक त्यौहारों पर ये स्पेशल ट्रेनें होंगी संचालित. 09619 अजमेर-रांची 26 सितंबर से 28 नवंबर तक हर शुक्रवार को चलेगी. 09620 रांची-अजमेर 28 सितंबर से 30 नवंबर तक हर रविवार को चलेगी. 03007 हावड़ा-खातीपुरा(जयपुर) 28 सितंबर से 2 नवंबर तक हर रविवार. 03008 खातीपुरा(जयपुर)-हावड़ा 30 सितंबर से 4 नवंबर तक हर मंगलवार. 08611 संतरागाछी-अजमेर 22 सितंबर से 24 नवंबर तक हर सोमवार. 08612 अजमेर-संतरागाछी 25 सितंबर से 27 नवंबर तक हर गुरुवार.

